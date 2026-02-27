Rằm tháng Giêng 2026: Nhất định không để mâm cúng thiếu món 'giữ vía' này
GĐXH - “Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng” – câu nói quen thuộc của người xưa cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của ngày 15 tháng 1 âm lịch. Năm 2026, Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) tiếp tục là dịp nhiều gia đình chuẩn bị mâm cúng tươm tất để cầu an, cầu tài và mong một năm hanh thông.
Bên cạnh xôi gà, bánh chưng hay mâm ngũ quả, có một món nhỏ nhưng mang ý nghĩa biểu trưng sâu sắc: chè trôi nước. Thiếu món này, nhiều người cho rằng mâm cúng chưa trọn vẹn. Tuy nhiên, nhìn ở góc độ văn hóa, đây không phải yếu tố mê tín mà là nét đẹp truyền thống giàu tính biểu tượng.
Vì sao Rằm tháng Giêng được coi trọng?
Rằm tháng Giêng, còn gọi là Tết Nguyên Tiêu, là đêm trăng tròn đầu tiên của năm mới. Trong tâm thức người Việt, thời điểm này mang ý nghĩa “khóa vận” đầu xuân – tức là củng cố, hoàn thiện những điều đã khởi đầu từ Tết Nguyên đán.
Khác với mùng 1 mang tính mở đầu, Rằm tháng Giêng được xem như dịp để cầu bình an cho cả gia đạo, mong công việc thuận lợi, gia đình hòa thuận. Vì vậy, dù bận rộn đến đâu, nhiều gia đình vẫn cố gắng sắp xếp thời gian thắp hương, chuẩn bị mâm lễ giản dị nhưng trang trọng.
Chè trôi nước – Món “giữ vía” mang tính biểu tượng
Trong mâm cúng Rằm tháng Giêng, chè trôi nước (hay bánh trôi viên) thường được đặt ở vị trí trang trọng. Những viên bánh tròn, nhân đậu xanh ngọt dịu, chan nước gừng ấm mang nhiều tầng ý nghĩa:
Hình tròn tượng trưng cho sự viên mãn, đủ đầy.
Viên bánh nổi trên mặt nước gợi liên tưởng đến sự vượt khó, hanh thông.
Vị ngọt thanh thể hiện mong ước gia đình hòa thuận, êm ấm.
Từ “trôi” trong dân gian được hiểu theo nghĩa “trôi chảy”, công việc suôn sẻ, tiền bạc lưu thông.
Ở nhiều nơi, sau khi đi chùa dịp Rằm tháng Giêng, người dân thường mua thêm chè trôi nước mang về thắp hương rồi cùng cả nhà thưởng thức. Hành động này mang ý nghĩa “chia lộc”, tạo sự gắn kết và khởi đầu năm mới bằng vị ngọt đoàn viên.
Mâm cúng Rằm tháng Giêng cần những gì?
Theo phong tục truyền thống, mâm cúng không nhất thiết phải cầu kỳ hay mâm cao cỗ đầy. Tùy điều kiện mỗi gia đình, có thể chuẩn bị:
Hương, hoa tươi
Trái cây
Xôi hoặc bánh chưng
Một bát chè trôi nước hoặc chè ngọt
Điều quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm và không khí sum họp. Một mâm lễ gọn gàng, ấm cúng sẽ mang lại cảm giác an tâm, khởi đầu thuận lợi hơn là sự phô trương hình thức.
Giá trị tinh thần quan trọng hơn nghi thức
Dưới góc nhìn văn hóa, việc chuẩn bị chè trôi nước trong Rằm tháng Giêng không phải để “giữ vía” theo nghĩa tâm linh cứng nhắc, mà là cách người xưa gửi gắm mong ước về sự tròn đầy và suôn sẻ.
Tâm lý học hiện đại cũng cho thấy, những nghi thức gia đình đầu năm giúp con người cảm thấy ổn định, yên tâm và tích cực hơn. Khi cả nhà cùng ngồi lại, chia nhau một bát chè ngọt giữa đêm trăng đầu năm, giá trị nhận được không chỉ là hương vị mà còn là sự gắn kết.
Rằm tháng Giêng vì thế không đơn thuần là một nghi lễ. Đó là dịp để mỗi người tự nhắc mình sống trọn vẹn, vun đắp gia đình và khởi động năm mới bằng tâm thế nhẹ nhàng, ấm áp.
Bởi suy cho cùng, điều “giữ lộc” bền lâu không nằm ở mâm cỗ lớn nhỏ, mà nằm ở sự yêu thương và sum vầy trong chính ngôi nhà của mình.
Vì sao người Nhật ăn cá sống mà không sợ nhiễm khuẩn?Ăn - 4 giờ trước
Nhiều người sợ hãi khi lần đầu thưởng thức sashimi; tự hỏi tại sao người Nhật kỹ tính và thận trọng về vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng lại thường xuyên ăn cá sống.
Ăn chay đầu năm và món chay may mắn trong văn hóa ViệtĂn - 5 giờ trước
GĐXH - Vào những ngày đầu năm, việc lựa chọn món chay may mắn được xem như cách gửi gắm mong cầu về sự thuận lợi, an yên và hanh thông cho cả năm phía trước.
Hai lần vào bếp của Huỳnh Thanh Tuyền gây chú ýĂn - 9 giờ trước
GĐXH - Sau gần 20 năm rời showbiz chăm lo cho tổ ấm nhỏ, thi thoảng Huỳnh Thanh Tuyền chia sẻ những kinh nghiệm nấu nướng trên trang cá nhân.
10 cách 'hô biến' gà luộc thành món mới hấp dẫnĂn - 12 giờ trước
Gà luộc là món ăn quen thuộc, gần như không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, sau những ngày sum họp, không ít nhà rơi vào tình trạng “dư gà”. Thay vì hâm đi hâm lại gây ngán, bạn có thể biến tấu thành nhiều món ăn hấp dẫn, vừa tiết kiệm vừa đổi vị cho cả gia đình.
Cách làm gỏi gà xé phay giải cứu gà sau TếtĂn - 1 ngày trước
Tận dụng gà cúng còn dư sau Tết, món gỏi gà xé phay chua ngọt, giòn thơm sẽ giúp chống ngán hiệu quả và làm mới mâm cơm gia đình ngày đầu năm
Món lẩu cháo bánh chưng ngon 'đỉnh nóc' giúp 'giải cứu' bánh chưng sau TếtĂn - 1 ngày trước
Sau Tết, bánh chưng cứng đơ khó ăn đừng vội bỏ, hãy thử ngay món lẩu cháo bánh chưng thơm béo, tận dụng đồ thừa mà ngon “đỉnh nóc”.
Một món ăn luôn 'cháy hàng' vào ngày vía Thần Tài, bạn hoàn toàn có thể tự làm tại nhàĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Chỉ với một vài nguyên liệu, bạn đã có thể chế biến món ăn này vào ngày vía Thần Tài để lấy may.
Bã chè dùng xong đừng vội vứt đi: Tuyệt chiêu kho sườn xém cạnh 'đỉnh của chóp' vét sạch nồi cơm gia đìnhĂn - 2 ngày trước
Chỉ thêm một nắm bã chè vào nồi sườn kho quen thuộc, chị em nhàn tênh có ngay món ngon "thần thánh" đánh bay nẻo ngấy, đưa cơm ngày mưa lất phất.
Những món 12 con giáp nên ăn ngày Rằm tháng Giêng, càng ăn càng đỏĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Mỗi con giáp có một món ăn riêng giúp rước tài đón may trong ngày Rằm đầu tiên của năm mới. Hầu hết các món ăn này vẫn mang đậm dư âm của ngày Tết nhưng lại chứa đựng ý nghĩa tâm linh khác biệt.
Mâm cúng vía Thần Tài 2026: Đừng 'đánh rơi' lộc vì thiếu những lễ vật quan trọng nàyĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch) từ lâu đã trở thành một trong những dịp quan trọng đầu năm của nhiều gia đình Việt, đặc biệt là người làm kinh doanh, buôn bán. Năm 2026, ngày vía Thần Tài rơi vào 26/2 Dương lịch. Vào dịp này, nhiều người chuẩn bị mâm lễ chu đáo để cầu tài lộc, buôn may bán đắt, công việc hanh thông.
Món ăn gần 1 triệu/ký khiến Hòa Minzy nức nở khen ngonẨm thực 360
GĐXH - Hòa Minzy tấm tắc khen khi ăn món này. Đây cũng là món quen thuộc với nhiều tín đồ ẩm thực.