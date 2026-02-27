10 cách 'hô biến' gà luộc thành món mới hấp dẫn
Gà luộc là món ăn quen thuộc, gần như không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, sau những ngày sum họp, không ít nhà rơi vào tình trạng “dư gà”. Thay vì hâm đi hâm lại gây ngán, bạn có thể biến tấu thành nhiều món ăn hấp dẫn, vừa tiết kiệm vừa đổi vị cho cả gia đình.
Miến xào gà
Miến xào gà là lựa chọn đơn giản, dễ thực hiện. Gà luộc xé sợi, xào nhanh cùng miến dong, cà rốt, mộc nhĩ và hành tây. Dù đã qua luộc, thịt gà vẫn giữ được độ mềm ngọt khi xào đúng cách. Sợi miến dai nhẹ, thấm gia vị, kết hợp cùng rau củ giòn tạo nên món ăn hài hòa, không gây ngấy.
Miến măng gà
Nếu muốn món nước thanh nhẹ, miến măng gà là gợi ý phù hợp. Tận dụng phần xương và thịt gà còn lại để nấu nước dùng, thêm măng khô đã ngâm mềm. Thịt gà săn chắc, măng thơm đặc trưng, hòa quyện cùng sợi miến dai tạo nên món ăn ấm bụng, thích hợp cho bữa sáng sau Tết.
Bún măng gà
Tương tự miến măng nhưng thay bằng bún tươi, món ăn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, dễ tiêu. Nước dùng nêm nếm vừa phải, ăn kèm rau sống, giá đỗ giúp cân bằng vị giác sau những bữa ăn nhiều đạm, chất béo.
Bún sa tế gà
Với những gia đình ưa vị đậm đà, bún sa tế gà là lựa chọn đáng thử. Nước dùng cay nhẹ từ sa tế, kết hợp thịt gà xé và rau sống tạo nên hương vị mới mẻ. Món ăn giúp “đổi gió” thực đơn ngày đầu năm.
Phở gà
Chỉ cần thêm bánh phở, hành lá, gừng nướng và gia vị cơ bản, bạn đã có thể chế biến một tô phở gà thơm ngon từ phần gà còn lại. Nước dùng thanh ngọt tự nhiên, sợi phở mềm cùng thịt gà dai nhẹ mang đến món ăn quen thuộc nhưng không bao giờ lỗi thời.
Hủ tiếu gà
Hủ tiếu gà cũng là cách tận dụng hiệu quả. Nước dùng trong, vị ngọt thanh từ gà, ăn cùng hủ tiếu mềm và chút hành phi tạo nên món ăn hấp dẫn. Có thể dùng kèm rau sống, chanh và ớt để tăng hương vị.
Cơm gà
Gà xé trộn cùng cơm nóng là bữa ăn nhanh gọn cho những ngày bận rộn. Bạn có thể rưới thêm nước mắm chua ngọt hoặc nước luộc gà nêm lại để tăng độ đậm đà. Đây là món ăn đơn giản nhưng đủ chất và dễ thực hiện.
Cháo gà
Cháo gà là lựa chọn lý tưởng cho bữa sáng nhẹ nhàng. Chỉ cần nấu gạo cùng nước luộc gà, thêm thịt gà xé, hành lá và tiêu xay là đã có món ăn ấm bụng, dễ tiêu, phù hợp sau những ngày ăn uống nhiều dầu mỡ.
Súp gà
Súp gà có thể dùng làm món khai vị hoặc bữa phụ. Thịt gà xé nấu cùng ngô, cà rốt, nấm và trứng tạo độ sánh nhẹ. Món ăn cung cấp năng lượng vừa phải, dễ ăn với cả trẻ nhỏ và người lớn tuổi.
Gỏi gà
Gỏi gà hành tây hoặc gỏi gà trộn rau răm là cách “giải ngấy” hiệu quả. Thịt gà hấp lại sơ cho nóng, trộn cùng hành tây thái mỏng, rau thơm và nước trộn chua ngọt. Món ăn có vị thanh mát, giúp cân bằng lại khẩu vị sau Tết.
Tận dụng gà luộc thừa không chỉ giúp tránh lãng phí thực phẩm mà còn làm phong phú thêm thực đơn gia đình. Chỉ cần một chút biến tấu, món gà quen thuộc ngày Tết có thể trở thành nhiều món ăn mới lạ, hấp dẫn và phù hợp với khẩu vị mọi thành viên.
