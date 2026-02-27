Mới nhất
10 cách 'hô biến' gà luộc thành món mới hấp dẫn

Thứ sáu, 06:51 27/02/2026 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Gà luộc là món ăn quen thuộc, gần như không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, sau những ngày sum họp, không ít nhà rơi vào tình trạng “dư gà”. Thay vì hâm đi hâm lại gây ngán, bạn có thể biến tấu thành nhiều món ăn hấp dẫn, vừa tiết kiệm vừa đổi vị cho cả gia đình.

Miến xào gà

Miến xào gà là lựa chọn đơn giản, dễ thực hiện. Gà luộc xé sợi, xào nhanh cùng miến dong, cà rốt, mộc nhĩ và hành tây. Dù đã qua luộc, thịt gà vẫn giữ được độ mềm ngọt khi xào đúng cách. Sợi miến dai nhẹ, thấm gia vị, kết hợp cùng rau củ giòn tạo nên món ăn hài hòa, không gây ngấy.

Miến măng gà

Nếu muốn món nước thanh nhẹ, miến măng gà là gợi ý phù hợp. Tận dụng phần xương và thịt gà còn lại để nấu nước dùng, thêm măng khô đã ngâm mềm. Thịt gà săn chắc, măng thơm đặc trưng, hòa quyện cùng sợi miến dai tạo nên món ăn ấm bụng, thích hợp cho bữa sáng sau Tết.

Bún măng gà

Tương tự miến măng nhưng thay bằng bún tươi, món ăn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, dễ tiêu. Nước dùng nêm nếm vừa phải, ăn kèm rau sống, giá đỗ giúp cân bằng vị giác sau những bữa ăn nhiều đạm, chất béo.

10 cách 'hô biến' gà luộc thành món mới hấp dẫn - Ảnh 1.

Tận dụng gà luộc thừa không chỉ giúp tránh lãng phí thực phẩm mà còn làm phong phú thêm thực đơn gia đình

Bún sa tế gà

Với những gia đình ưa vị đậm đà, bún sa tế gà là lựa chọn đáng thử. Nước dùng cay nhẹ từ sa tế, kết hợp thịt gà xé và rau sống tạo nên hương vị mới mẻ. Món ăn giúp “đổi gió” thực đơn ngày đầu năm.

Phở gà

Chỉ cần thêm bánh phở, hành lá, gừng nướng và gia vị cơ bản, bạn đã có thể chế biến một tô phở gà thơm ngon từ phần gà còn lại. Nước dùng thanh ngọt tự nhiên, sợi phở mềm cùng thịt gà dai nhẹ mang đến món ăn quen thuộc nhưng không bao giờ lỗi thời.

Hủ tiếu gà

Hủ tiếu gà cũng là cách tận dụng hiệu quả. Nước dùng trong, vị ngọt thanh từ gà, ăn cùng hủ tiếu mềm và chút hành phi tạo nên món ăn hấp dẫn. Có thể dùng kèm rau sống, chanh và ớt để tăng hương vị.

Cơm gà

Gà xé trộn cùng cơm nóng là bữa ăn nhanh gọn cho những ngày bận rộn. Bạn có thể rưới thêm nước mắm chua ngọt hoặc nước luộc gà nêm lại để tăng độ đậm đà. Đây là món ăn đơn giản nhưng đủ chất và dễ thực hiện.

Cháo gà

Cháo gà là lựa chọn lý tưởng cho bữa sáng nhẹ nhàng. Chỉ cần nấu gạo cùng nước luộc gà, thêm thịt gà xé, hành lá và tiêu xay là đã có món ăn ấm bụng, dễ tiêu, phù hợp sau những ngày ăn uống nhiều dầu mỡ.

Súp gà

Súp gà có thể dùng làm món khai vị hoặc bữa phụ. Thịt gà xé nấu cùng ngô, cà rốt, nấm và trứng tạo độ sánh nhẹ. Món ăn cung cấp năng lượng vừa phải, dễ ăn với cả trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Gỏi gà

Gỏi gà hành tây hoặc gỏi gà trộn rau răm là cách “giải ngấy” hiệu quả. Thịt gà hấp lại sơ cho nóng, trộn cùng hành tây thái mỏng, rau thơm và nước trộn chua ngọt. Món ăn có vị thanh mát, giúp cân bằng lại khẩu vị sau Tết.

Tận dụng gà luộc thừa không chỉ giúp tránh lãng phí thực phẩm mà còn làm phong phú thêm thực đơn gia đình. Chỉ cần một chút biến tấu, món gà quen thuộc ngày Tết có thể trở thành nhiều món ăn mới lạ, hấp dẫn và phù hợp với khẩu vị mọi thành viên.

Cùng chuyên mục

Cách làm gỏi gà xé phay giải cứu gà sau Tết

Cách làm gỏi gà xé phay giải cứu gà sau Tết

Ăn - 18 giờ trước

Tận dụng gà cúng còn dư sau Tết, món gỏi gà xé phay chua ngọt, giòn thơm sẽ giúp chống ngán hiệu quả và làm mới mâm cơm gia đình ngày đầu năm

Món lẩu cháo bánh chưng ngon 'đỉnh nóc' giúp 'giải cứu' bánh chưng sau Tết

Món lẩu cháo bánh chưng ngon 'đỉnh nóc' giúp 'giải cứu' bánh chưng sau Tết

Ăn - 1 ngày trước

Sau Tết, bánh chưng cứng đơ khó ăn đừng vội bỏ, hãy thử ngay món lẩu cháo bánh chưng thơm béo, tận dụng đồ thừa mà ngon “đỉnh nóc”.

Một món ăn luôn 'cháy hàng' vào ngày vía Thần Tài, bạn hoàn toàn có thể tự làm tại nhà

Một món ăn luôn 'cháy hàng' vào ngày vía Thần Tài, bạn hoàn toàn có thể tự làm tại nhà

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ với một vài nguyên liệu, bạn đã có thể chế biến món ăn này vào ngày vía Thần Tài để lấy may.

Bã chè dùng xong đừng vội vứt đi: Tuyệt chiêu kho sườn xém cạnh 'đỉnh của chóp' vét sạch nồi cơm gia đình

Bã chè dùng xong đừng vội vứt đi: Tuyệt chiêu kho sườn xém cạnh 'đỉnh của chóp' vét sạch nồi cơm gia đình

Ăn - 1 ngày trước

Chỉ thêm một nắm bã chè vào nồi sườn kho quen thuộc, chị em nhàn tênh có ngay món ngon "thần thánh" đánh bay nẻo ngấy, đưa cơm ngày mưa lất phất.

Những món 12 con giáp nên ăn ngày Rằm tháng Giêng, càng ăn càng đỏ

Những món 12 con giáp nên ăn ngày Rằm tháng Giêng, càng ăn càng đỏ

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Mỗi con giáp có một món ăn riêng giúp rước tài đón may trong ngày Rằm đầu tiên của năm mới. Hầu hết các món ăn này vẫn mang đậm dư âm của ngày Tết nhưng lại chứa đựng ý nghĩa tâm linh khác biệt.

Mâm cúng vía Thần Tài 2026: Đừng 'đánh rơi' lộc vì thiếu những lễ vật quan trọng này

Mâm cúng vía Thần Tài 2026: Đừng 'đánh rơi' lộc vì thiếu những lễ vật quan trọng này

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch) từ lâu đã trở thành một trong những dịp quan trọng đầu năm của nhiều gia đình Việt, đặc biệt là người làm kinh doanh, buôn bán. Năm 2026, ngày vía Thần Tài rơi vào 26/2 Dương lịch. Vào dịp này, nhiều người chuẩn bị mâm lễ chu đáo để cầu tài lộc, buôn may bán đắt, công việc hanh thông.

Nếu đã ăn quá nhiều 'đồ béo' dịp Tết, đây là 3 món ăn nấu nhanh, ngon lại giúp thanh lọc dạ dày và ruột

Nếu đã ăn quá nhiều 'đồ béo' dịp Tết, đây là 3 món ăn nấu nhanh, ngon lại giúp thanh lọc dạ dày và ruột

Ăn - 2 ngày trước

Khi những ngày Tết trôi qua, bạn cảm thấy cơ thể nặng nề và tăng cân vì đã ăn quá nhiều đồ ăn giàu đạm, chất béo. Đừng lo lắng, đã đến lúc thanh lọc hệ tiêu hóa của bạn với 3 món ăn đơn giản.

Món chuối chiên 'mix' cốt dừa và hạt khô giải cứu chuối sau Tết

Món chuối chiên 'mix' cốt dừa và hạt khô giải cứu chuối sau Tết

Ăn - 2 ngày trước

Chuối chín dư sau Tết chỉ cần chiên vàng, rưới cốt dừa và rắc hạt khô là thành món ăn vặt thơm béo, cả nhà mê tít.

Món ngon mỗi ngày giúp giải ngán, dọn tủ lạnh sau Tết: 20 mâm cơm gia đình thanh mát, dễ làm, đậm vị truyền thống Việt

Món ngon mỗi ngày giúp giải ngán, dọn tủ lạnh sau Tết: 20 mâm cơm gia đình thanh mát, dễ làm, đậm vị truyền thống Việt

Ẩm thực 360 - 3 ngày trước

GĐXH - Sau Tết, tủ lạnh vẫn còn đầy ắp thịt kho, giò chả, bánh chưng… nhưng nhìn đến là thấy ngán. Đây chính là lúc bạn cần những món ngon mỗi ngày thanh mát, nhẹ bụng mà vẫn đậm vị truyền thống Việt. Dưới đây là 20 mâm cơm gia đình giải ngán vừa dễ làm, vừa giúp “dọn kho” hiệu quả.

Dọn dẹp sau Tết, có 3 thứ trong bếp nên thay mới ngay nếu không muốn cả tháng Giêng trì trệ

Dọn dẹp sau Tết, có 3 thứ trong bếp nên thay mới ngay nếu không muốn cả tháng Giêng trì trệ

Ăn - 3 ngày trước

Dọn dẹp sau Tết không chỉ để sạch nhà mà còn để tạo sự chuyển tiếp nhẹ nhàng từ không khí lễ hội sang nhịp sống thường nhật.

