Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Khung giờ đẹp bao sái ban thờ và rút tỉa chân nhang đón Tết 2026 phù hợp cho 12 con giáp

Chủ nhật, 15:30 25/01/2026 |
Hà My
Hà My
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã chia sẻ khung giờ đẹp bao sái ban thờ và rút tỉa chân nhang đón Tết 2026 phù hợp cho 12 con giáp. Việc thực hiện đúng thời điểm sẽ giúp tránh động khí không cần thiết, tạo tâm thế an yên, thuận hòa cho gia đình trước thềm Tết 2026.

Vì sao nên bao sái ban thờ trước Lập Xuân?

Theo quan niệm phong thủy, Lập Xuân là thời điểm khởi đầu của chu kỳ khí vận mới. Việc bao sái, di chuyển đồ thờ sau tiết này được cho là dễ "động khí", ảnh hưởng đến sự ổn định của không gian thờ tự.

Năm 2025 Ất Tỵ là năm nhuận 2 tháng 6 âm lịch nên trong 1 năm đón 2 ngày lập xuân gồm 1 ngày Lập Xuân của năm 2025 đầu năm và ngày lập xuân của năm 2026 lúc cuối năm. Ngày 4/2 tới là Lập Xuân 2026. Vì vậy, chuyên gia khuyến nghị các gia đình nên hoàn thành việc bao sái ban thờ và rút tỉa chân nhang trước Lập Xuân, tốt nhất là sau lễ cúng Rằm tháng Chạp. Tuyệt đối mọi người cần tránh không làm vào ngày Lập Xuân.

Khung giờ đẹp bao sái ban thờ đón Tết 2026 cho 12 con giáp - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, trường hợp bao sái bàn thờ, đồ thờ và rút tỉa chân nhang trước ngày Lập Xuân để tránh động khí vào tiết Lập Xuân. Chúng ta sẽ tiến hành cúng Rằm tháng 12 trước, sau đó mới làm nghi lễ cúng bao sái và rút tỉa chân nhang.

Khung giờ vàng bao sái và rút tỉa chân nhang Tết 2026

Theo chuyên gia Nguyễn Song Hà, gia chủ có thể tham khảo các khung giờ đẹp sau:

Ngày 11 tháng Chạp âm lịch:

Buổi sáng cúng Rằm tháng chạp khởi lễ từ 5h10 đến 6h50 sau đó bao sái và rút tỉa chân nhang từ 7h10 đến 8h50. Hoặc tiến hành chiều cúng Rằm tháng chạp khởi lễ từ 13h10 đến 14h50 sau đó bao sái và rút tỉa chân nhang từ 15h10 đến 16h50.

Ngày này hợp các tuổi Dần, Thân, Tị, Hợi, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

Ngày 12 tháng Chạp (âm lịch):

Buổi sáng: Cúng Rằm từ 7h10 – 8h50, bao sái từ 9h10 – 10h50

Buổi chiều: Cúng Rằm từ 15h10 – 16h50, bao sái và rút tỉa chân nhang từ 17h10 – 18h50

Ngày này phù hợp các tuổi: Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Dần, Thân, Tị, Hợi

Ngày 13 tháng Chạp (âm lịch):

Buổi sáng: Cúng Rằm từ 7h10 – 8h50, bao sái từ 9h10 – 10h50

Buổi chiều: Cúng Rằm từ 13h10 – 14h50, bao sái từ 15h10 – 16h50

Ngày này phù hợp các tuổi: Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi

Ngày 14 tháng Chạp (âm lịch):

Buổi sáng: Cúng Rằm từ 5h10 – 6h50, bao sái từ 7h10 – 8h50

Buổi chiều: Cúng Rằm từ 15h10 – 16h50, bao sái từ 17h10 – 18h50

Ngày này phù hợp các tuổi: Dần, Thân, Tị, Hợi, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi

Ngày 15 tháng Chạp (âm lịch):

Buổi sáng: Cúng Rằm từ 5h10 – 6h50, bao sái từ 9h10 – 10h50

Buổi chiều: Cúng Rằm từ 13h10 – 14h50, bao sái từ 15h10 – 16h50

Ngày này phù hợp các tuổi: Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Dần, Thân, Tị, Hợi

Ngày 16 tháng Chạp (âm lịch):

Còn nhà ai tách ra ngày cúng Rằm riêng, ngày bao sái bàn thờ và rút tỉa chân nhang riêng thì còn có ngày 16 âm để tiến hành bao sái bàn thờ và rút tỉa chân nhang

Buổi sáng: 7h10 – 8h50 hoặc 9h10 – 10h50

Buổi chiều: 13h10 – 14h50

Ngày ngày này hợp các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

Trước khi bao sái ban thờ cần lưu ý gì?

Chuyên gia Nguyễn Song Hà nhấn mạnh, bàn thờ là nơi linh thiêng, vì vậy trước khi lau dọn, rút tỉa chân nhang hay di chuyển đồ thờ, gia chủ cần đọc văn khấn xin phép thần linh và gia tiên. Nếu như không có văn khấn, tự ý động chạm, lau dọn đồ đạc sẽ bị coi là mạo phạm, kinh động đến các chư vị thần linh.

Việc thành tâm khấn xin không chỉ mang ý nghĩa nghi lễ mà còn giúp gia chủ giữ được sự an tâm, trang nghiêm, tránh cảm giác bất kính khi động chạm vào không gian thờ tự.

Văn khấn trước khi bao sái bàn thờ, rút chân hương tại ban thờ có thờ cả cộng đồng gia thần, cộng đồng gia tiên, bát hương bà cô ông mãnh

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

- Con kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị đại vương

- Con kính lạy Ngũ phương Ngũ thổ long mạch linh thần, con kính lạy Trung Ương linh thần, con kính lạy Chu Tước linh thần, con kính lạy Huyền Vũ linh thần, con kính lạy Thanh Long linh thần, con kính lạy Bạch Hổ linh thần.

- Con kính lạy Ngũ phúc gia thần: Phúc Thần, Lộc Thần, Thọ Thần, Khang thần, Ninh Thần.

- Con kính lạy ngài Thần Tài tiếp dẫn Tài Thần.

- Con kính lạy ngài Thổ Địa Phúc đức chính Thần.

- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân,

- Con kính lạy tiền chủ hậu chủ nơi xứ này

- Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong khu đất này.

- Con kính lạy cộng đồng gia tiên, tiền tổ, cửu huyền thất tổ của dòng họ … ( ví dụ dòng họ Nguyễn) có nguyên quán tại … ( nên theo cách đọc địa chỉ cũ và mới ). Con kính lạy cao tằng tổ khảo cao tằng tổ tỉ, tằng tổ khảo, tằng tổ tỉ, tổ khảo (tên) … tổ tỉ (tên )… ( đời ông bà), hiển khảo (tên )….hiển tỉ (tên) (cha mẹ thân sinh ).

- Con kính lạy cộng đồng bà cô ông mãnh, cô di tỉ muội của dòng họ … có nguyên quán tại … . Con kính lạy bà cô tại gia … chị em gái hoặc cô dì mất trẻ chưa có chồng con thân thanh tịnh, ông mãnh tại gia … (anh em trai hoặc chú bác mất trẻ chưa có vợ con thân thanh tịnh), chân linh con đỏ…

Tín chủ tên là: ……………sinh niên ………...

Toàn gia con có các thành viên trong gia đình: …

Toàn gia con hiện đang cư ngụ tại địa chỉ : .................................

Hôm nay ngày ... tháng ... năm ... xét thấy gia đình con chưa đủ chu toàn nên để hương án bị bụi, lư nhang thờ phụng chân nhang đã đấy có chút chưa được thanh tịnh, xanh yên, toàn gia con xin thành tâm sám hối.

Toàn gia con, tín chủ con xin kính cáo với cộng đồng chư vị linh thần cai quản nơi xứ này, cai quản ngôi nhà của chúng con, hôm nay chọn được ngày lành tháng tốt xin cho phép toàn gia con được sái tịnh và rút bớt chân nhang trong các lư nhang đang thờ phụng cộng đồng chư vị linh thần, lư nhang đang thờ phụng cộng đồng gia tiên dòng họ … chúng con, lư nhang thờ đang thờ phụng cộng đồng bà cô ông mãnh cô di tỉ muội của dòng họ … chúng con để cho bàn thờ được trang nghiêm thanh tịnh và phòng tránh hỏa tai, kính mong cộng đồng các chư vị chứng minh và gia hộ".

Mong các vị độ cho chúng con lau dọn được chỉn chu khang trang mỹ hảo, cho hương án được an chính vị, cho âm phần được an yên, cho gia cư được lạc thổ,

Chúng con người trần mắt thịt, tội lỗi đầy thân, chỉ biết kính cẩn tâm thành nếu có gì si mê lầm lỡ kính xin được tha thứ bỏ quá đại xá cho.

( Nam Mô A Di Đà Phật!) 3 lần

(Xong vái 3 vái).

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo

