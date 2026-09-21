Loại rau đặc biệt, mỗi cây chỉ trổ duy nhất một lần, đem trộn gỏi thành món ngon hấp dẫn

Theo báo Dân Việt, mỗi cây chuối chỉ nở hoa duy nhất một lần. Phần hoa này thực chất được xem như một loại rau đặc biệt, không chỉ được ưa chuộng trong việc tạo nên những món ăn ngon mà còn mang lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe.

Loại rau này giúp hỗ trợ tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu, đồng thời góp phần bổ sung nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể.

Nhắc đến hoa chuối, thực khách khó lòng bỏ qua món nộm hoa chuối quen thuộc. Đây là một món ăn dân dã, chế biến đơn giản nhưng lại sở hữu hương vị vô cùng hấp dẫn.

Một đĩa nộm hoàn hảo là sự hòa quyện đầy màu sắc giữa các nguyên liệu, trong đó hoa chuối giòn ngọt, không bị thâm đen, thấm đều phần nước trộn chua cay cùng thịt gà ngọt dai, đậm đà.

Món nộm hoa chuối. Ảnh: Dân Việt

Không dừng lại ở vai trò là nguyên liệu ẩm thực, bắp chuối còn là một vị thuốc chữa bệnh trong y học cổ truyền.

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời ThS.BS Hoàng Khánh Toàn, nguyên Chủ nhiệm Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hoa chuối có vị ngọt, tính lạnh. Vị thuốc này mang công dụng hóa đàm nhuyễn kiên, bình can tiêu ứ, thông kinh hoạt lạc.

Do đó, hoa chuối thường được dùng để chữa các chứng bệnh như ngực bụng đầy chướng, hay ợ chua, nôn nhiều đờm rãi, hoa mắt chóng mặt, đau tức vùng tim, rối loạn kinh nguyệt, chỉ khát nhuận phế và thông huyết mạch.

Không chỉ tại Việt Nam, nhiều nền y học cổ truyền trên thế giới cũng sử dụng hoa chuối để điều trị đa dạng các loại bệnh khác nhau.

Dưới góc độ khoa học hiện đại, hoa chuối chứa nhiều hợp chất giúp làm giảm lượng cholesterol và kiểm soát đường huyết cao, qua đó đẩy lùi hai yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến bệnh tim mạch và đái tháo đường type 2.

Các sterol thực vật trong bắp chuối giúp ngăn chặn sự hấp thụ cholesterol ở ruột. Đồng thời, chất chống oxy hóa quercetin và catechin hoạt động bằng cách ức chế một loại enzyme hấp thụ carbohydrate, từ đó ngăn ngừa tình trạng tăng đường huyết sau bữa ăn.

Bên cạnh đó, do chứa ít calo và chất béo nhưng lại cung cấp sự cân bằng lý tưởng giữa chất xơ hòa tan và không hòa tan, hoa chuối mang lại lợi ích tuyệt vời cho hệ đường ruột.

Trong khi chất xơ hòa tan góp phần hạ cholesterol và đường huyết, thì lượng chất xơ không hòa tan khó tiêu lại làm tăng khối lượng phân, giúp thức ăn và chất thải di chuyển trơn tru qua hệ thống tiêu hóa.

Nhờ đó, việc ăn hoa chuối giúp ngăn ngừa táo bón, tạo cảm giác no lâu và cải thiện sức khỏe đường ruột. Tuy nhiên, người dùng cũng cần lưu ý không nên ăn quá nhiều cùng lúc để tránh gây tác dụng ngược.

Hoa chuối chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Đối với những người bị thiếu máu, hàm lượng sắt dồi dào trong hoa chuối là một nguồn dự trữ và bổ sung lý tưởng. Thường xuyên thêm hoa chuối vào thực đơn với lượng phù hợp sẽ giúp tăng cường hồng cầu, chống lại bệnh thiếu máu do thiếu sắt và cải thiện đáng kể các triệu chứng như mệt mỏi, nhịp tim không đều, da nhợt nhạt hay chứng lạnh tay chân.

Ngoài ra, các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như flavonoid, tannin cùng nhiều acid amin thiết yếu có trong loại thực phẩm này còn có tác dụng hạn chế ảnh hưởng của các gốc tự do lên tế bào. Nhờ cơ chế bảo vệ này, những người thường xuyên ăn hoa chuối có thể giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh lý mạn tính nguy hiểm.