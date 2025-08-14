Loại rau ít 'ngậm' thuốc trừ sâu nhất chợ, đặc biệt tốt cho người bị đau dạ dày, có 4 cách chế biến thành món ngon đặc trưng
GĐXH - Loại rau dân dã này giúp thực hiện được nhiều món ngon, đưa miệng lại như bài thuốc hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho dạ dày.
Lá mơ - Thực phẩm hỗ trợ người đau dạ dày
Loại rau vừa rẻ vừa tốt cho sức khỏe nhắc đến ở là lá mơ lông. Đây là một loại cây quen thuộc ở Việt Nam còn được gọi là lá mơ tam thể hay lá mơ lông mèo, là loại rau gia vị quen thuộc trong bữa cơm của người Việt Nam. Mỗi mặt lá có màu sắc khác nhau, mặt trước màu xanh lá, còn mặt sau màu tím nhạt.
Lá mơ là loại rau dễ tìm, thậm chí mọc dại nhiều nên không lo bị phun hóa chất hay thuốc trừ sâu. Hãy tìm thêm các món ăn chế biến với lá mơ lông nhờ những gợi ý món ngon dưới đây:
Món ăn từ lá mơ tốt cho người bệnh dạ dày
Vịt dấm ghém
Trứng rán lá mơ
Thịt luộc mắm tép
Cá tép dầu chiên giòn cuốn lá mơ lông, lá lốt
Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngonĂn - 3 giờ trước
GĐXH - Đây là thực phẩm rẻ tiền, chế biến được nhiều món ngon giúp giảm lượng đường trong máu, tăng cường độ chắc khỏe của xương, giảm nguy cơ loãng xương mà mọi người dễ dàng thấy ở các chợ.
Đổi vị cho bữa cơm gia đình với 2 món xào hao cơm cực nhanhĂn - 5 giờ trước
Hai món xào thịt bằm này không chỉ dễ làm mà còn thơm ngon khó cưỡng, ăn kèm cơm trắng thì "hao cơm" phải biết. Nguyên liệu dễ tìm, chế biến nhanh, rất thích hợp cho bữa cơm gia đình.
Chuyên gia người Mỹ nói về nồi chiên không dầu và 4 mẹo hay khi dùng nồi chiên không dầu để nấu ăn ngon tuyệt hảoĂn - 8 giờ trước
GĐXH - Nồi chiên không dầu giúp cắt giảm lượng chất béo nhưng không hoàn hảo như nhiều người tưởng.
20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạchẨm thực 360 - 20 giờ trước
GĐXH - Chỉ vài món ngon quen thuộc, bạn đã có mâm cơm ‘bá cháy’ khiến cả nhà mê mẩn, ăn hết veo cơm mà không cần cầu kỳ hay tốn nhiều thời gian.
Đâu mới là cách nấu canh trứng cà chua ngon nhất?: Mách bạn mẹo giúp 'hoa' trứng đẹp, mịn và ngonĂn - 1 ngày trước
Khi nấu canh trứng cà chua, hãy áp dụng theo mẹo này, món canh vừa có "hoa" trứng đẹp mắt lại mịn màng và thơm ngon.
Loại rau ít ngậm thuốc trừ sâu nhất chợ, hỗ trợ thải độc, tốt cho sức khỏe người bị tiểu đườngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Bổ sung loại rau này vào chế độ ăn có thể giúp tiêu viêm, sát trùng, thanh nhiệt, giáng hỏa và điều hòa lượng đường trong máu.
Đặc sản đắt hơn tôm, ghẹ, thuộc dạng quý hiếm ở Quảng Ninh: Bộ phận nào cũng nấu được, vị 'kén người ăn'Ăn - 1 ngày trước
Từ hình dáng khác lạ đến hương vị khó quên, đặc sản này đã trở thành một “đại sứ ẩm thực” nổi tiếng của Hạ Long và cả Quảng Ninh
Kỹ thuật 'lửa nghỉ' chính xác đối với từng loại thực phẩm, giúp món ăn ngon 'xuất thần'Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - "Trong nghệ thuật nấu món kho, kiên nhẫn không chỉ là đức tính mà là nguyên liệu quan trọng nhất. Bếp lửa cần nghỉ ngơi cũng như tâm hồn ta cần tĩnh lặng - chính trong những khoảnh khắc tưởng chừng 'không làm gì cả' ấy, phép màu lại âm thầm diễn ra'. Đầu bếp Thái Ngọc Tâm cho biết.
Thức quà dân dã giải nhiệt là đặc sản Hà Nội đắt khách vào dịp nắng nóng, ai cũng mê vì hương vị đặc biệt, giá chỉ 20kĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Giữa cái nắng gay gắt của ngày hè, bánh đúc nộm - thức quà dân dã giải nhiệt ở Hà Nội lại được nhiều người lựa chọn. Một món ăn đơn sơ, mát lành với hương vị rất đặc biệt.
Loại quả được ví như 'nhân sâm xanh', giúp hỗ trợ phòng loãng xương hiệu quả, chế biến được nhiều món ngonĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Chúng giúp cải thiện quá trình trao đổi chất tại khớp xương, tăng cường độ chắc khỏe của xương, giảm nguy cơ loãng xương.
Loại lá cực nhiều ở nước ta là thuốc ‘đại bổ’, thêm vào khi nướng thịt thịt càng ngon hơn hẳn, ai cũng mêĂn
GĐXH – Không chỉ mang hương vị đặc trưng cho các món ăn, loại lá này cực nhiều ở nước ta là thuốc “đại bổ”. Khi nướng thịt, bạn cho thêm loại lá này càng thêm vị hấp dẫn đặc biệt, ai cũng mê.