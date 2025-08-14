Loại rau ít 'ngậm' thuốc trừ sâu nhất chợ, đặc biệt tốt cho người bị đau dạ dày, có 4 cách chế biến thành món ngon đặc trưng

Lá mơ - Thực phẩm hỗ trợ người đau dạ dày

Loại rau vừa rẻ vừa tốt cho sức khỏe nhắc đến ở là lá mơ lông. Đây là một loại cây quen thuộc ở Việt Nam còn được gọi là lá mơ tam thể hay lá mơ lông mèo, là loại rau gia vị quen thuộc trong bữa cơm của người Việt Nam. Mỗi mặt lá có màu sắc khác nhau, mặt trước màu xanh lá, còn mặt sau màu tím nhạt.

Mơ lông còn có tên khác là mơ tam thể, dây mơ lông, dây mơ tròn, ngưu bì đống (tên Trung Quốc). Tên khoa học Paederia tomentosa L. thuộc họ Cà phê Rubiaceae. Cây mơ tam thể là một thứ cây leo, lá mọc đối, hình trứng hay mác dài, gốc lá tròn hay hình tim, cuống dài, mặt lá hay bị nấm Aecidium paederiae ăn hại. Cây mơ lông mọc hoang ở những hàng rào, nhiều nơi trong nước ta. Không chỉ mang đến hương vị thơm ngon, lá mơ lông còn ẩn chứa vô vàn lợi ích sức khỏe ít người biết đến.

Loại lá này chứa các enzym giúp tăng tiết dịch vị, cải thiện quá trình tiêu hóa thức ăn, giảm các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu, chướng bụng. Do có tính kháng khuẩn và sát trùng cao, mơ lông không chỉ đơn thuần là một loại rau mà còn được mệnh danh là "thần dược" chữa bệnh tiêu chảy và các bệnh khác.

Các hoạt chất trong lá mơ lông có tác dụng kháng viêm, bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa viêm loét dạ dày tá tràng. Loại thảo mộc này còn có tác dụng làm giảm co thắt ruột, giúp cải thiện các triệu chứng của bệnh viêm đại tràng. Do đó lá mơ rất tốt cho người bị dạ dày.

Lá mơ là loại rau dễ tìm, thậm chí mọc dại nhiều nên không lo bị phun hóa chất hay thuốc trừ sâu. Hãy tìm thêm các món ăn chế biến với lá mơ lông nhờ những gợi ý món ngon dưới đây:

Món ăn từ lá mơ tốt cho người bệnh dạ dày

Vịt dấm ghém

Vịt dấm ghém là món cổ từng bị thất truyền của Hà Nội, nay được nhiều người phục dụng trở lại. Món ăn hấp dẫn bởi thịt vịt ngọt mềm, ba chỉ béo ngậy, gan nếp cuốn cùng các loại rau ghém như lá mơ lông, húng Láng, rau ngổ tạo nên phong vị tươi mát. Thịt vịt kết hợp với lá mơ lông vừa giúp cân bằng vị, vừa là bài thuốc quý tốt cho người bị bệnh dạ dày.

Trứng rán lá mơ

Trứng rán lá mơ từ xưa vừa là món ăn ngon, vừa là bài thuốc quý chữa kiết lỵ, đau dạ dày rất tốt. Các bà nội trợ xưa thường cho hỗn hợp trứng lá mơ dàn đều trên lá chuối gói lại mấy lớp rồi nướng trên bếp than hoặc chảo gang. Ngày nay, nếu không có lá chuối, rán trứng lá mơ với chút dầu ăn cũng ngon.

Thịt luộc mắm tép

Thịt luộc chín tới mềm ngọt cuốn cùng rau ghém như lá mơ lông, rau húng, rau mùi, kinh giới), thêm miếng chuối xanh, lát khế chua, chút gừng the cay, bún mềm trắng rồi rưới mắm tép đậm đà và thưởng thức. Vị chua, cay, béo, bùi, mặn, ngọt xen kẽ kích thích vị giác.

Cá tép dầu chiên giòn cuốn lá mơ lông, lá lốt