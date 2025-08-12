Loại quả được ví như 'nhân sâm xanh', giúp hỗ trợ phòng loãng xương hiệu quả, chế biến được nhiều món ngon

Chất nhầy trong đậu bắp cũng đóng vai trò như một chất bôi trơn tự nhiên, giúp khớp hoạt động linh hoạt và giảm đau nhức. Chất nhầy này còn có khả năng làm giảm hàm lượng cholesterol xấu trong máu, giúp ổn định huyết áp. Điều này rất tốt cho những người bị cao huyết áp và có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Do đó, đậu bắp rất được nhiều chị em nội trợ dùng để lên thực đơn cho bữa ăn gia đình.