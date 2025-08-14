Chuyên gia người Mỹ nói về nồi chiên không dầu và 4 mẹo hay khi dùng nồi chiên không dầu để nấu ăn ngon tuyệt hảo
GĐXH - Nồi chiên không dầu giúp cắt giảm lượng chất béo nhưng không hoàn hảo như nhiều người tưởng.
Nồi chiên không dầu không nấu ra đồ ăn lành mạnh hơn
Nồi chiên không dầu là thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình nhờ ưu điểm nhanh, tiện lợi và sử dụng ít dầu khi chế biến thực phẩm. Nhiều người tin rằng việc này đồng nghĩa với món ăn lành mạnh hơn. Tuy nhiên, bác sĩ Saurabh Sethi - chuyên gia tiêu hóa tại California (Mỹ), từng được đào tạo tại Harvard và Stanford cho biết có một số lầm tưởng phổ biến về thiết bị này:
Nhiều người cho rằng chỉ cần giảm lượng dầu là món ăn sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Thực tế, điều này chỉ đúng một phần. Nồi chiên không dầu có thể giúp cắt giảm dầu, nhưng nếu bạn vẫn sử dụng thực phẩm siêu chế biến, đông lạnh sẵn hoặc dùng dầu hạt tinh luyện, bạn vẫn đang gây áp lực xấu lên đường ruột. Do đó, điều quan trọng không chỉ nằm ở cách nấu mà còn ở việc chọn nguyên liệu chất lượng.
Ngoài ra, một số người còn thích chiên giòn rụm thực phẩm quá mức sinh ra các hợp chất gây hại cho đường ruột và gan. Vì vậy, hãy kiểm soát nhiệt độ và thời gian nấu, tránh để nhiệt quá cao hoặc kéo dài thời gian không cần thiết.
4 mẹo nấu ăn bằng nồi chiên không dầu áp dụng cho mọi món ăn
Hầu hết các món ăn khi chế biến từ nồi chiên không dầu đều cần đến các mẹo và kinh nghiệm để thành quả cuối cùng trông đẹp mắt cũng như đạt được mùi vị hấp dẫn, độc đáo. Cụ thể sau đây là những kinh nghiệm chung áp dụng cho mọi món ăn khi nấu bằng nồi chiên không dầu, người dùng cần tham khảo:
1. Luôn làm nóng nồi chiên không dầu trước khi chế biến
Thông thường, người dùng hay có thói quen cho thức ăn trực tiếp vào nồi chiên không dầu sau đó mới bắt đầu điều chỉnh nhiệt độ và thời gian. Điều này hoàn toàn không tốt vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng món ăn khi nhiệt độ ban đầu ở mức bình thường nhưng khi càng tăng cao đột ngột, thức ăn sẽ dễ bị mất chất và cháy.
Theo những người có kinh nghiệm nấu ăn bằng nồi chiên không dầu thì bạn nên làm nóng nồi chiên không dầu trước khi cho thức ăn vào để đảm bảo nhiệt độ chế biến đạt mức chuẩn nhất và món ăn cũng trở nên ngon hơn.
Cụ thể, tuỳ vào từng loại nồi chiên không dầu khác nhau mà thời gian làm nóng được khuyến cáo từ phía nhà sản xuất cũng khác nhau. Nhưng nhìn chung, chỉ mất 3 - 5 phút làm nóng nồi trước khi chế biến để đổi lại chất lượng bữa ăn được nâng cấp hơn hẳn.
Làm nóng nồi chiên không dầu trước khi chế biến giúp món ăn giữ được chất dinh dưỡng và màu sắc bắt mắt hơn là một trong những kinh nghiệm dùng nồi chiên không dầu phổ biến.
2. Cho lượng thực phẩm vừa đủ vào nồi
Nồi chiên không dầu vận hành theo cơ chế tận dụng các luồng khí nóng lưu chuyển trong nồi để làm chín thức ăn. Do đó, khi người dùng cho lượng thức ăn quá nhiều vào nồi sẽ làm thời gian nấu lâu hơn, thậm chí thức ăn sẽ không chín đều.
Vì vậy, cách tốt nhất là người dùng nên mua nồi có dung tích phù hợp với số thành viên gia đình mình hoặc cân nhắc lượng đồ ăn phù hợp cho mỗi loại nồi có dung tích khác nhau. Cụ thể sau đây là từng nồi chiên không dầu có dung tích phù hợp với lượng đồ ăn khác nhau:
Nồi chiên không dầu dưới 3 lít: Lượng thực phẩm chế biến mỗi lần khá ít, khoảng 500g.
Nồi chiên không dầu 3,5 lít - 6 lít: Phù hợp với sản phẩm có định lượng dưới 1,5 kg.
Nồi chiên không dầu 6,5 lít - 9 lít: Thích hợp để nấu các loại thực phẩm có định lượng dưới 3 kg.
Nồi chiên không dầu 9,5 lít - 15 lít: Nấu được đa dạng các loại thực phẩm có kích thước khác nhau, cụ thể lên tới 5kg.
3. Chỉnh nhiệt độ & thời gian nấu phù hợp
Mỗi nồi chiên không dầu đều có kích thước, cấu tạo khác nhau nên công suất và mức nhiệt của từng loại cũng khác nhau. Vì vậy theo kinh nghiệm sử dụng nồi chiên không dầu thì người dùng nên xem xét kỹ công suất của nồi chiên mình đang sử dụng.
Sau đó bạn có thể điều chỉnh thời gian và nhiệt độ tùy theo từng món ăn để đảm bảo thức ăn không bị mất vị hay cháy khét. Dưới đây là những gợi ý về cách cài đặt nồi khi nấu ăn:
Cá chiên: Chiên 2 lần, mỗi lần 10 phút ở nhiệt độ 180 độ C.
Sườn nướng mật ong: Lần 1 nướng 180 độ C trong 15 phút, lần 2 nướng 160 độ C trong vòng 10 phút.
Thịt quay bì giòn: Quay lần 1 trong vòng 15 phút ở nhiệt độ 200 độ C, lần 2 quay 180 độ trong 20 phút.
Thịt xiên rau củ nướng: Đầu tiên nướng ở 180 độ C trong 20 phút, lần 2 nướng trong 5 phút ở mức 160 độ C, lần 3 nướng thêm 5 phút nữa ở mức 160 độ C.
4. Đổ một ít nước vào nếu xuất hiện hiện tượng khói trắng
Khi chế biến những loại thức ăn có nhiều dầu mỡ thì hiện tượng xuất hiện khói trắng có thể xảy ra. Để khắc phục được tình trạng này theo kinh nghiệm sử dụng nồi chiên không dầu, bạn chỉ cần nhỏ 2 muỗng cà phê nước lọc vào đáy nồi thì lượng khói trắng thoát ra sẽ tự động biến mất.
Ngoài ra, nếu không dùng nước thì bạn cũng có thể thay thế bằng một lát bánh mì với cách làm tương tự như trên.
