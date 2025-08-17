Loại rau mà chứa gần 20 loại axit amin, ức chế sự phát triển của khối u, phòng chống ung thư, chế biến cực nhiều món ngon
GĐXH - Việc phòng chống ung thư từ loại rau này được nhiều chuyên gia đánh giá cao.
Nấm đùi gà - Hỗ trợ sự phát triển của khối u, phòng chống ung thư
Nấm đùi gà là một loại thực phẩm có hàm lượng chất béo thấp nhưng lại rất giàu protein. Trong thành phần của loại nấm này chứa đến 18 loại axit amin, bao gồm cả 8 loại thiết yếu mà cơ thể con người không thể tự tổng hợp. Đặc biệt, nguồn protein trong nấm đùi gà dễ hấp thu, góp phần hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, nấm còn cung cấp dồi dào các loại vitamin như A, B1, B2, B3, C, D... cùng nhiều khoáng chất quan trọng.
Nấm đùi gà được ưa chuộng không chỉ nhờ giá trị dinh dưỡng mà còn bởi kết cấu thịt nấm dày, dai nhẹ và hương vị thơm ngọt tự nhiên. Có thể chế biến nấm theo nhiều cách khác nhau, trong đó món xào cùng trứng là lựa chọn nhanh gọn, dễ ăn và rất đưa cơm.
Gợi ý món ngon với nấm đùi gà - hỗ trợ sự phát triển của khối u, phòng chống ung thư
Nấm đùi gà hấp lá tía tô
Nấm đùi gà xào
Nấm đùi gà xào rau củ
Nấm đùi gà xào giá hẹ
Nấm đùi gà kho me
Nấm đùi gà sốt bơ tỏi
Canh gà nấm đùi gà
Nấm đùi gà sốt chua ngọt
Gân bò hầm nấm đùi gà
Nấm đùi gà nướng bơ tỏi
