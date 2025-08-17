Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Loại rau mà chứa gần 20 loại axit amin, ức chế sự phát triển của khối u, phòng chống ung thư, chế biến cực nhiều món ngon

Chủ nhật, 19:00 17/08/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Việc phòng chống ung thư từ loại rau này được nhiều chuyên gia đánh giá cao.

Nấm đùi gà - Hỗ trợ sự phát triển của khối u, phòng chống ung thư

Nấm đùi gà là một loại thực phẩm có hàm lượng chất béo thấp nhưng lại rất giàu protein. Trong thành phần của loại nấm này chứa đến 18 loại axit amin, bao gồm cả 8 loại thiết yếu mà cơ thể con người không thể tự tổng hợp. Đặc biệt, nguồn protein trong nấm đùi gà dễ hấp thu, góp phần hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, nấm còn cung cấp dồi dào các loại vitamin như A, B1, B2, B3, C, D... cùng nhiều khoáng chất quan trọng.

Loại rau mà chứa gần 20 loại axit amin, ức chế sự phát triển của khối u, phòng chống ung thư, chế biến cực nhiều món ngon- Ảnh 1.

Ngoài việc trở thành một thực phẩm dễ tìm kiếm thì nấm đùi gà còn có nhiều lợi ích khác như kiểm soát tiểu đường hiệu quả, tốt cho đường ruột, ức chế sự phát triển của khối u và giúp kháng khuẩn. Trong đó thì việc phòng chống ung thư từ nấm đùi gà được nhiều chuyên gia đánh giá cao. Bởi vì trong nấm đùi gà có chứa polysaccharide có thể kích hoạt sự miễn dịch của cơ thể. Đó có nghĩa là nó phòng chống và ngăn ngừa sự hình thành khối u rất tốt.

Nấm đùi gà được ưa chuộng không chỉ nhờ giá trị dinh dưỡng mà còn bởi kết cấu thịt nấm dày, dai nhẹ và hương vị thơm ngọt tự nhiên. Có thể chế biến nấm theo nhiều cách khác nhau, trong đó món xào cùng trứng là lựa chọn nhanh gọn, dễ ăn và rất đưa cơm.

Gợi ý món ngon với nấm đùi gà - hỗ trợ sự phát triển của khối u, phòng chống ung thư

Nấm đùi gà hấp lá tía tô

Loại rau mà chứa gần 20 loại axit amin, ức chế sự phát triển của khối u, phòng chống ung thư, chế biến cực nhiều món ngon- Ảnh 2.

Món ăn thơm mùi thuốc Bắc, nấm đùi gà mềm ngọt, dai dai thấm đều gia vị đậm đà, rất thơm ngon và bổ dưỡng với những nguyên liệu tốt cho sức khỏe như nấm đùi gà, nấm linh chi nâu, tía tô,...

Nấm đùi gà xào

Loại rau mà chứa gần 20 loại axit amin, ức chế sự phát triển của khối u, phòng chống ung thư, chế biến cực nhiều món ngon- Ảnh 3.

Khi nhắc đến nấm đùi gà, không thể không nhắc đến các món xào. Khi kết hợp với các nguyên liệu khác nhau, món này lại có hương vị thơm ngon riêng biệt. Nấm đùi gà xào hành tây thơm lừng, nấm mềm dai, hành tây giòn ngọt đậm đà. Món này ngon nhất khi kèm cơm nóng.

Nấm đùi gà xào rau củ

Loại rau mà chứa gần 20 loại axit amin, ức chế sự phát triển của khối u, phòng chống ung thư, chế biến cực nhiều món ngon- Ảnh 4.

Nếu không thích hành tây, bạn có thể xào nấm đùi gà với rau củ, đây là một món chay được nhiều người yêu thích. Mùi thơm lừng, bổ dưỡng với nấm dai, mềm ngọt cùng rau củ giòn giòn đậm đà thấm đều gia vị.

Nấm đùi gà xào giá hẹ

Loại rau mà chứa gần 20 loại axit amin, ức chế sự phát triển của khối u, phòng chống ung thư, chế biến cực nhiều món ngon- Ảnh 5.

Một món xào không thể bỏ qua của nấm đùi gà là nấm đùi gà xào giá hẹ. Món này đơn giản nhưng đầy đủ dưỡng chất, bổ dưỡng. Nấm đùi gà dai mềm ngọt, cà rốt và giá giòn giòn vô cùng thơm ngon và bắt mắt. Đây là một món ăn cực kỳ ngon mà bạn không thể bỏ qua.

Nấm đùi gà kho me

Loại rau mà chứa gần 20 loại axit amin, ức chế sự phát triển của khối u, phòng chống ung thư, chế biến cực nhiều món ngon- Ảnh 6.

Để chế biến món này, bạn chỉ cần 3 nguyên liệu chính là nấm đùi gà, đậu hũ và nước cốt me. Món nấm kho me có nước sốt đậm đà sánh đặc, nấm dai dai mềm mềm ăn cùng đậu hủ mềm mềm béo ngậy chua, mặn, ngọt thơm ngon vô cùng. Món này chắc chắn sẽ giúp bạn ăn cơm ngon hơn với hương vị thơm ngon lạ miệng.

Nấm đùi gà sốt bơ tỏi

Loại rau mà chứa gần 20 loại axit amin, ức chế sự phát triển của khối u, phòng chống ung thư, chế biến cực nhiều món ngon- Ảnh 7.

Nấm đùi gà sốt bơ tỏi có vỏ ngoài cháy xém giòn giòn, bên trong dai mềm quyện với vị béo ngậy của bơ và thơm lừng của tỏi, mặn ngọt đủ vị. Đây là một gợi ý không tồi trong những ngày ăn chay nếu bạn vẫn đang tìm kiếm một món ăn thơm ngon, lạ miệng.

Canh gà nấm đùi gà

Loại rau mà chứa gần 20 loại axit amin, ức chế sự phát triển của khối u, phòng chống ung thư, chế biến cực nhiều món ngon- Ảnh 8.

Canh gà nấm đùi gà với nước dùng ngọt thanh, thịt gà mềm, béo ăn cùng nấm đùi gà dai dai, ngọt tự nhiên thơm ngon bổ dưỡng. Chỉ với vài bước đơn giản cùng những nguyên liệu bổ dưỡng, bạn đã có ngay món canh gà nấm đùi gà bổ dưỡng cho cả gia đình.

Nấm đùi gà sốt chua ngọt

Loại rau mà chứa gần 20 loại axit amin, ức chế sự phát triển của khối u, phòng chống ung thư, chế biến cực nhiều món ngon- Ảnh 9.

Nấm đùi gà sốt chua ngọt với nguyên liệu dễ tìm, cách làm đơn giản, hương vị thơm ngon chắc chắn sẽ chiếm trọn tình cảm của cả gia đình. Nấm đùi gà dai giòn sần sật có màu sắc bắt mắt, hương vị đậm đà cùng mùi hương thơm lừng kích thích giác quan.

Gân bò hầm nấm đùi gà

Loại rau mà chứa gần 20 loại axit amin, ức chế sự phát triển của khối u, phòng chống ung thư, chế biến cực nhiều món ngon- Ảnh 10.

Tiếp theo lại là một món ăn ngon từ nấm đùi gà mà bạn không thể bỏ qua, chính là gân bò hầm nấm đùi gà. Gân bò dai giòn sần sật, nấm đùi gà mềm, dai, ngọt kết hợp cùng nước dùng ngọt thanh vô cùng thơm ngon bổ dưỡng. Tuy thời gian chế biến món ăn hơi lâu do phải hầm cho gân bò mềm nhưng chắc chắn đây là một món ăn vô cùng hấp dẫn mà bạn không nên bỏ qua.

Nấm đùi gà nướng bơ tỏi

Loại rau mà chứa gần 20 loại axit amin, ức chế sự phát triển của khối u, phòng chống ung thư, chế biến cực nhiều món ngon- Ảnh 11.

Chỉ với nguyên liệu đơn giản là nấm đùi gà, bơ, tỏi và vài bước chế biến đơn giản, bạn đã có ngay món ăn thơm ngon, lạ miệng. Nấm đùi gà dai mềm thơm bùi quyện vào vị béo ngậy của bơ, thơm lừng của tỏi vô cùng kích thích vị giác.

Loại rau ít &quot;ngậm&quot; thuốc trừ sâu nhất chợ, đặc biệt tốt cho người bị đau dạ dày, có 4 cách chế biến thành món ngon đặc trưngLoại rau ít 'ngậm' thuốc trừ sâu nhất chợ, đặc biệt tốt cho người bị đau dạ dày, có 4 cách chế biến thành món ngon đặc trưng

GĐXH - Loại rau dân dã này giúp thực hiện được nhiều món ngon, đưa miệng lại như bài thuốc hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho dạ dày.

Loại rau ít ngậm thuốc trừ sâu nhất chợ, hỗ trợ thải độc, tốt cho sức khỏe người bị tiểu đườngLoại rau ít ngậm thuốc trừ sâu nhất chợ, hỗ trợ thải độc, tốt cho sức khỏe người bị tiểu đường

GĐXH - Bổ sung loại rau này vào chế độ ăn có thể giúp tiêu viêm, sát trùng, thanh nhiệt, giáng hỏa và điều hòa lượng đường trong máu.


Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Sai lầm khi ăn dưa chuột nhiều người thường mắc phải mà không biết

Sai lầm khi ăn dưa chuột nhiều người thường mắc phải mà không biết

Ăn - 3 giờ trước

GĐXH - Dưa chuột là loại quả chứa nhiều nước, giá rẻ rất được mọi người ưa thích. Tuy nhiên, đây cũng là loại quả dễ nhiễm độc.

Bất ngờ bộ phận của rau cần tây hay bỏ đi là siêu thực phẩm giúp thải độc gan, dễ dàng trong chế biến

Bất ngờ bộ phận của rau cần tây hay bỏ đi là siêu thực phẩm giúp thải độc gan, dễ dàng trong chế biến

Ăn - 6 giờ trước

GĐXH – Đây là loại rau quen thuộc trong bữa ăn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là “siêu thực phẩm” với khả năng hỗ trợ thải độc gan, chống oxy hóa, lợi tiểu và cải thiện tuần hoàn máu.

Nhà có con nhỏ, mẹ hãy làm ngay món ăn ngọt ngào này cho con để dưỡng ẩm phổi, bớt bệnh

Nhà có con nhỏ, mẹ hãy làm ngay món ăn ngọt ngào này cho con để dưỡng ẩm phổi, bớt bệnh

Ăn - 8 giờ trước

Khi thời tiết chuẩn bị sang thu, việc điều chỉnh chế độ ăn uống cho trẻ em là một điều rất quan trọng.

Làm chả lá lốt theo cách này của mẹ trẻ Hà thành, gói không sợ bung, ăn giòn rôm rốp, ngon 'ô mê ly'

Làm chả lá lốt theo cách này của mẹ trẻ Hà thành, gói không sợ bung, ăn giòn rôm rốp, ngon 'ô mê ly'

Ẩm thực 360 - 9 giờ trước

GĐXH - Ai mê chả lá lốt nhưng ngại gói dễ bung, chiên dầu mỡ bắn tung tóe, để nguội lại nhanh ỉu thì hãy thử ngay bí quyết này.

Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc

Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc

Ẩm thực 360 - 12 giờ trước

GĐXH - Một mâm cơm ngon không chỉ no bụng mà còn “nịnh” trái tim, giúp hôn nhân thêm mặn nồng và ngọt ngào mỗi ngày.

Cây dại quý hiếm bậc nhất thế giới, vị ngon hơn thịt, cực bổ dưỡng, 13 triệu đồng/kg

Cây dại quý hiếm bậc nhất thế giới, vị ngon hơn thịt, cực bổ dưỡng, 13 triệu đồng/kg

Ăn - 14 giờ trước

Dù có vẻ ngoài kém hấp dẫn nhưng loại cây này vẫn được giới nhà giàu yêu thích vì vị bùi béo như thịt, thơm mùi quả hạch và có giá trị dinh dưỡng cao, không kém đông trùng hạ thảo.

Hoa hậu Oanh Yến nghỉ dưỡng một tuần, thưởng thức ẩm thực Campuchia giữa áp lực nợ nần

Hoa hậu Oanh Yến nghỉ dưỡng một tuần, thưởng thức ẩm thực Campuchia giữa áp lực nợ nần

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu Oanh Yến cùng trợ lý du lịch tiết kiệm một tuần ở Phnôm Pênh để xả stress sau chuỗi ngày xoay xở với món nợ 10 tỷ đồng.

Ăn sống bổ vitamin C, nấu chín tốt cho tim mạch – loại quả này còn chế biến được đủ món lạ

Ăn sống bổ vitamin C, nấu chín tốt cho tim mạch – loại quả này còn chế biến được đủ món lạ

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Loại quả này khi nấu lên sẽ có những thay đổi về giá trị dinh dưỡng, vì thế lựa chọn dưa chuột sống hay chín vẫn là điều khiến nhiều người thắc mắc.

3 thực phẩm vàng mùa thu ăn vào sẽ bổ khí huyết, cơ thể dẻo dai

3 thực phẩm vàng mùa thu ăn vào sẽ bổ khí huyết, cơ thể dẻo dai

Ăn - 1 ngày trước

Người Trung Quốc xưa có câu: "Ăn 3 món màu vàng vào đầu thu sẽ không phải gặp thầy thuốc", bí ngô là một trong số đó.

Tôi dùng bí ngòi chế biến theo công thức kiểu Úc, đến mẹ chồng khó tính cũng phải gật gù khen ngon

Tôi dùng bí ngòi chế biến theo công thức kiểu Úc, đến mẹ chồng khó tính cũng phải gật gù khen ngon

Ăn - 1 ngày trước

Tôi đảm bảo món ăn lạ miệng này sẽ chinh phục được các thành viên trong gia đình.

Xem nhiều

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch

Ẩm thực 360

GĐXH - Chỉ vài món ngon quen thuộc, bạn đã có mâm cơm ‘bá cháy’ khiến cả nhà mê mẩn, ăn hết veo cơm mà không cần cầu kỳ hay tốn nhiều thời gian.

Thức quà dân dã giải nhiệt là đặc sản Hà Nội đắt khách vào dịp nắng nóng, ai cũng mê vì hương vị đặc biệt, giá chỉ 20k

Thức quà dân dã giải nhiệt là đặc sản Hà Nội đắt khách vào dịp nắng nóng, ai cũng mê vì hương vị đặc biệt, giá chỉ 20k

Ăn
5 cách pha nước gừng tươi ngon và dễ, nhất định phải uống trong tháng 'cô hồn' vì lý do sau

5 cách pha nước gừng tươi ngon và dễ, nhất định phải uống trong tháng 'cô hồn' vì lý do sau

Ăn
Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon

Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon

Ăn
Ra chợ thấy 6 thực phẩm này nên mua ngay, đây đều là siêu thực phẩm thải độc gan cực tốt, làm nhiều món ngon mà ít người biết

Ra chợ thấy 6 thực phẩm này nên mua ngay, đây đều là siêu thực phẩm thải độc gan cực tốt, làm nhiều món ngon mà ít người biết

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top