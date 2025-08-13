Loại rau ít ngậm thuốc trừ sâu nhất chợ, hỗ trợ thải độc, tốt cho sức khỏe người bị tiểu đường
GĐXH - Bổ sung loại rau này vào chế độ ăn có thể giúp tiêu viêm, sát trùng, thanh nhiệt, giáng hỏa và điều hòa lượng đường trong máu.
Rau sam - hỗ trợ sức khỏe người bị tiểu đường
Rau sam là loại rau rất quen thuộc đối với người Việt, phần lớn mọc tự nhiên nên không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Rau sam ăn ngon nhất vào khoảng tháng 6 đến tháng 8. Bổ sung rau sam vào chế độ ăn có thể giúp tiêu viêm, sát trùng, thanh nhiệt, giáng hỏa và điều hòa lượng đường trong máu, hỗ trợ tốt cho sức khỏe người tiểu đường.
Lương y Vũ Quốc Trung, Hội Đông y Việt Nam cho biết trước kia khi lương thực còn thiếu, người dân vẫn thường sử dụng rau sam làm thức ăn. Bên cạnh đó, loại rau này có vị hơi chua rất đặc trưng nên thường dùng trong các bài thuốc điều trị đường tiêu hóa. Ngày nay khi thực phẩm nhiều, rau quả phong phú, mọi người cũng ít dùng rau sam trong các bữa ăn hơn.
Nếu như ở Việt Nam rau sam là loại rau dại chẳng được mấy người chú ý tới, thì tại nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Pháp, Hà Lan... đều dùng làm thuốc và rau ăn. Điều đáng nói, người Hà Lan dùng rau sam làm dưa chua, người Pháp dùng rau sam trong rất nhiều món ăn, người Mỹ dùng rau sam trộn giấm.
Đặc biệt, trong một nghiên cứu tại Đài Loan (Trung Quốc) cho thấy trong rau sam có chứa nhiều axit hữu cơ, kali nitrat và các muối kali khác. Trong rau sam có nhiều muối kali oxalat, một số chất giúp thông tiểu nên có tác dụng giải độc. Người dân Đài Loan dùng rau sam để làm thuốc chữa bệnh cước thủy thũng, tiểu tiện khó khăn.
Gợi ý món ăn từ rau sam
Tham khảo các gợi ý món ngon từ sau sam, thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam.
1. Trứng rán rau sam
Nguyên liệu cần thiết gồm một mớ rau sam, 2 quả trứng gà, bột mì, gia vị, dầu mè, dầu hào.
Bước 1: Nhặt bỏ những lá già, lấy phần non mềm của rau sam. Rửa sạch để ráo.
Bước 2: Đun sôi nồi nước, thêm vài giọt dầu ăn vào, cho rau sam vào chần nhanh trong khoảng 30 giây và vớt ra cho vào nước lạnh. Tiếp đó vớt ra để ráo, cắt nhỏ cho vào bát.
Bước 3: Thêm trứng vào bát rau sam, 1 thìa cà phê muối, 2 thìa cà phê dầu hào, 1/2 thìa cà phê dầu mè, khuấy đều.
Bước 4: Sau cùng, thêm từ 1 đến 2 thìa bột mì vào và khuấy đều. Không nên cho nhiều vì trứng sẽ bị cứng sau khi chiên.
Bước 5: Làm nóng chảo, thêm một lớp dầu ăn cực mỏng, đổ hỗn hợp bột trứng rau sam vào. Dàn đều và chiên khoảng 1 phút để mặt trứng se đều và chuyển màu vàng ươm. Lật mặt và chiên mặt còn lại thêm chừng nửa phút nữa là được.
Bước 6: Lấy trứng tráng ra khỏi chảo, cắt thành các miếng nhỏ vừa ăn bày lên đĩa. Món bánh trứng rau sam này có thể dùng làm bữa sáng, ăn vừa ngon vừa tiện.
2. Rau sam xào tỏi
Nguyên liệu cần thiết gồm rau sam 500g, nước tương, dầu hào, dầu mè, tỏi băm.
Bước 1: Rau sam nhặt bỏ lá già, rửa sạch, để ráo. Đun sôi nồi nước, cho chút dầu ăn vào, thêm rau sam vào chần nhanh khoảng 30 giây. Làm như vậy để bên ngoài rau sam có lớp bảo vệ, không chỉ giúp màu rau sáng đẹp mà còn giảm tốc độ oxy hóa, không bị thâm xỉn màu.
Bước 2: Trong một bát nhỏ, cho tỏi băm, 1 thìa nước tương, 1 thìa dầu hào, 1/2 thìa cà phê dầu mè vào. Trộn đều. Để lại một chút tỏi băm để phi thơm với dầu.
Bước 3: Khi tỏi thơm, cho rau sam vào xào, đảo nhanh tay trên lửa lớn. Đổ phần tương tỏi đã chuẩn bị trong bát nhỏ vào, đảo đều một lượt. Tầm một phút thì tắt bếp kẻo rau bị nhũn không ngon.
3. Rau sam trộn chua ngọt
Rau sam chế biến kiểu trộn chua ngọt còn được gọi là salad rau sam lạnh. Nguyên liệu cần thiết gồm 400g rau sam, đường, tỏi băm, muối, giấm, hạt tiêu, ớt sừng.
Bước 1: Rau sam nhặt bỏ rễ, thân già, ngâm nước một lúc rồi rửa sạch, để ráo.
Bước 2: Tỏi băm nhỏ, ớt thái miếng mỏng. Đun nồi nước sôi, thêm vài giọt dầu, cho rau vào chần khoảng 1 phút (chần lâu hơn bình thường để rau chín nhưng không nhũn). Vớt rau ra thả vào nước lạnh rồi để ráo.
Bước 3: Cắt rau thành khúc nhỏ vừa ăn. Trong một bát nhỏ, cho 2 thìa tỏi băm, nửa thìa giấm, 1 thìa đường, 1 thìa nước tương, 1/2 thìa cà phê muối, 1/2 thìa dầu mè, 1/2 thìa cà phê hạt tiêu. Trộn đều tất cả.
Bước 4: Rưới nước xốt lên bát rau sam. Trộn đều và để nghỉ khoảng 5 phút. Bày ra đĩa và thưởng thức.
