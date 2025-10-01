Loạt ngân hàng tăng mạnh lãi suất bằng hình thức cộng thêm ưu đãi: Gửi 300 triệu đồng vào Agribank về tay 43,2 triệu đồng

So lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank mới nhất: Gửi 200 triệu đồng vào Agribank lãi bao nhiêu tiền? GĐXH - Lãi suất huy động Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank dao động từ 1,6%/năm đến 4,8%/năm cho hình thức trả lãi cuối kỳ, áp dụng tại quầy cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 1-36 tháng.

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Vietcombank triển khai nhiều ưu đãi cho khách hàng gửi tiết kiệm.

Cùng thời điểm Ngân hàng MB tặng thêm lãi suất lên tới 0,8%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng đồng loạt triển khai nhiều ưu đãi cho khách hàng gửi tiết kiệm.

Đây có thể xem là động thái lạ của Vietcombank, bởi nhà băng này vốn luôn duy trì mức lãi suất huy động thấp nhất không chỉ trong nhóm ngân hàng Big4 mà cả thị trường.

Thậm chí, sau nhiều lần biến đổi lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại, Vietcombank vẫn giữ nguyên mức lãi suất thấp nhất trong hơn 1 năm qua.

Theo thông báo vừa được Vietcombank phát đi, ngân hàng chính thức công bố chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy và tiết kiệm trực tuyến từ ngày 25/9 đến 31/10.

Theo đó, với mỗi khoản gửi tiết kiệm từ 30 triệu đồng, kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng, khách hàng sẽ được cấp mã dự thưởng tham gia quay số. Trong đó có 1 giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng, 10 giải nhất trị giá 100 triệu đồng/giải và 20 giải nhì trị giá 50 triệu đồng/giải.

Đặc biệt, vào các ngày vàng và dịp 1/10 (dành cho khách hàng từ 60 tuổi), 20/10 (dành cho khách hàng nữ), khách hàng sẽ được nhân đôi cơ hội trúng thưởng khi số lượng mã dự thưởng tăng gấp đôi.

Bên cạnh chương trình quay số, khách hàng gửi tiết kiệm từ 1 tỷ đồng trở lên tại quầy giao dịch sẽ được tặng điểm VCB Loyalty tương ứng 0,1% số tiền gửi. Khách hàng có thể sử dụng điểm VCB Loyalty để quy đổi thành e-Voucher giảm giá thanh toán (qua VNPAY-QR) tại các điểm mua sắm theo chương trình của Vietcombank.

Gần đây, một số ngân hàng dù không chính thức tăng lãi suất tiết kiệm nhưng đã tung ra các chương trình ưu đãi cho người gửi tiền.

Mới nhất, Ngân hàng MB công bố tặng thêm lãi suất tiết kiệm tới 0,8%/năm cho người gửi tiền khi gửi tiết kiệm trực tuyến qua ứng dụng MB Bank trong thời gian từ 29/9 đến 14/10.

Điều kiện để áp dụng lãi suất ngân hàng ưu đãi như trên là khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn 2 - 3 - 6 - 9 tháng, với khoản tiền gửi từ 30 triệu đồng trở lên. Chương trình chỉ áp dụng với khách hàng gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ trên ứng dụng MB Bank.

Trước đó, MB cũng đã tặng thêm lãi suất tiền gửi tới 0,3%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến từ 18-28/8.

Techcombank cũng áp dụng chính sách cộng lãi suất 0,5%/năm cho khoản tiền gửi tiết kiệm đầu tiên. Mức cộng thêm lãi suất đảm bảo không vượt quá 4,4%/năm với kỳ hạn 3 tháng, 5,3%/năm với kỳ hạn 6 tháng và 5,5%/năm với kỳ hạn 12 tháng.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 1/10/2025 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 2,4 3 3,7 3,7 4,8 4,8 BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6 ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,6 5,4 ACB 3,1 3,5 4,2 4,3 4,9 BAC A BANK 4 4,3 5,4 5,45 5,5 5,8 BAOVIETBANK 3,5 4,35 5,45 5,5 5,8 5,9 BVBANK 3,95 4,15 5,15 5,3 5,6 5,9 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 HDBANK 3,85 3,95 5,3 5,3 5,6 6,1 KIENLONGBANK 3,7 3,7 5,1 5,2 5,5 5,45 LPBANK 3,6 3,9 5,1 5,1 5,4 5,4 MB 3,5 3,8 4,4 4,4 4,9 4,9 MBV 4,1 4,4 5,5 5,6 5,8 5,9 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NAM A BANK 3,8 4 4,9 5,2 5,5 5,6 NCB 4 4,2 5,35 5,45 5,6 5,6 OCB 3,9 4,1 5 5 5,1 5,2 PGBANK 3,4 3,8 5 4,9 5,4 5,8 PVCOMBANK 3,3 3,6 4,5 4,7 5,1 5,8 SACOMBANK 3,6 3,9 4,8 4,8 5,3 5,5 SAIGONBANK 3,3 3,6 4,8 4,9 5,6 5,8 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 3,5 3,8 4,9 5 5,3 5,5 TECHCOMBANK 3,45 4,25 5,15 4,65 5,35 4,85 TPBANK 3,7 4 4,9 5 5,3 5,6 VCBNEO 4,35 4,55 5,6 5,45 5,5 5,55 VIB 3,7 3,8 4,7 4,7 4,9 5,2 VIET A BANK 3,7 4 5,1 5,3 5,6 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9 VIKKI BANK 4,25 4,45 5,8 6,1 6,1 VPBANK 3,7 3,8 4,7 4,7 5,2 5,2 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9

Vikki Bank cũng công bố chương trình tặng thêm lãi suất tiền gửi 0,4%/năm cho khách hàng gửi tiền từ 80 tuổi trở lên và khách hàng đang công tác tại lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong khi đó, Ngân hàng SeABank từ lâu đã duy trì chính sách tặng thêm lãi suất 0,5%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến từ 100 triệu đồng với các kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng và 13 tháng.

Loạt ngân hàng tăng mạnh lãi suất bằng hình thức cộng thêm ưu đãi

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) vừa công bố chương trình cộng thêm lãi suất lên tới 0,8%/năm khi gửi tiết kiệm trực tuyến qua ứng dụng MB Bank trong thời gian từ 29/9 đến 14/10.

Điều kiện để được áp dụng lãi suất ưu đãi là khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn 2 - 3 - 6 - 9 tháng, với khoản tiền gửi từ 30 triệu đồng trở lên. Chương trình chỉ áp dụng với khách hàng gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ trên ứng dụng MB Bank.

Trường hợp sau khi áp dụng, mức lãi suất ưu đãi cao hơn so với mức lãi suất trần do Ngân hàng Nhà nước quy định thì áp dụng theo mức lãi suất trần.

Sau khi được cộng thêm, lãi suất tiền gửi thực tế sẽ là 4,4%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 2 tháng; 4,6%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 3 tháng và lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng lên đến 5,2%/năm.

Trước đó, nhiều ngân hàng thương mại cũng tung chính sách tặng thêm lãi suất cho khách hàng. SeABank tặng thêm lãi suất 0,5%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến từ 100 triệu đồng với các kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng và 13 tháng.

Techcombank cộng 0,5%/năm cho khoản tiền gửi tiết kiệm đầu tiên; Vikki Bank cũng công bố chương trình tặng thêm lãi suất 0,4%/năm cho khách hàng gửi tiền từ 80 tuổi trở lên và khách hàng đang công tác tại lực lượng vũ trang nhân dân.

Cùng với chương trình cộng thêm, trong tháng 9, có 3 ngân hàng thương mại điều chỉnh lãi suất.

Trong đó, Bac A Bank vừa tăng lãi suất huy động một số kỳ hạn từ 1-11 tháng; Vikki Bank cũng tăng lãi suất các kỳ hạn ngắn; GPBank điều chỉnh trái chiều các kỳ hạn tiền gửi trực tuyến.

Gửi 300 triệu đồng vào Agribank về tay 43,2 triệu đồng

Bạn đọc có thể tính nhanh tiền lãi gửi ngân hàng qua công thức sau:

Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất (%)/12 tháng x số tháng gửi

Ví dụ, bạn gửi 100 triệu đồng vào Agribank, với lãi suất 4,8% ở kì hạn 36 tháng. Tiền lãi bạn nhận được ước tính bằng:

Tiền lãi = 100 triệu đồng x 4,7%/12 x 36 tháng = 14,4 triệu đồng

Bạn gửi 200 triệu đồng vào Agribank, với lãi suất 4,8% ở kì hạn 36 tháng. Tiền lãi bạn nhận được ước tính bằng:

Tiền lãi = 200 triệu đồng x 4,8%/12 x 36 tháng = 28,8 triệu đồng

Bạn gửi 300 triệu đồng vào Agribank, với lãi suất 4,8% ở kì hạn 36 tháng. Tiền lãi bạn nhận được ước tính bằng:

Tiền lãi = 300 triệu đồng x 4,8%/12 x 36 tháng = 43,2 triệu đồng

Bạn gửi 500 triệu đồng vào Agribank, với lãi suất 4,8% ở kì hạn 36 tháng. Tiền lãi bạn nhận được ước tính bằng:

Tiền lãi = 500 triệu đồng x 4,8%/12 x 36 tháng = 72 triệu đồng

Trước khi gửi tiết kiệm, bạn đọc nên so sánh lãi suất tiết kiệm giữa các ngân hàng, lãi suất giữa các kì hạn với nhau để được hưởng tiền lãi cao nhất.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.