Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt biệt thự tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An, Phù Đổng đầu năm 2026

Thứ hai, 11:08 05/01/2026 | Giá cả thị trường
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê loạt biệt thự tại 4 xã mới: Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng được hình thành từ huyện Gia Lâm cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Giá biệt thự, liền kề cho thuê tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng

Theo khảo sát, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, tại thời điểm đầu tháng 1/2026, các thông tin rao cho thuê  biệt thự, liền kề tại khu vực 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng được hình thành từ huyện Gia Lâm cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là xã Gia Lâm. Giá biệt thự, liền kề cho thuê tại đây dao động phổ biến từ khoảng 9 đến 50 triệu đồng/căn/tháng. Thậm chí có những căn được cho thuê với giá 90 triệu đồng/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự đơn lập, lô góc, view mặt hồ, thiết kế 4 tầng, rộng 300m2 tại dự án Vinhomes Ocean Park Gia Lâm, xã Gia Lâm (tức xã Dương Xá, huyện Gia Lâm cũ) hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 90 triệu đồng/tháng.

Cũng tại dự án này, căn biệt thự thiết kế 4 tầng, rộng 150m2 tại đường Hải Âu, ngay cạnh biển hồ nước mặn hiện đang được cho thuê với giá 35 triệu đồng/tháng.

Các xã còn lại dù có lượng biệt thự rao bán, ngay cả biệt thự cho thuê cũng khiêm tốn hơn, tuy nhiên giá cho thuê cũng không hề rẻ. Đơn cử như một căn liền kề thiết kế 4 tầng, rộng 81m2 tại dự án Phú Thị Riverside, xã Thuận An (tức xã Phú Sơn, huyện Gia Lâm cũ) hiện đang cho thuê với giá 25 triệu đồng/tháng.

Như vậy, dù không nằm ở khu vực trung tâm Hà Nội, song Gia Lâm đang trở thành một "điểm nóng" mới của thị trường bất động sản, đặc biệt là phân khúc biệt thự.

Sở dĩ  giá nhà, đặc biệt là biệt thự cho thuê tại Gia Lâm tăng cao là bởi khu vực này đang được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng. Sự xuất hiện của các tuyến đường lớn, quy hoạch phát triển thành quận và hàng loạt dự án khu đô thị mới khiến thị trường bất động sản ở đây trở nên sôi động.

Nhiều nhà đầu tư, cá nhân có nhu cầu mua nhà, bán nhà hoặc tìm cơ hội cho thuê nhà cũng đang đổ dồn sự chú ý về khu vực này, góp phần đẩy giá thuê biệt thự lên mức đáng kể.

4 xã mới của huyện Gia Lâm sau sáp nhập

1. Xã Gia Lâm

Hiện nay, xã Gia Lâm được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dương Xá, xã Kiêu Kỵ thuộc huyện Gia Lâm, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của thị trấn Trâu Quỳ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thạch Bàn và các xã Phú Sơn, Cổ Bi, Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm, một phần diện tích tự nhiên của xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ.

2. Xã Thuận An

Xã Thuận An sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dương Quang, xã Lệ Chi thuộc huyện Gia Lâm cũ, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Đặng Xá và phần còn lại của xã Phú Sơn thuộc huyện Gia Lâm.

3. Xã Bát Tràng

Hiện nay, xã Bát Tràng được hình thành từ việc sắp xếp phần còn lại của phường Thạch Bàn quận Long Biên cũ, phần còn lại của thị trấn Trâu Quỳ và xã Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm cũ và phần còn lại của xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ.

4. Xã Phù Đổng

Xã Phù Đổng hiện nay được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Yên Viên, các xã Ninh Hiệp, Phù Đổng, Thiên Đức, Yên Thường, Yên Viên thuộc huyện Gia Lâm cũ, phần còn lại của xã Cổ Bi và phần còn lại của xã Đặng Xá thuộc xã Gia Lâm cũ.

