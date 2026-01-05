Xe ô tô giá 199 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, trang bị tiện ích rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH thích hợp đi trong đô thị

Xe ô tô ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, trang bị tiện ích thích hợp đi trong đô thị

Bestune Xiaoma

Sự xuất hiện của Bestune Xiaoma đánh dấu một bước phát triển mới của phân khúc ô tô điện giá rẻ tại Việt Nam. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm tới chi phí sở hữu, khả năng che mưa nắng và sự tiện lợi khi di chuyển trong đô thị đông đúc, các mẫu micro EV đang dần trở thành một lựa chọn thay thế đáng cân nhắc cho xe máy hoặc các mẫu ô tô cỡ lớn có giá cao.

Bestune là thương hiệu trực thuộc tập đoàn FAW, một trong những nhà sản xuất ô tô lâu đời và có quy mô lớn tại Trung Quốc. Tại Việt Nam, Xiaoma được giới thiệu thông qua nhà phân phối Thái Hưng, với kỳ vọng mở rộng tập khách hàng ở phân khúc phổ thông.

Bestune Xiaoma thể hiện rõ triết lý "đủ dùng" của một mẫu xe điện giá rẻ.

Bestune Xiaoma được phát triển đúng theo tinh thần của một mẫu xe đô thị cỡ nhỏ. Ngoại hình xe gây thiện cảm nhờ phong cách bo tròn mềm mại, không góc cạnh hay hầm hố. Cụm đèn trước tạo hình như "đôi mắt", kết hợp các đường nét thân thiện giúp Xiaoma hướng tới nhóm khách hàng trẻ, người mua xe lần đầu và cả người lớn tuổi cần một phương tiện dễ điều khiển.

Về kích thước, Xiaoma có chiều dài 3.000 mm, rộng 1.510 mm, cao 1.630 mm và trục cơ sở đạt 1.953 mm. Các thông số này đặt Xiaoma đúng vào nhóm micro EV, nhỏ hơn đáng kể so với các mẫu hatchback hay SUV cỡ A, B đang bán trên thị trường. Đổi lại, xe có lợi thế lớn khi xoay trở trong đường phố hẹp, bãi đỗ xe nhỏ và các khu dân cư đông đúc.

Một điểm đáng chú ý là Bestune Xiaoma sử dụng cấu hình 4 chỗ ngồi, thay vì 2 chỗ như một số mẫu xe điện siêu nhỏ khác. Cách bố trí này giúp xe linh hoạt hơn trong sử dụng hàng ngày, đủ để phục vụ gia đình nhỏ, đưa đón con đi học hoặc chở thêm người thân trong những quãng đường ngắn. Trần xe cao, diện tích kính lớn cũng góp phần tạo cảm giác không gian thoáng đãng, hạn chế sự bí bách thường thấy trên các mẫu xe kích thước nhỏ.

Bước vào khoang cabin, Bestune Xiaoma thể hiện rõ triết lý "đủ dùng" của một mẫu xe điện giá rẻ. Nội thất được thiết kế đơn giản, không quá nhiều chi tiết trang trí cầu kỳ. Ghế ngồi bọc nỉ, bảng đồng hồ kỹ thuật số cỡ nhỏ hiển thị các thông tin cơ bản như tốc độ, mức pin và quãng đường còn lại. Hệ thống điều hòa chỉnh cơ giúp người dùng dễ làm quen và hạn chế chi phí sửa chữa về lâu dài.

Dù đi theo hướng tối giản, Xiaoma vẫn được trang bị một số tính năng hỗ trợ lái phù hợp với môi trường đô thị. Camera lùi và cảm biến lùi phía sau là trang bị đáng giá, đặc biệt với người mới lái hoặc người chuyển từ xe máy sang ô tô. Những trang bị này giúp việc đỗ xe và quay đầu trong không gian hẹp trở nên dễ dàng hơn, giảm áp lực khi sử dụng xe hàng ngày.

Không gian để đồ trên Xiaoma ở mức vừa phải, đáp ứng nhu cầu cơ bản như balo, túi xách hay đồ dùng cá nhân. Hàng ghế sau phù hợp cho trẻ em hoặc người lớn di chuyển quãng ngắn, đúng với định hướng sử dụng trong nội đô. Với những ai tìm kiếm một chiếc xe để đi làm, đi chợ, đưa đón con cái trong bán kính vài chục km mỗi ngày, Xiaoma có thể đáp ứng tương đối trọn vẹn.

Bestune Xiaoma được trang bị các tính năng cơ bản như phanh ABS/EBD

Về khả năng vận hành, Bestune Xiaoma sử dụng mô-tơ điện đặt tại cầu sau, cho công suất 26,8 mã lực và mô-men xoắn 85 Nm. Đây không phải là những con số ấn tượng nếu so với ô tô điện cỡ lớn, nhưng lại phù hợp với mục đích sử dụng của một mẫu micro EV. Xe có tốc độ tối đa khoảng 100 km/h, đủ để di chuyển trong thành phố và các tuyến đường vành đai ngắn nhưng không hướng tới việc chạy đường dài hay cao tốc với cường độ lớn.

Nguồn năng lượng của Xiaoma đến từ bộ pin LFP dung lượng 13,9 kWh. Pin LFP được đánh giá cao về độ an toàn, khả năng ổn định nhiệt và tuổi thọ, phù hợp với nhóm khách hàng phổ thông. Theo công bố của nhà sản xuất, tầm hoạt động của xe đạt khoảng 170 km sau mỗi lần sạc là con số đủ để đáp ứng nhu cầu di chuyển vài ngày trong đô thị mà không cần sạc lại liên tục.

Ở khía cạnh an toàn, Bestune Xiaoma được trang bị các tính năng cơ bản như phanh ABS/EBD, cảnh báo áp suất lốp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và túi khí. Đây là những trang bị cần thiết với một mẫu xe đô thị, đảm bảo an toàn trong các tình huống vận hành thường gặp, dù chưa thể so sánh với các mẫu xe điện cao cấp hơn về công nghệ hỗ trợ lái.

Giá xe ô tô Bestune Xiaoma

Lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Bestune Xiaoma vẫn nằm ở giá bán. Với mức khởi điểm từ 199 triệu đồng, Xiaoma thuộc nhóm ô tô điện rẻ nhất tại Việt Nam hiện nay. Mức giá này mở ra cơ hội sở hữu ô tô cho nhiều người dùng trước đây chỉ quen với xe máy hoặc những gia đình muốn có thêm một chiếc xe nhỏ để che mưa nắng, đi lại trong phố với chi phí thấp.

Trong bối cảnh hạ tầng sạc đang từng bước được mở rộng và nhận thức về xe điện ngày càng tích cực, Bestune Xiaoma được xem là một lựa chọn "nhập môn" cho người dùng Việt Nam làm quen với ô tô điện. Dù không sở hữu công nghệ hào nhoáng hay hiệu suất cao, mẫu xe này vẫn có chỗ đứng riêng nhờ sự đơn giản, dễ tiếp cận và tính thực dụng là những yếu tố then chốt với nhóm khách hàng phổ thông tại đô thị.

Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc sắp bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?

Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.

Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.

Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun E100.

Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.

Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.

Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.

E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.

E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.

Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.

Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V





Baojun Yep 2023.

Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.

Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.

Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.

TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .

Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep Plus

Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.

Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.

Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.

Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.

Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.

Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.