Xe máy điện giá 23,2 triệu đồng trang bị hiện đại, đẹp long lanh chẳng kém SH Mode, Vision, rẻ chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện trang bị hiện đại, đẹp chẳng kém SH Mode, Vision

Xe máy điện mới của Yamaha mang tên “JOG E”

Mẫu xe máy điện mới của Yamaha mang tên “JOG E” đã được mở bán sớm với phạm vi khu vực giới hạn tại Tokyo và Osaka, Nhật Bản.









Đây là xe tay ga điện hạng nguyên bản đầu tiên tại Nhật Bản





Do quy định mới về khí thải được áp dụng từ tháng 11 năm 2025, mẫu xe tay ga dưới 50cc bán chạy lâu năm của Yamaha là “JOG” đã chính thức ngừng sản xuất.

Kế thừa tên gọi quen thuộc đó, Yamaha đã giới thiệu mẫu xe mới "JOG E". Đây là xe tay ga điện hạng nguyên bản đầu tiên tại Nhật Bản của Yamaha áp dụng dịch vụ chia sẻ pin, và được đưa ra thị trường như một mẫu xe tiêu chuẩn thế hệ mới.

Mẫu xe này được thiết kế để đạt hiệu suất vận hành tối ưu trong môi trường đô thị

Nguồn điện sử dụng cho động cơ là pin rời dùng chung “Honda Mobile Power Pack e:” do Honda phát triển.

Điều này dựa trên thỏa thuận đạt được với Honda Motor Co., Ltd. vào tháng 8 năm 2024 về việc cung cấp OEM các phương tiện sử dụng pin theo tiêu chuẩn chung. Nhờ áp dụng loại pin chung này, xe máy hai bánh có thể sử dụng dịch vụ chia sẻ pin.

Xe còn được trang bị hệ thống phanh kết hợp

Mẫu xe này được thiết kế để đạt hiệu suất vận hành tối ưu trong môi trường đô thị với nhiều tình huống dừng – chạy. Xe sử dụng động cơ in-wheel nhỏ gọn gắn ở bánh sau. Nhờ bộ điều khiển quản lý công suất động cơ hiệu quả, xe đạt quãng đường di chuyển 53 km cho mỗi lần sạc (ở điều kiện chạy ổn định 30 km/h).

JOG E được thiết kế chú trọng đến sự tiện lợi khi sử dụng hằng ngày.

Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống phanh kết hợp (combi brake), trong đó khi bóp phanh sau thì phanh trước cũng hoạt động nhẹ nhàng theo, giúp hỗ trợ phanh cân bằng và an toàn hơn.

Về trang bị, tương tự các mẫu xe tay ga trước đây, JOG E được thiết kế chú trọng đến sự tiện lợi khi sử dụng hằng ngày. Phía trước có hộc chứa đồ nhỏ, trong đó ngăn bên trái có thể để vừa chai nước 500 mL.

Bên phải được trang bị cổng sạc USB Type-A tiêu chuẩn.

Bên phải được trang bị cổng sạc USB Type-A tiêu chuẩn. Ngoài ra còn có móc treo túi mua sắm, cốp dưới yên để đồ nhỏ, mang lại trang bị khá đầy đủ.

Xe có hai màu sắc: Xám đậm và Xám nhạt. Màu xám đậm sử dụng điểm nhấn màu cyan giống các mẫu E-Vino và E01, trong khi màu xám nhạt dạng màu trơn mang thiết kế đơn giản.

Giá xe máy điện JOG E

Mẫu xe này được bán chỉ bao gồm thân xe, với giá 159.500 yên (khoảng 23,2 triệu đồng). Người dùng bắt buộc phải ký hợp đồng trả phí với dịch vụ chia sẻ pin do Công ty Gachaco cung cấp. Do các trạm Gachaco hiện được lắp đặt tại Tokyo (42 địa điểm), Saitama (2 địa điểm) và Osaka (7 địa điểm), nên khu vực bán hàng chỉ giới hạn tại các đại lý Yamaha EV có hỗ trợ Gachaco ở Tokyo và Osaka. Việc bán thông thường kèm pin và bộ sạc dự kiến sẽ được triển khai vào nửa cuối năm 2026.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.