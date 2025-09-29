So lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank mới nhất: Gửi 200 triệu đồng vào Agribank lãi bao nhiêu tiền?
GĐXH - Lãi suất huy động Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank dao động từ 1,6%/năm đến 4,8%/năm cho hình thức trả lãi cuối kỳ, áp dụng tại quầy cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 1-36 tháng.
Lãi suất ngân hàng hôm nay
Ngân hàng TMCP Bac A (Bac A Bank) vừa công bố biểu lãi suất huy động mới, với mức tăng từ 0,1-0,2%/năm các kỳ hạn tiền gửi từ 1-11 tháng.
Theo biểu lãi suất huy động áp dụng cho tài khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng của Bac A Bank, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng đồng loạt tăng thêm 0,2%/năm.
Theo đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng mới nhất là 4%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 4 và 5 tháng lần lượt là 4,4% và 4,5%/năm.
Lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6-8 tháng được Bac A Bank điều chỉnh tăng thêm 0,15%/năm, đồng loạt được niêm yết tại 5,4%/năm.
Lãi suất huy động các kỳ hạn từ 9-11 tháng tăng thêm 0,1%/năm, đồng loạt niêm yết tại 5,45%/năm.
Trong khi đó, lãi suất ngân hàng các kỳ hạn từ 12-36 tháng được Bac A Bank giữ nguyên. Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng là 5,5%/năm, kỳ hạn 13-15 tháng là 5,6%/năm và kỳ hạn 18-36 tháng là 5,8%/năm.
Đối với lãi suất huy động áp dụng cho tài khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng, Bac A Bank tăng lãi suất huy động các kỳ hạn từ 1-4 tháng thêm 0,2%/năm, tăng 0,1%/năm với kỳ hạn 5 tháng, tăng 0,15%/năm với kỳ hạn 6-8 tháng và tăng 0,1%/năm với kỳ hạn 9-11 tháng.
Theo đó, biểu lãi suất huy động mới nhất áp dụng cho tiền gửi từ 1 tỷ đồng như sau: Kỳ hạn 1-2 tháng là 4,2%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 4 tháng là 4,6%/năm, kỳ hạn 5 tháng là 4,7%/năm, kỳ hạn 6-8 tháng là 5,6%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng là 5,65%/năm.
|BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 29/9/2025 (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|1 THÁNG
|3 THÁNG
|6 THÁNG
|9 THÁNG
|12 THÁNG
|18 THÁNG
|AGRIBANK
|2,4
|3
|3,7
|3,7
|4,8
|4,8
|BIDV
|2
|2,3
|3,3
|3,3
|4,7
|4,7
|VIETINBANK
|2
|2,3
|3,3
|3,3
|4,7
|4,7
|VIETCOMBANK
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|4,6
|4,6
|ABBANK
|3,1
|3,8
|5,3
|5,4
|5,6
|5,4
|ACB
|3,1
|3,5
|4,2
|4,3
|4,9
|BAC A BANK
|4
|4,3
|5,4
|5,45
|5,5
|5,8
|BAOVIETBANK
|3,5
|4,35
|5,45
|5,5
|5,8
|5,9
|BVBANK
|3,95
|4,15
|5,15
|5,3
|5,6
|5,9
|EXIMBANK
|4,3
|4,5
|4,9
|4,9
|5,2
|5,7
|GPBANK
|3,8
|3,9
|5,25
|5,35
|5,55
|5,55
|KIENLONGBANK
|3,7
|3,7
|5,1
|5,2
|5,5
|5,45
|LPBANK
|3,6
|3,9
|5,1
|5,1
|5,4
|5,4
|MB
|3,5
|3,8
|4,4
|4,4
|4,9
|4,9
|MBV
|4,1
|4,4
|5,5
|5,6
|5,8
|5,9
|MSB
|3,9
|3,9
|5
|5
|5,6
|5,6
|NAM A BANK
|3,8
|4
|4,9
|5,2
|5,5
|5,6
|NCB
|4
|4,2
|5,35
|5,45
|5,6
|5,6
|OCB
|3,9
|4,1
|5
|5
|5,1
|5,2
|PGBANK
|3,4
|3,8
|5
|3,8
|5,4
|5,8
|PVCOMBANK
|3,3
|3,6
|4,5
|4,7
|5,1
|5,8
|SACOMBANK
|3,6
|3,9
|4,8
|4,8
|5,3
|5,5
|SAIGONBANK
|3,3
|3,6
|4,8
|4,9
|5,6
|5,8
|SEABANK
|2,95
|3,45
|3,95
|4,15
|4,7
|5,45
|SHB
|3,5
|3,8
|4,9
|5
|5,3
|5,5
|TECHCOMBANK
|3,45
|4,25
|5,15
|4,65
|5,35
|4,85
|TPBANK
|3,7
|4
|4,9
|5
|5,3
|5,6
|VCBNEO
|4,35
|4,55
|5,6
|5,45
|5,5
|5,55
|VIB
|3,7
|3,8
|4,7
|4,7
|4,9
|5,2
|VIET A BANK
|3,7
|4
|5,1
|5,3
|5,6
|5,8
|VIETBANK
|4,1
|4,4
|5,4
|5,4
|5,8
|5,9
|VIKKI BANK
|4,25
|4,45
|5,8
|6,1
|6,1
|VPBANK
|3,7
|3,8
|4,7
|4,7
|5,2
|5,2
|SCB
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|3,7
|3,9
Bac A Bank giữ nguyên lãi suất huy động các kỳ hạn còn lại. Kỳ hạn 12 tháng là 5,7%/năm, kỳ hạn 13-15 tháng là 5,8%/năm.
Lãi suất huy động cao nhất được Bac A Bank niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn 18-36 tháng lên đến 6%/năm.
Với việc điều chỉnh các kỳ hạn dưới 12 tháng, Bac A Bank trở thành một trong những ngân hàng niêm yết lãi suất tiết kiệm cao nhất ở các kỳ hạn dưới 6 tháng, đặc biệt là kỳ hạn 5 tháng với lãi suất 4,7%/năm.
Kể từ đầu tháng 9 đến nay mới chỉ có 3 ngân hàng thương mại trong nước điều chỉnh lãi suất huy động. Trong đó: Vikki Bank tăng từ 0,1-0,15%/năm lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-13 tháng. Bac A Bank tăng từ 0,1-0,2%/năm lãi suất huy động kỳ hạn 1-11 tháng.
GPBank điều chỉnh giảm lãi suất toàn bộ các kỳ hạn tiền gửi trực tuyến. Với tiền gửi tại quầy, GPBank giảm lãi suất các kỳ hạn từ 4-36 tháng, đồng thời tăng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-3 tháng.
Lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank mới nhất
Lãi suất huy động nhóm Big4 (gồm Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank) dao động từ 1,6%/năm đến 4,8%/năm cho hình thức trả lãi cuối kỳ, áp dụng tại quầy cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 1-36 tháng.
Agribank tiếp tục là ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao nhất nhóm Big4 ở tất cả các kỳ hạn ngắn và trung hạn. Ngân hàng áp dụng mức lãi suất 2,1%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng, trong khi ba ngân hàng còn lại giữ ở mức 1,6%/năm. Với kỳ hạn 3-5 tháng, Agribank niêm yết 2,4%/năm, cao hơn hẳn mức 1,9%/năm của VietinBank, Vietcombank, BIDV. Ở kỳ hạn 6-11 tháng, Agribank cũng dẫn đầu với 3,5%/năm, vượt mức 2,9-3%/năm tại các ngân hàng còn lại.
Riêng kỳ hạn 12 tháng, Vietcombank đang áp dụng 4,6%/năm, thấp hơn mức 4,7%/năm của ba ngân hàng cùng nhóm. Từ 24 tháng trở lên, Vietcombank vẫn neo ở mức 4,7%/năm, còn BIDV, VietinBank và Agribank đều ở mức 4,8%/năm.
Gửi 200 triệu đồng tại Agribank nhận lãi bao nhiêu tại các kỳ hạn?
Bạn đọc có thể tính nhanh lãi suất tiền gửi tiết kiệm theo công thức dưới đây:
Tiền lãi theo tháng = Số tiền gửi x lãi suất (%/năm)/12 x số tháng gửi
Như vậy, gửi 200 triệu đồng tại Agribank, khách hàng có thể nhận mức lãi cao nhất như sau (áp dụng với khách hàng cá nhân gửi trực tiếp tại quầy):
* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline để được tư vấn cụ thể.
