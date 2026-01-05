Xe ga giá 26 triệu đồng đẹp cổ điển trang bị sánh ngang Vision, rẻ như Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 29 triệu đồng trang bị chẳng kém Air Blade, rẻ hơn Vision sẽ khuấy đảo thị trường GĐXH - Xe ga 125cc mới ra mắt có thể khiến Honda Vision không giữ được vị thế 'xe ga quốc dân' bởi trang bị hiện đại, giá thành rẻ.

Xe ga đẹp cổ điển trang bị sánh ngang Vision

KR50

Mới đây, nhà sản xuất xe máy Đài Loan - Kymco đã chính thức cho ra mắt mẫu xe máy 50cc kiểu dáng cổ điển mới là KR50 tại thị trường Trung Quốc.

Kymco KR50 áp dụng phong cách retro bo tròn

Thiết kế tổng thể của Kymco KR50 áp dụng phong cách retro bo tròn đang thịnh hành hiện nay, kết hợp với một số màu sắc bắt mắt và cụm đèn thời trang, tạo nên hiệu ứng thị giác vừa thân thiện vừa dễ chịu. Sàn để chân phẳng của Kymco KR50 không chỉ cung cấp không gian để chân rộng rãi, thoải mái mà còn để vừa vali 20 inch, càng làm nổi bật tính thực dụng của mẫu xe này.

Kymco KR50 được trang bị động cơ xi-lanh đơn dung tích 50cc

Kích thước nhỏ gọn với trục cơ sở 1.224 mm, chiều dài tổng thể 1.795 mm giúp chiếc xe này dễ dàng luồn lách trong không gian chật hẹp. Trong khi đó, chiều cao yên 760 mm rất phù hợp với vóc dáng của người dùng châu Á. Xe có trọng lượng không tải 96 kg, tương đối nhẹ nên ngay cả người dùng nữ cũng có thể dễ dàng điều khiển.

Kymco KR50 được trang bị động cơ xi-lanh đơn dung tích 50cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này có công suất tối đa 3,3 mã lực và mô-men xoắn cực đại 3,3 Nm, cho phép chiếc xe đạt tới tốc độ tối đa 50 km/h. Mặc dù sức mạnh này không bằng động cơ 110cc trên Honda Wave Alpha hay ‘Tiểu SH’ Vision, nhưng vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị đông đúc.

Bình xăng của KR50 có dung tích 6 lít

Bình xăng của KR50 có dung tích 6 lít, lớn hơn một chút so với các đối thủ cùng phân khúc, cho phép chiếc xe tay ga mới của Kymco đạt tới phạm vi hoạt động là 300 km. Điều này giúp việc đi lại hàng ngày thoải mái hơn mà không phải lo việc thường xuyên đổ xăng.

Về trang bị, là một mẫu xe phổ thông với giá rẻ hơn cả ‘Tiểu SH’ Honda Vision, nhưng Kymco KR50 vẫn sở hữu những trang bị rất hiện đai, bao gồm hệ thống đèn LED toàn phần, bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD, chìa khóa cơ, cổng sạc USB, ngăn chứa đồ ẩn, móc treo đồ giữa có thể gập lại, phanh đĩa trước và phanh tang trống sau...

Giá xe ga KR50

Giá bán đề xuất của Kymco KR50 được nhà sản xuất công bố ở mức 6.980 nhân dân tệ, tương đương khoảng 26 triệu đồng tiền Việt. Đây là một mức giá cực kỳ hấp dẫn, rẻ hơn cả Honda Vision và thậm chí gần bằng Wave Alpha, vốn chỉ là một mẫu xe số 'bình dân'.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.