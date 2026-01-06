Mới nhất
Trải nghiệm SUV hạng B Kia Seltos 2026 giá 320 triệu đồng thiết kế khỏe khoắn, rộng như Toyota Corolla Cross, chi phí như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ bán ở Việt Nam?

Thứ ba, 07:08 06/01/2026
K.N (th)
K.N (th)
GĐXH - SUV hạng B Kia Seltos 2026 với mức giá khởi điểm từ 320 triệu đồng, sử dụng nền tảng khung gầm mới đi cùng nhiều thay đổi thiết kế và trang bị theo xe.

Xe ô tô giá 199 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, trang bị tiện ích rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH thích hợp đi trong đô thị

GĐXH - Xe ô tô gia nhập thị trường Việt Nam với giá từ 199 triệu đồng, gọn gàng và dễ tiếp cận.

SUV hạng B Kia Seltos thiết kế đẳng cấp, công nghệ đỉnh cao, rộng ngang Toyota Corolla Cross

Trải nghiệm SUV hạng B Kia Seltos 2026 giá chỉ từ 320 triệu đồng tại Việt Nam - Ảnh 2.

Kia Seltos thế hệ mới

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Kia Seltos thế hệ mới (được bán tại Ấn Độ) đã cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ về ngoại hình. Ngôn ngữ thiết kế hiện đại giúp xe trông hiện đại hơn, mang nhiều hơi hướng của “đàn anh” Sportage. Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn pha đặt dọc, kết hợp hệ thống chiếu sáng nằm gọn trong lưới tản nhiệt mở rộng, cùng tấm ốp cản trước màu bạc mờ tạo cảm giác vững chắc.

Ở thân xe, Seltos 2026 xuất hiện với tay nắm cửa phẳng, ốp thân xe dày và phần nóc kiểu “floating roof”. Đuôi xe được hoàn thiện bằng cánh gió kéo dài và cụm đèn hậu dạng đồng hồ cát chạy ngang toàn bộ bề mặt. Ngoài bản tiêu chuẩn, người dùng có thêm lựa chọn GT-Line thể thao và X-Line mạnh mẽ với phong cách hoàn thiện ngoại thất khác biệt.

Trải nghiệm SUV hạng B Kia Seltos 2026 giá chỉ từ 320 triệu đồng tại Việt Nam - Ảnh 3.

Seltos 2026 xuất hiện với tay nắm cửa phẳng

Kích thước của Kia Seltos thế hệ mới cũng tăng đáng kể. Xe dài 4.430 mm, rộng 1.830 mm, cao 1.600 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.690 mm. So với bản đang bán tại Mỹ, xe dài hơn 45 mm, rộng hơn 30 mm và trục bánh tăng thêm 60 mm, hứa hẹn mang tới không gian rộng rãi hơn cho người dùng gia đình.

Khoang nội thất tiếp tục là điểm cộng lớn. Kia Seltos thế hệ mới áp dụng phong cách thiết kế tương tự các mẫu xe điện đời mới của hãng. Xe sở hữu cụm màn hình kép 12,3 inch gồm bảng đồng hồ và màn hình trung tâm, cùng hệ thống điều hòa riêng biệt. Giao diện giải trí hỗ trợ cập nhật OTA, tích hợp trợ lý ảo AI và nhiều tiện nghi cao cấp như màn hình HUD, hệ thống âm thanh Harman Kardon hoặc Bose, cửa sổ trời toàn cảnh và đèn nội thất 64 màu. Khoang hành lý dung tích 536 lít tăng thêm 103 lít nhờ sàn hai tầng gập linh hoạt, ghế sau có thể ngả, phục vụ tốt nhu cầu của gia đình.

Trải nghiệm SUV hạng B Kia Seltos 2026 giá chỉ từ 320 triệu đồng tại Việt Nam - Ảnh 4.

Kích thước của Kia Seltos thế hệ mới cũng tăng đáng kể.

Kia Seltos mới cung cấp ba tùy chọn động cơ: Máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên công suất 113 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm; máy xăng tăng áp 1.5L công suất 158 mã lực, mô-men xoắn 253 Nm; và động cơ diesel 1.5L công suất 114 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm. Đi kèm là nhiều lựa chọn hộp số gồm sàn 6 cấp, iMT 6 cấp, IVT, DCT 7 cấp và tự động 6 cấp.

Trải nghiệm SUV hạng B Kia Seltos 2026 giá chỉ từ 320 triệu đồng tại Việt Nam - Ảnh 5.

Khoang nội thất tiếp tục là điểm cộng lớn.

Tại thị trường Ấn Độ, Kia Seltos 2026 có 10 màu sơn đơn sắc, trong đó có hai màu mới là Morning Haze và Magma Red. 

Giá SUV hạng B Kia Seltos 2026

Với mức giá từ 320,24 đến 582,49 triệu đồng quy đổi, mẫu SUV đô thị này sẽ tiếp tục cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Creta, Volkswagen Taigun, Skoda Kushaq, Honda Elevate, Tata Sierra hay Suzuki Victoris trong thời gian tới.

Sự xuất hiện của Seltos 2026 tại Ấn Độ thường là tiền đề cho những nâng cấp tại các thị trường khác ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Với việc bổ sung nhiều tiện nghi cao cấp nhưng vẫn duy trì mức giá cạnh tranh, Seltos 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục là mẫu xe chủ lực đóng góp lớn vào doanh số của Kia trong giai đoạn tới.

Ở Việt Nam, Kia Seltos được bán với giá niêm yết từ 599 triệu đồng.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

Trải nghiệm SUV hạng B Kia Seltos 2026 giá chỉ từ 320 triệu đồng tại Việt Nam - Ảnh 6.

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Trải nghiệm SUV hạng B Kia Seltos 2026 giá chỉ từ 320 triệu đồng tại Việt Nam - Ảnh 7.

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Trải nghiệm SUV hạng B Kia Seltos 2026 giá chỉ từ 320 triệu đồng tại Việt Nam - Ảnh 8.

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Trải nghiệm SUV hạng B Kia Seltos 2026 giá chỉ từ 320 triệu đồng tại Việt Nam - Ảnh 9.

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.

