Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An, Phù Đổng vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn

Nhà riêng trong ngõ tại 4 xã mới thuộc huyện Gia Lâm cũ vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn

Bước sang năm 2025, mặc dù giá nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội không tăng nóng như năm 2024 nhưng vẫn trong đà tăng trưởng mạnh. Thị trường bất động sản những ngày đầu năm 2026 cũng nhận được sự quan tâm, theo dõi của nhiều người, đặc biệt những người có nhu cầu mua nhà ở thực và giới đầu tư.

Tại thời điểm tháng 1/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực 4 xã mới tại huyện Gia Lâm cũ được đăng tải khá rầm rộ. Giá nhà riêng tại đây có sự tăng trưởng về giá khá mạnh, đặc biệt là phân khúc nhà riêng. Hiện nay, theo khảo sát, ngay cả những căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ tại khu vực 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An, Phù Đổng cũng đã tăng cao, chạm và vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.

Đơn cử có thể kể đến một căn nhà rộng 32m2, thiết kế 4 tầng, nằm trong ngõ rộng 3m tại đường Đông Dư, xã Bát Tràng hiện đang được rao bán với giá 6 tỷ đồng, tương đương 187,5 triệu đồng/m2.

Nằm trên mặt ngõ rộng 3m, tại đường Quốc Lộ 5A, Thị trấn Trâu Quỳ, tức xã Gia Lâm sau sáp nhập, căn nhà riêng rộng 60m2 hiện đang được rao bán với giá 3,3 tỷ đồng, tương đương 55 triệu đồng/m2.

Nằm trên mặt ngõ rộng 2m, tại đường Hà Huy Tập, xã Phù Đổng (tức Thị trấn Yên Viên, xã Gia Lâm), căn nhà thiết kế 3 tầng rộng 100m2 hiện đang được rao bán với giá 5,5 tỷ đồng, tương đương 55 triệu đồng/m2.

Như vậy, sau thời điểm sáp nhập, nhà riêng trong ngõ tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An, Phù Đổng đã chạm, vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.

4 xã mới của huyện Gia Lâm sau sáp nhập

1. Xã Gia Lâm

Hiện nay, xã Gia Lâm được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dương Xá, xã Kiêu Kỵ thuộc huyện Gia Lâm, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của thị trấn Trâu Quỳ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thạch Bàn và các xã Phú Sơn, Cổ Bi, Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm, một phần diện tích tự nhiên của xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ.

2. Xã Thuận An

Xã Thuận An sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dương Quang, xã Lệ Chi thuộc huyện Gia Lâm cũ, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Đặng Xá và phần còn lại của xã Phú Sơn thuộc huyện Gia Lâm.

3. Xã Bát Tràng

Hiện nay, xã Bát Tràng được hình thành từ việc sắp xếp phần còn lại của phường Thạch Bàn quận Long Biên cũ, phần còn lại của thị trấn Trâu Quỳ và xã Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm cũ và phần còn lại của xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ.

4. Xã Phù Đổng

Xã Phù Đổng hiện nay được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Yên Viên, các xã Ninh Hiệp, Phù Đổng, Thiên Đức, Yên Thường, Yên Viên thuộc huyện Gia Lâm cũ, phần còn lại của xã Cổ Bi và phần còn lại của xã Đặng Xá thuộc xã Gia Lâm cũ.

