Giá vàng hôm nay 5/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Thứ hai, 11:36 05/01/2026
K.N (th)
K.N (th)
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu đều điều chỉnh đi lên.

Giá vàng hôm nay 5 / 1: Cập nhật giá vàng SJC , nhẫn Bảo Tín , Doji , Phú Qúy - Ảnh 1.Giá vàng hôm nay 4/1/2026: Vàng nhẫn cao vượt vàng miếng

GĐXH - Giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt đứng yên ở hầu hết các thương hiệu. Riêng vàng nhẫn có thương hiệu bán ra cao hơn nhiều so với giá vàng miếng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 5 / 1: Cập nhật giá vàng SJC , nhẫn Bảo Tín , Doji , Phú Qúy - Ảnh 2.

Giá vàng dự báo tăng trong năm 2026.

Mở cửa phiên giao dịch 5/1, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 3,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch, niêm yết ở mức 154,2-156,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 155,2-156,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh.

Đầu giờ sáng 5/1, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 149,1-152,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 3,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Còn giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt hơn 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức chốt của phiên giao dịch trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch, niêm yết ở mức 151-154 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch (31/12/2025), giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 150,8-152,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 145,8-148,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 triệu ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 150-152 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng ở chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay tăng mạnh. Lúc 8h39' ngày 5/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.399,5 USD/ounce, tăng 67,5 USD/ounce so với chốt tuần qua.

Sáng 5/1, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 140,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Năm 2025, giá vàng thế giới tăng gần 65%, vượt trội so với hầu hết các loại hàng hóa và tài sản khác, chỉ xếp sau bạc và nhóm kim loại bạch kim (PGMs).

Giá vàng giao ngay mở cửa năm 2025 quanh mức 2.622 USD/ounce và dần phục hồi trong những tháng đầu năm. Đầu tháng 2, vàng tăng lên trên mốc 2.800 USD/ounce và đạt đỉnh gần 2.950 USD vào cuối tháng. Sau một nhịp điều chỉnh ngắn trong tháng 3, vàng nhanh chóng lấy lại đà tăng, thiết lập kỷ lục mới trên 3.166 USD/ounce vào đầu tháng 4. Sau đó, giá vàng liên tiếp lập các đỉnh mới, lần lượt chinh phục mốc 3.175 USD rồi tiến lên 3.500 USD/ounce.

