Lợi ích của kẽm đối với sức khỏe tình dục nam giới
Kẽm là một khoáng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong nhiều chức năng của cơ thể. Thiếu kẽm được chứng minh là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến khả năng tình dục của nam giới. Vậy nam giới cần bổ sung kẽm thế nào cho hiệu quả?
1. Vai trò của kẽm đối với khả năng tình dục của nam giới
Kẽm là vi chất đóng vai trò quan trọng đối với nhiều chức năng sinh học và cần thiết cho hoạt động hơn 300 enzyme trong cơ thể con người. Kẽm đóng vai trò quan trọng đối với chức năng sinh sản, là khoáng chất quan trọng trong quá trình sinh ra các nội tiết tố tuyến giáp. Ở nam giới, nếu quá trình này bị gián đoạn sẽ dẫn đến giảm lượng kích thích tố sinh dục nam.
Hàm lượng kẽm cũng có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tuyến tiền liệt, sự phát dục, khả năng tình dục của nam giới. Nó cần thiết cho cấu tạo thành phần hoạt động của hormone sinh dục nam testosteron và góp phần tổng hợp, cấu trúc, bài tiết nhiều hormone khác.
Kẽm đặc biệt quan trọng trong quá trình sản xuất tinh trùng. Hầu hết các trường hợp giảm lượng tinh trùng và kích thích tố sinh dục nam thấp là do thiếu kẽm. Thiếu hụt kẽm ở nam giới có thể dẫn tới giảm lượng tinh trùng và tần suất tình dục.
Theo nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, kẽm là một nguyên tố vi lượng thiết yếu cần thiết cho nhiều quá trình sinh lý và sự thiếu hụt của nó có liên quan đến nhiều tình trạng bệnh lý khác nhau.
Kẽm đã được chứng minh là duy trì mức testosterone tối ưu, có lợi trong việc ức chế viêm và bảo tồn chức năng nội mô dương vật. Do đó, thúc đẩy chức năng cương dương và hoạt động tình dục của nam giới.
2. Nam giới cần bổ sung bao nhiêu kẽm mỗi ngày?
Vì kẽm có liên quan đến nhiều chuyển hóa quan trọng trong cơ thể nên các triệu chứng và hội chứng của thiếu kẽm mức độ nhẹ thường đa dạng và rất thay đổi. Các triệu chứng và hội chứng cơ bản và không đặc trưng bao gồm: suy giảm khả năng miễn dịch, dễ mắc bệnh nhiễm trùng; chậm tăng trưởng; tổn thương da và mắt; khô da, rụng tóc, rối loạn giấc ngủ; chậm phát triển giới tính, giảm khả năng tuyến sinh dục, ít tinh trùng, rối loạn cương dương…
Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ khuyến nghị, lượng nguyên tố kẽm được hấp thụ hàng ngày là:
- 3mg/ngày cho trẻ em dưới 4 tuổi.
- 5mg/ngày cho trẻ em từ 4 đến 8 tuổi.
- 8mg/ngày cho trẻ em từ 9 đến 13 tuổi.
- 9mg/ngày cho phụ nữ (không mang thai và không cho con bú).
- 11 -12mg/ngày ở phụ nữ có thai và cho con bú.
- Đối với nam giới là 11mg/ngày.
Cơ quan này cũng nhấn mạnh, nhu cầu dinh dưỡng kẽm chủ yếu nên được đáp ứng từ thực phẩm chứ không phải bằng cách dùng các chất bổ sung không cần thiết. Không có bằng chứng về các tác động bất lợi của việc tiêu thụ dư thừa kẽm từ thức ăn tự nhiên nên việc bổ sung thông qua chế độ ăn uống là tốt nhất.
Nguồn thực phẩm giàu kẽm bao gồm: thịt đỏ , các sản phẩm từ sữa ít béo, hải sản, gia cầm, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, đậu nành...
3. Cách lựa chọn thực phẩm giàu kẽm hấp thu tốt nhất
So với thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật thì sản phẩm từ động vật là nguồn cung cấp kẽm tốt nhất vì khả dụng sinh học của kẽm (phần kẽm được cơ thể giữ lại và sử dụng) cao trong các loại thực phẩm như thịt động vật và hải sản.
Nguyên nhân trong nguồn động vật không có hợp chất ức chế sự hấp thụ kẽm và có sự hiện diện của các acid amin chứa lưu huỳnh giúp cải thiện sự hấp thụ kẽm, như cysteine và methionine.
Có một số thực phẩm giàu kẽm có nguồn gốc thực vật nhưng khả dụng sinh học của chúng thấp hơn do hàm lượng acid phytic (hay phytate) cao, ức chế quá trình hấp thụ kẽm. Do đó, đối với nam giới không ăn thịt hoặc các sản phẩm từ động vật do ăn chay hoặc ăn thuần chay cần lưu ý bổ sung kẽm để có đủ lượng kẽm cần thiết.
Ngoài ra, có thể giảm thiểu tác dụng ức chế của acid phytic đối với sự hấp thụ kẽm bằng các phương pháp chế biến thực phẩm như: ngâm, đun nóng, nảy mầm, lên men và làm nở. Sự hấp thụ kẽm có thể được cải thiện bằng cách sử dụng các sản phẩm như: bánh mì men, bánh mì chua, giá đỗ và các loại đậu ngâm trước.
Dưới đây là hàm lượng kẽm trong một số nguồn thực phẩm động vật hấp thu kẽm tốt như: hàu, thịt bò, thịt cừu, thịt gà, sữa, trứng…
- Hàu: Trong 85g hàu nấu chín chứa tới 51mg kẽm (471% giá trị hàng ngày-DV).
- Thịt bò ăn cỏ: Trong 113g thịt bò xay ăn cỏ chứa 5,1mg kẽm (46% DV).
- Gan bò: Trong 85g gan bò nấu chín chứa 4,5mg kẽm (41%DV).
- Thịt cừu: 113g thịt cừu chứa 3,6mg kẽm (33% DV).
- Trứng: 2 quả trứng nguyên quả (100g) chứa 1,3mg kẽm (12%DV).
Chạy bộ có làm tăng mức testosterone?Phòng the - 1 ngày trước
Chạy bộ là một trong những phương pháp hiệu quả để thúc đẩy quá trình sản xuất testosterone tự nhiên của cơ thể. Tập trung vào các bài chạy nước rút ngắn, cường độ cao sẽ mang lại lợi ích vượt trội, giúp tăng cường nồng độ hormone quan trọng này một cách đáng kể.
6 lý do chạy bộ giúp tăng ham muốnPhòng the - 2 ngày trước
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến ham muốn tình dục như tuổi tác, sức khỏe tâm thần và sức khỏe tổng thể. Thói quen tập luyện như chạy bộ cũng có thể ảnh hưởng đến ham muốn tình dục.
Chức năng sinh lý tổn hại nghiêm trọng nếu nam giới ăn quá nhiều món này: Cực quen thuộc!Phòng the - 2 ngày trước
Nam giới ăn quá nhiều món này có nguy cơ bị rối loạn cương dương cao hơn gần 60%.
Nam thanh niên vùng kín sưng to như nấm, suýt hoại tử vì 1 phút "táy máy"Phòng the - 4 ngày trước
Nhiều nam giới vẫn xem thường tình trạng bao quy đầu dài hoặc hẹp, thậm chí tự ý tìm cách xử lý tại nhà mà không lường trước nguy cơ.
Bạn gái nói một câu, thanh niên mắc chứng 'trên bảo dưới không nghe' suốt 2 nămPhòng the - 5 ngày trước
Sau một lần gần gũi bị bạn gái chê, nam thanh niên mặc cảm, tự ti và mắc chứng "trên bảo dưới không nghe" suốt thời gian dài. Sau 2 năm chịu đựng, thanh niên này mới đi khám.
"Yêu' bao nhiêu là đủ đối với các cặp vợ chồng?Phòng the - 6 ngày trước
Nhiều cặp vợ chồng cảm thấy áp lực phải tăng tần suất quan hệ tình dục để đạt được một mối quan hệ hoàn hảo hơn. Tuy nhiên, một số nghiên cứu chỉ ra rằng, số lượng không phải là yếu tố quyết định hạnh phúc.
Quan hệ tình dục bằng miệng và nguy cơ ung thư vòm họngPhòng the - 6 ngày trước
SKĐS - Hành vi quan hệ tình dục bằng miệng ẩn chứa mối đe dọa sức khỏe nghiêm trọng. Virus HPV là một trong số nguyên nhân gây ra ung thư vòm họng.
4 lý do khiến tình dục nhàm chán dần với nhiều cặp vợ chồngPhòng the - 1 tuần trước
Khi tình yêu chớm nở, những xúc cảm nồng nàn và ham muốn cháy bỏng dường như là bất tận. Tuy nhiên, khi thời gian trôi đi, "ngọn lửa" ấy liệu có còn vẹn nguyên? Dưới đây là lý do khiến tình dục trở nên nhàm chán với nhiều cặp vợ chồng.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] ‘Đánh vần’ khi yêu - Ngôn ngữ sung sướngPhòng the - 1 tuần trước
Tình dục không chỉ là cảm xúc hay kỹ thuật – mà còn là ngôn ngữ. Có người thích thì thầm, có người lại thích phát ra âm thanh. Nhiều người không biết rằng, để có một cuộc ân ái thành công, tất cả các giác quan đều cần được huy động đến mức tối đa, trong đó ngôn ngữ cũng là "vũ khí" lợi hại. Vậy làm thế nào để có thể sử dụng thứ ngôn ngữ đặc biệt này một cách hữu hiệu? Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của TS.BS Phan Chí Thành – BV Phụ sản Trung ương để tìm được câu trả lời.
Cứu nguy cho thanh niên buộc dây cao su vào tinh hoàn để kéo dài thời gian cươngPhòng the - 1 tuần trước
Thanh niên 24 tuổi bị chèn ép mạch tinh hoàn, thiếu máu nuôi mô sau khi dùng dây cao su buộc quanh gốc dương vật và bìu để kéo dài thời gian cương, tăng khoái cảm.
'Tấn công' 2 vị trí này, chàng bị mê mẩn không lối thoát!Phòng the
GĐXH - Đôi khi, khoái cảm không nằm ở những gì hiển nhiên. Chỉ cần tinh tế “đi lạc” một chút, chị em có thể chạm tới những vùng nhạy cảm tưởng chừng vô hại nhưng lại là “điểm huyệt” khiến chàng mê mẩn.