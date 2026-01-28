Lời khai của "Oshin" bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội

Nữ giúp việc từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản

Báo CAND đã đưa tin ban đầu về vụ bạo hành cụ bà 82 tuổi xảy ra tại phường Hai Bà Trưng (Hà Nội). Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 27/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trương Thị Bắc về tội “Hành hạ người khác”, quy định tại khoản 2, Điều 140, Bộ Luật hình sự. Tại cơ quan Công an, Bắc đã khai nhận hành vi phạm tội.

“Tôi biết tôi sai rồi, bây giờ tôi có nói gì thì tôi cũng không đúng một tý nào. Tôi làm như thế này, tôi không dạy được con mình rồi…”, Bắc mở đầu câu chuyện bằng sự hối hận. Theo lời khai của Bắc, chị ta sinh ra trong một gia đình thuần nông tại tỉnh Thanh Hoá. Từ nhỏ, Bắc không được đi học nên không biết đọc, không biết viết; đến tuổi trưởng thành, lấy chồng rồi sinh được một cô con gái. Sau khi ly hôn, Bắc để con cho người thân chăm sóc, nuôi dưỡng rồi làm thuê, làm mướn kiếm sống.

Năm 2017, trong khi làm giúp việc cho một gia đình tại quận Long Biên, Hà Nội (cũ), Bắc đã trộm cắp tài sản của gia chủ. Với hành vi phạm tội trên, ngày 15/12/2017, đối tượng đã bị Toà án nhân dân quận Long Biên xử phạt 8 tháng tù treo về tội “Trộm cắp tài sản”; thử thách 6 tháng về hành vi phạm tội trên.

Cán bộ Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội hỏi cung đối tượng Trương Thị Bắc.

Ngày 20/11/2025, qua các mối quan hệ, Bắc được anh Nguyễn Chính C (trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội), thuê chăm sóc mẹ là bà N tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Bắc và anh C thoả thuận công việc là tắm rửa, nấu nướng, vệ sinh cá nhân, phục vụ ăn uống toàn thời gian cho bà N trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn và sau khi về nhà điều trị.

“Từ thời điểm theo bà N về ngõ 190 Lò Đúc để làm việc, do bà N nằm liệt giường mọi nhu cầu sinh hoạt của bà đều do tôi phục vụ. Từ đó, tôi có hành vi quát mắng, chửi bới bà N khi bà không nghe theo những yêu cầu tôi nói; hoặc không phối hợp khi tôi dọn dẹp vệ sinh cá nhân, hoặc khi cho ăn. Nếu bà N không chịu ăn thì tôi sẽ quát to để bắt bà phải ăn. Vào các ngày 6/1; 8/1 và 9/1/2026 tôi có thêm những hành vi như dùng tay tát vào vùng mặt nhiều lần. Khi thay quần áo hoặc vệ sinh cá nhân cho bà N sẽ bóp cổ hoặc kéo lê tay chân của bà N trên giường từ vị trí này sang vị trí khác. Tôi nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, kính mong cơ quan Công an xem xét”- Bắc khai nhận.

Đối tượng Trương Thị Bắc tại cơ quan Công an.

Bắc khai, khi được thuê, chị ta biết rõ tình trạng sức khoẻ của bà N. Bà không thể đi lại, không được tỉnh táo và minh mẫn… Bản thân chị ta cũng không có mâu thuẫn gì với nạn nhân nhưng đối tượng vẫn thực hiện hành vi phạm tội.

Nỗi đau tột cùng và lời cảnh báo từ việc thuê người giúp việc

“Sau khi phát hiện mẹ tôi bị bạo hành, tôi ân hận và bức xúc tột độ. Lần đầu tiên, gia đình thuê giúp việc để có người chăm sóc và bầu bạn với mẹ tôi, lại bị người ta đánh đập… Tôi mong cơ quan Công an xử lý đúng người, đúng tội”- có mặt tại cơ quan Công an, chị D - con của bà N không giấu được sự bức xúc.

Theo chia sẻ của chị D, mẹ chị bị ốm nhiều năm nay. Trước đó, việc chăm sóc bà đều do các chị, em trong gia đình thay phiên nhau. Trước thời điểm xảy ra vụ bạo hành, mẹ chị đổ bệnh phải nằm điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn, gia đình chị đã thuê người chăm sóc bà… Trong quá trình này, mẹ chị chia sẻ rằng bà đã nhiều tuổi, các con cũng bận nên có nguyện vọng thuê người giúp việc bên cạnh để có người chăm sóc, bầu bạn. Khi thấy nguyện vọng của mẹ phù hợp, các anh chị em trong gia đình chị D đã trao đổi với những người giúp việc tại bệnh viện nhờ tìm người. Vậy nhưng gia đình không ký hợp đồng lao động mà chỉ thoả thuận miệng với Bắc.

“Nhìn thấy Bắc nhanh nhẹn, nên sau khi kiểm tra CMND và chụp ảnh lại, tôi yên tâm vì chị ta đã chăm sóc người bệnh nhiều năm rồi; lại được những người ở bệnh viện giới thiệu… Tôi không ngờ, Bắc lại lừa dối nhà tôi. Khi tôi và người thân vào thăm, chị ta cứ ngồi kè kè, đe doạ không cho mẹ tôi nói cái gì. Đối tượng còn có hành vi che giấu gia đình như xoay camera để gia đình tôi không phát hiện…”, chị D bức xúc kể lại.

Lời cảnh báo cẩn trọng khi thuê người giúp việc Trao đổi với PV, Trung tá Phạm Tiến Dũng, Phó trưởng Công an phường Hai Bà Trưng cho biết: Những năm trở lại đây, nhu cầu tìm người giúp việc trên địa bàn Hà Nội gia tăng. Cùng với việc làm nội trợ như nấu cơm, chăm sóc người già, trẻ nhỏ, tại các bệnh viện đã xuất hiện dịch vụ chăm sóc bệnh nhân…”Có cầu, ắt có cung”, từ đó đã xuất hiện các nhóm tự phát cung cấp dịch vụ tìm người giúp việc. Từ việc suy nghĩ giản đơn, phần lớn các gia đình tìm người vụ giúp việc qua giới thiệu của những người quen biết, thoả thuận bằng miệng. Từ việc sử dụng dịch vụ và tuyển dụng người lao động như trên đã dẫn đến một số vụ việc như trộm cắp tài sản, lừa đảo, bạo hành trẻ nhỏ, người già… Từ vụ án trên, lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng cảnh báo người dân khi có nhu cầu tìm người giúp việc cần tìm hiểu kỹ thông tin về nhân thân; đồng thời, cần ký hợp đồng lao động để tránh những rủi ro có thể xảy ra.



