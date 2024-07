'Lời nói bỡn cợt' trong vụ cô gái 22 tuổi ở Hà Nội bị bắn tử vong

Ngày 11/7, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 0h ngày 10/7, đơn vị phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị chức năng đã bắt giữ Đinh Xuân Sáng (SN 1984, ở xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).

Đây là đối tượng thứ 3 trong vụ nổ súng khiến cô gái tên H. (SN 2022, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tử vong tại địa bàn quận Long Biên vào rạng sáng 3/7.

Đối tượng nổ súng bắn cô gái 22 tuổi tử vong. Ảnh: CACC.

3 đối tượng trong vụ án là Vũ Thành Quang (SN 1994, ở phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Đinh Xuân Sáng (SN 1984, ở Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam), Nguyễn Xuân Đạt (SN 1991, ở Cửa Đông, Hoàn Kiếm). Trong đó, Sáng là người nổ súng bắn đạn bi sắt khiến chị H. tử vong.

Tiến hành điều tra, ngày 5/7, lực lượng Công an TP Hà Nội đã phối hợp bắt giữ Vũ Thành Quang và vận động Nguyễn Xuân Đạt ra đầu thú. Ngày 6/7, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Đinh Xuân Sáng.

3 đối tượng trong vụ án. Ảnh: CACC.

Sau 7 ngày đêm kiên trì lần theo dấu vết đối tượng, đến khoảng 0h ngày 10/7, lực lượng Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Phòng CSHS Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Huệ và Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây (tỉnh Long An), đã bắt giữ Đinh Xuân Sáng khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia.

Trước đó, vào tối ngày 2, rạng sáng 3/7, Đinh Xuân Sáng ra Hà Nội chơi, theo lời mời của nhóm bạn xã hội. Quá trình tụ tập tại nhà bạn ở tổ 3 phường Thượng Thanh (quận Long Biên), Sáng nghe được lời nhận xét có phần bỡn cợt về từ nhóm người vừa gặp về cái đầu trọc của mình. Khi nghe Sáng dọa “trọc đầu do từng ngồi tù vì… giết người”, thái độ bỡn cợt của nhóm bạn mới gặp vẫn không dừng.

Sau đó, Sáng và Quang rời đi để gặp Đạt và kể lại việc bị trêu chọc. Lập tức, 3 người này lái ô tô quay lại tìm nhóm người kia.

Lúc này, chị H. ngồi sau xe máy do 1 nam thanh niên điều khiển rời ngôi nhà ở tổ 3 phường Thượng Thanh.

Nhóm Sáng đuổi theo, đến khu vực ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì bắt kịp. Khi đó, Sáng chĩa súng định bắn người nam giới, nhưng viên đạn đã trúng chị H. Do thương tích quá nặng, nạn nhân không qua khỏi.

3 đối tượng đều có tiền án 3 đối tượng trong vụ án đều là những người có tiền án. Cụ thể, Vũ Thành Quang có 2 tiền án đều về ma túy, Nguyễn Xuân Đạt có 1 tiền án về ma túy, 1 tiền án về cố ý gây thương tích. Riêng Đinh Xuân Sáng, ngoài án liên quan tới ma túy, người này còn có tiền án về tội " Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng ". Khác với Quang và Đạt thường “dạt” nhà, làm ăn ở các tỉnh phía Nam, Sáng về quê sau khi mãn hạn tù, Một cán bộ cơ sở xã Thanh Nguyên (huyện Thanh Liêm) cho biết, tại quê nhà, Đinh Xuân Sáng không có nhiều biểu hiện bất minh. Người này đã bỏ vợ, và mới kết hôn với cô gái trẻ. Vợ chồng Sáng mới vay vốn ngân hàng để đầu tư nông nghiệp. Thi thoảng, người này lại đi các tỉnh chơi với nhóm bạn cũ.

Gia đình lên tiếng về gia cảnh của cô gái trẻ bị bắn tử vong ở Hà Nội GĐXH - Sau khi lo việc tang lễ, an táng cho nạn nhân xong, gia đình đã lên tiếng chia sẻ thêm thông tin về cô gái xấu số.