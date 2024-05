Long An đề xuất hỗ trợ thường xuyên 1,8 triệu đồng/tháng cho mỗi thành viên Tổ an ninh trật tự ở cơ sở

Long An có 3.924 người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Theo dự thảo tờ trình, UBND tỉnh Long An cho biết, trên địa bàn toàn tỉnh đang sử dụng 3.924 đồng chí tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Tuy nhiên, về biên chế hiện tại còn thiếu, chưa đảm bảo theo quy định tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định là 4.666 đồng chí (thiếu 742 đồng chí), gồm: 543/619 Công an xã bán chuyên trách; 789/833 là Công an phụ trách ấp, khu phố; 1.730/1992 là Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng; 862/1.222 thành viên Bảo vệ dân phố.



UBND tỉnh Long An dự kiến chế độ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cụ thể như sau:

Chế độ hỗ trợ thường xuyên hàng tháng

- Mỗi thành viên Tổ an ninh trật tự ở cơ sở được hưởng hỗ trợ thường xuyên hàng tháng là 1.800.000 đồng/người/tháng.

- Trợ cấp chức vụ: Tổ trưởng: 300.000 đồng/người/tháng; Tổ phó: 200.000 đồng/người/tháng.

- Hỗ trợ theo trình độ đào tạo: Đại học 600.000 đồng/người/tháng; Cao đẳng 500.000 đồng/người/tháng; Trung cấp 400.000 đồng/người/tháng; Sơ cấp 300.000 đồng/người/tháng.

- Hỗ trợ thường xuyên cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ở các ấp, giáp biên thuộc các xã biên giới 200.000đ/người/tháng.

- Phụ cấp thâm niên theo công tác

+ Người tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở liên tục từ 02 năm trở lên thì được hưởng trợ cấp thâm niên.

+ Cứ 02 năm công tác liên tục thì được cộng thêm phụ cấp thâm niên 150.000 đồng/người/tháng và không quá 12 lần phụ cấp thâm niên.

Long An hiện có 3.924 người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ảnh: CAND





Bồi dưỡng khi được trưng dụng thực hiện nhiệm vụ hoặc cử đào tạo, bồi dưỡng

- Khi làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT, tuần tra vào ban đêm (từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau), ngày nghỉ, ngày lễ theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động thì được hưởng mức tiền bồi dưỡng 100.000 đồng/người/ngày nhưng không quá 10 ngày/người/tháng.

- Khi được cử đi bồi dưỡng, huấn luyện được hưởng bồi dưỡng bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân: 70.000 đồng/người/ngày.

- Khi được điều động, huy động, cử đi thực hiện nhiệm vụ ngoài địa bàn phụ trách thì được cơ quan điều động, huy động, cử đi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phương tiện đi lại, hỗ trợ ăn, nghỉ trong thời gian làm nhiệm vụ: 100.000 đồng/người/ngày (theo Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trong Công an nhân dân).