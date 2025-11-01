Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Long Châu khẩn trương tiếp ứng 4 tấn thuốc và vật tư y tế đến vùng lũ Miền Trung

Thứ bảy, 11:44 01/11/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Sáng 31/10, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã khẩn cấp điều động 4 tấn thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và vật tư y tế thiết yếu để ứng cứu người dân vùng lũ tại Huế, Đà Nẵng, Hội An và Quảng Ngãi.

Hoạt động được Long Châu phối hợp cùng Sở Y tế các địa phương nhằm kịp thời hỗ trợ, san sẻ khó khăn với người dân miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ kéo dài.

Sau đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh tại Miền Trung, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã nhanh chóng điều động 4 tấn thuốc và vật tư y tế, phối hợp cùng Sở Y tế địa phương trao tặng cho người dân tại các khu vực tại Huế, Đà Nẵng, Hội An và Quảng Ngãi. Theo đó, Long Châu đã hỗ trợ 1 tấn thuốc và vật tư y tế cho Huế, 2 tấn cho Đà Nẵng và Hội An, cùng 1 tấn cho Quảng Ngãi, nhằm kịp thời bổ sung nguồn thuốc men và vật tư thiết yếu phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân vùng lũ.

Long Châu khẩn trương tiếp ứng 4 tấn thuốc và vật tư y tế đến vùng lũ Miền Trung - Ảnh 1.

1 tấn thuốc đã được gửi đến Quảng Ngãi, kịp thời bổ sung nguồn thuốc men và vật tư y tế thiết yếu.

Đồng thời, nhằm chung tay khắc phục hậu quả và chăm lo sức khỏe cho người dân, Long Châu đã đồng hành cùng Báo Dân Trí trao 1.000 cơ số thuốc cho người dân miền Trung. Mỗi gói hỗ trợ y tế bao gồm thuốc cảm cúm, thuốc ho, thuốc tiêu chảy, thuốc bôi ngoài da, Cloramin B, thuốc nhỏ mắt, vitamin C, cồn điều trị nấm, lang ben, cùng bông băng, viên khử trùng nước và nhiều vật tư y tế thiết yếu.

Long Châu khẩn trương tiếp ứng 4 tấn thuốc và vật tư y tế đến vùng lũ Miền Trung - Ảnh 2.

Long Châu điều động khẩn cấp 2 tấn thuốc và vật tư y tế, trao tặng người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ ở Đà Nẵng, Hội An.

Hoạt động được triển khai nhằm kịp thời hỗ trợ người dân tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, đồng thời chủ động phòng ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau thiên tai. Đây cũng là một phần trong nỗ lực không ngừng của Long Châu, thể hiện hành động cấp thiết, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ, hướng đến mục tiêu chăm sóc và nâng cao sức khỏe, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh.

Qua đó, đại diện Sở Y tế các tỉnh trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, đồng thời đánh giá cao tinh thần chủ động và những đóng góp thiết thực của đơn vị trong việc giúp người dân sớm ổn định sức khỏe và cuộc sống sau bão lũ.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Giám đốc Sở Y tế Trần Kiêm Hảo trân trọng cảm ơn tấm lòng của Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu đã kịp thời hỗ trợ ngành Y tế và người dân thành phố Huế trong giai đoạn khó khăn. Ông khẳng định, đây là nguồn động viên to lớn, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và nghĩa cử cao đẹp của doanh nghiệp đối với cộng đồng, góp phần chung tay cùng chính quyền và ngành Y tế khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Long Châu khẩn trương tiếp ứng 4 tấn thuốc và vật tư y tế đến vùng lũ Miền Trung - Ảnh 3.

Long Châu phối hợp cùng Sở y tế thành phố Huế trao tặng thuốc và vật tư y tế, hỗ trợ người dân Huế bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ.

Các vật phẩm được trao tặng bao gồm thuốc cảm cúm, thuốc điều trị thiết yếu, Cloramin B và các vật tư y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe tại chỗ, hỗ trợ người dân trong điều kiện ngập sâu, mất điện, giao thông bị chia cắt, di chuyển khó khăn.

Long Châu khẩn trương tiếp ứng 4 tấn thuốc và vật tư y tế đến vùng lũ Miền Trung - Ảnh 4.

Đồng hành cùng Báo Dân Trí, Long Châu trao 1.000 cơ số thuốc cho người dân miền Trung.

Cùng với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng, đội ngũ nhân viên Long Châu nỗ lực, không quản ngại khó khăn vận chuyển thuốc ngay trong đêm để có thể nhanh chóng đưa thuốc đến khu vực đang chịu ảnh hưởng sạt lở, lũ quét, đảm bảo kịp thời hỗ trợ người dân.

Long Châu khẩn trương tiếp ứng 4 tấn thuốc và vật tư y tế đến vùng lũ Miền Trung - Ảnh 5.

Khu vực miền Trung bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của mưa lũ. (Ảnh: Thông tin Chính phủ)

Theo kế hoạch, nguồn hỗ trợ này sẽ được trao cho bà con vùng lũ tại các tỉnh miền Trung, góp phần chăm lo sức khỏe và lan tỏa tinh thần "nghĩa tình đồng bào".

Nguyễn Thắng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Trương Ngọc Ánh từng nói gì về chuyện nợ nần trước khi bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo?

Trương Ngọc Ánh từng nói gì về chuyện nợ nần trước khi bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo?

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh đã có những trải lòng về những lùm xùm nợ nần gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của mình, đặc biệt là vụ bị đối tác kiện ra tòa cách đây ít tháng.

7 chính sách mới ảnh hưởng đến hàng triệu người có hiệu lực từ tháng 11/2025

7 chính sách mới ảnh hưởng đến hàng triệu người có hiệu lực từ tháng 11/2025

Đời sống - 17 phút trước

GĐXH - Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải khai báo; mang đá quý từ 400 triệu đồng xuất nhập cảnh phải khai báo, xuất trình giấy tờ; quy định xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội… là các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2025.

Đi xe đạp điện qua vùng ngập sâu, 3 em nhỏ ở Quảng Trị bị lũ cuốn trôi

Đi xe đạp điện qua vùng ngập sâu, 3 em nhỏ ở Quảng Trị bị lũ cuốn trôi

Thời sự - 2 giờ trước

Khi đi xe đạp điện qua khu vực đường bị ngập, 3 em nhỏ ở Quảng Trị bị lũ cuốn, trong đó 2 em may mắn được cứu sống, 1 em đang mất tích.

Chủ xe 'tố' ứng dụng VNeTraffic 'nhầm', Cục CSGT tung bằng chứng không thể chối cãi

Chủ xe 'tố' ứng dụng VNeTraffic 'nhầm', Cục CSGT tung bằng chứng không thể chối cãi

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi một tài khoản mạng xã hội đăng bài phủ nhận sở hữu chiếc mô tô bị hiển thị trên ứng dụng VNeTraffic. Cục CSGT đã chỉ đạo đơn vị chức năng tiến hành rà soát dữ liệu hệ thống và tra cứu thực tế “hồ sơ gốc” đang được lưu trữ.

Từ nay (1/11), không cần xuất trình bản chính giấy tờ đã tích hợp trên VneID khi chứng thực

Từ nay (1/11), không cần xuất trình bản chính giấy tờ đã tích hợp trên VneID khi chứng thực

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 280/2025/NĐ-CP, từ ngày 1/11/2025, không yêu cầu người yêu cầu chứng thực nộp, xuất trình bản chính giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID.

Lập đông năm 2025 rơi vào ngày nào, thứ mấy?

Lập đông năm 2025 rơi vào ngày nào, thứ mấy?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày Lập đông là ngày đầu tiên của tiết Lập đông, sẽ rơi vào 7/11 hoặc 8/11 Dương lịch tùy theo từng năm, phụ thuộc vào sự chênh lệch giữa năm nhuận và năm thường.

Ngày sinh Âm lịch của người nỗ lực không ngừng: Càng về sau càng thịnh vượng

Ngày sinh Âm lịch của người nỗ lực không ngừng: Càng về sau càng thịnh vượng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây có khởi đầu chậm chạp, gặp nhiều gian truân, nhưng càng về sau lại càng vững vàng, bền bỉ, tích lũy được của cải và phúc đức.

Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng VTV3 tổ chức chương trình 'Sinh viên Thế hệ Mới 2025' - trao quyền cho thế hệ sinh viên Gen Z vươn lên và dẫn đầu

Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng VTV3 tổ chức chương trình 'Sinh viên Thế hệ Mới 2025' - trao quyền cho thế hệ sinh viên Gen Z vươn lên và dẫn đầu

Xã hội - 6 giờ trước

Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, tiếp tục phối hợp với kênh truyền hình quốc gia VTV3 tổ chức mùa thứ ba của chương trình truyền hình thực tế "Sinh viên Thế hệ Mới 2025".

Hoạt động khó tin của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo

Hoạt động khó tin của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Điều khó tin là trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng.

Nghỉ Tết Dương lịch 2026 1 ngày rơi vào thứ mấy?

Nghỉ Tết Dương lịch 2026 1 ngày rơi vào thứ mấy?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dịp Tết Dương lịch năm 2026 rơi vào thứ năm, ngày 1/1/2026. Như vậy, cán bộ, công chức và người lao động được nghỉ 1 ngày.

Xem nhiều

Hoạt động khó tin của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo

Hoạt động khó tin của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo

Pháp luật

GĐXH - Điều khó tin là trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng.

Công an TPHCM bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

Công an TPHCM bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

Pháp luật
Ngắm phố Phan Đình Phùng trong những ngày đầu đông

Ngắm phố Phan Đình Phùng trong những ngày đầu đông

Đời sống
Trộm hơn 15 tấn thép ở công trường, nhóm bảo vệ, lái xe, công nhân nhận kết đắng

Trộm hơn 15 tấn thép ở công trường, nhóm bảo vệ, lái xe, công nhân nhận kết đắng

Pháp luật
Tin sáng 1/11: Tăng lương cơ sở từ 1/1/2026? Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà Nội

Tin sáng 1/11: Tăng lương cơ sở từ 1/1/2026? Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà Nội

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top