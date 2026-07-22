Ăn nghệ rất tốt nhưng lạm dụng kiểu này thì "hại đủ đường", bạn nên biết

Đặc điểm và tác dụng thần kỳ của nghệ

Trong nghệ có một hoạt chất cực quý có tên là curcumin. Hợp chất này có khả năng kháng viêm cực mạnh, thậm chí tác dụng tương đương với một số loại thuốc chống viêm trong khi không tiềm ẩn tác dụng phụ như thuốc.

Nhờ khả năng chống viêm nên nghệ có tác dụng trong việc cải thiện tình trạng viêm khớp, chữa đau dạ dày.

Nghệ giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ các tế bào của cơ thể khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Chất chống oxy hóa trong nghệ có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa các tế bào, đồng thời tăng cường hoạt động của các enzyme có tác dụng chống oxy hóa của cơ thể.

Hoạt chất curcumin cũng có tác dụng làm tăng nồng độ hormone BDNF trong não. Hormon này có thể làm chậm hoặc phòng ngừa suy giảm chức năng não bộ, giảm trí nhớ do tuổi tác và các bệnh lý liên quan đến não khác.

Trong nghệ có một hoạt chất cực quý có tên là curcumin. Hợp chất này có khả năng kháng viêm cực mạnh, thậm chí tác dụng tương đương với một số loại thuốc chống viêm trong khi không tiềm ẩn tác dụng phụ như thuốc.

Curcumin đã được nhiều công trình nghiên cứu chứng nhận hiệu quả phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư. Hoạt chất này có thể tiêu diệt tế bào ung thư, giảm sự lây lan phát triển của chúng và ngăn chặn sự hình thành các tế bào ung thư mới.

Ăn nghệ bao nhiêu là đủ?

Các nghiên cứu thường sử dụng liều 500–2.000 mg nghệ mỗi ngày, thường ở dạng chiết xuất với nồng độ curcumin cao hơn nhiều so với lượng có trong thực phẩm tự nhiên.

Ví dụ, chế độ ăn uống trung bình của một người Ấn Độ cung cấp khoảng 2.000–2.500 mg nghệ (60–100 mg curcumin) mỗi ngày. Một lượng tương tự ở dạng chiết xuất có thể chứa đến 1.900–2.375 mg curcumin. Nói cách khác, gia vị nghệ chứa khoảng 3% curcumin, so với 95% curcumin trong chất chiết xuất. Tuy nhiên, nghệ vẫn có lợi khi được sử dụng như một loại gia vị.

Nghệ vẫn có lợi khi được sử dụng như một loại gia vị.

Liều cao của nghệ và curcumin không được khuyến khích sử dụng lâu dài vì thiếu nghiên cứu xác nhận tính an toàn của chúng.

Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác định 1,4 mg mỗi pound (0–3 mg/kg) trọng lượng cơ thể là mức tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được. Bạn cần ghi nhớ rằng, tất cả các chất bổ sung có nguồn gốc thảo dược nên được sử dụng một cách thận trọng.

Hâu quả khi ăn quá nhiều nghệ

Ăn hoặc uống nhiều nghệ quá 1.000mg dễ gây chướng bụng, đầy hơi, tiêu chảy, trào ngược dạ dày thực quản. Đôi khi tác dụng phụ cũng có thể là buồn nôn.

Một số ít trường hợp dùng quá 8.000mg curcumin mỗi ngày có thể gây phản ứng buồn nôn. Dùng nhiều nghệ có thể làm tăng nguy cơ mắc sỏi thận vì trong củ nghệ có oxalat - chất có thể liên kết với canxi tạo thành sỏi.

Nếu cơ địa dị ứng với thành phần của nghệ, người dùng có thể bị phát ban, khó thở. Dùng nghệ quá nhiều ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ sắt của cơ thể, có thể dẫn đến tình trạng thiếu sắt.

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