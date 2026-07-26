Không phải ai cũng biết cách ăn cà chua giúp hấp thụ tối đa dưỡng chất phòng bệnh mạn tính

Tuy nhiên, không phải cách chế biến nào cũng giúp cơ thể hấp thụ lycopene hiệu quả như nhau. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cà chua nấu chín kết hợp với chất béo lành mạnh là lựa chọn tối ưu để tăng khả năng hấp thu hợp chất này.

Nấu chín giúp giải phóng nhiều lycopene hơn

Theo chuyên gia dinh dưỡng Jennifer Pallian, trả lời trên VnExpress, trong cà chua tươi, lycopene được "giam giữ" bên trong cấu trúc tế bào thực vật nên cơ thể khó hấp thu.

Quá trình đun nấu giúp phá vỡ thành tế bào, giải phóng lycopene và làm một phần hợp chất này chuyển từ dạng all-trans sang dạng được cơ thể hấp thu dễ hơn.

Đó là lý do các món như súp cà chua, sốt cà chua hoặc cà chua hầm thường cung cấp lycopene dễ hấp thu hơn so với cà chua sống.

Kết hợp với chất béo giúp tăng hấp thu

Lycopene là hợp chất tan trong chất béo, vì vậy cơ thể cần có một lượng chất béo nhất định để hấp thu hiệu quả.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Leah Sarris, việc kết hợp cà chua với các nguồn chất béo lành mạnh như dầu ô liu, phô mai, bơ và các loại hạt. Tất cả chúng có thể giúp tăng khả năng hấp thu lycopene so với chỉ ăn cà chua đơn thuần.

Vì vậy, một bát súp cà chua nấu cùng dầu ô liu hoặc món sốt cà chua dùng kèm phô mai không chỉ ngon miệng mà còn giúp cơ thể tận dụng tốt hơn dưỡng chất có trong cà chua.

Cà chua đóng hộp cũng có ưu điểm

Nhiều người cho rằng cà chua tươi luôn bổ dưỡng hơn. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng Jamie Mok, trả lời trên Ngôi sao, quá trình gia nhiệt khi sản xuất cà chua đóng hộp cũng giúp phá vỡ cấu trúc tế bào, khiến lycopene trở nên dễ hấp thu hơn.

Nếu sử dụng cà chua đóng hộp, nên ưu tiên các sản phẩm ít natri hoặc không bổ sung muối để hạn chế lượng muối đưa vào cơ thể.

Những mẹo nhỏ giúp cơ thể nhận nhiều lycopene hơn

Ngoài cách chế biến, một số thói quen khi ăn cũng góp phần cải thiện khả năng hấp thu lycopene: Nhai kỹ để phá vỡ cấu trúc mô của cà chua. Xay hoặc nghiền cà chua trước khi nấu. Kết hợp cùng một lượng nhỏ chất béo lành mạnh. Ưu tiên các món cà chua nấu chín như súp, sốt hoặc cà chua hầm.

Không chỉ lycopene, cà chua còn giàu nhiều dưỡng chất khác

Bên cạnh lycopene, cà chua còn cung cấp vitamin C, kali, folate cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa khác. Vì vậy, dù ăn sống hay nấu chín, đây vẫn là loại thực phẩm nên xuất hiện thường xuyên trong chế độ ăn cân đối.

Các chuyên gia khuyến nghị nên đa dạng cách chế biến để vừa giữ được hương vị, vừa tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của loại quả quen thuộc này.