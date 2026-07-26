Không phải ai cũng biết cách ăn cà chua giúp hấp thụ tối đa dưỡng chất phòng bệnh mạn tính

| Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cà chua là một trong những nguồn cung cấp lycopene dồi dào nhất trong chế độ ăn. Đây là hợp chất chống oxy hóa thuộc nhóm carotenoid, được nhiều nghiên cứu ghi nhận có liên quan đến việc hỗ trợ bảo vệ tim mạch, giảm stress oxy hóa và góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính.

Tuy nhiên, không phải cách chế biến nào cũng giúp cơ thể hấp thụ lycopene hiệu quả như nhau. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cà chua nấu chín kết hợp với chất béo lành mạnh là lựa chọn tối ưu để tăng khả năng hấp thu hợp chất này.

Cách ăn cà chua hiệu quả để hấp thụ tối đa dưỡng chất cho sức khỏe - Ảnh 1.

Nấu chín giúp giải phóng nhiều lycopene hơn

Theo chuyên gia dinh dưỡng Jennifer Pallian, trả lời trên VnExpress, trong cà chua tươi, lycopene được "giam giữ" bên trong cấu trúc tế bào thực vật nên cơ thể khó hấp thu.

Quá trình đun nấu giúp phá vỡ thành tế bào, giải phóng lycopene và làm một phần hợp chất này chuyển từ dạng all-trans sang dạng được cơ thể hấp thu dễ hơn.

Đó là lý do các món như súp cà chua, sốt cà chua hoặc cà chua hầm thường cung cấp lycopene dễ hấp thu hơn so với cà chua sống.

Cách ăn cà chua hiệu quả để hấp thụ tối đa dưỡng chất cho sức khỏe - Ảnh 2.

Kết hợp với chất béo giúp tăng hấp thu

Lycopene là hợp chất tan trong chất béo, vì vậy cơ thể cần có một lượng chất béo nhất định để hấp thu hiệu quả.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Leah Sarris, việc kết hợp cà chua với các nguồn chất béo lành mạnh như dầu ô liu, phô mai, bơ và các loại hạt. Tất cả chúng có thể giúp tăng khả năng hấp thu lycopene so với chỉ ăn cà chua đơn thuần.

Vì vậy, một bát súp cà chua nấu cùng dầu ô liu hoặc món sốt cà chua dùng kèm phô mai không chỉ ngon miệng mà còn giúp cơ thể tận dụng tốt hơn dưỡng chất có trong cà chua.

Cà chua đóng hộp cũng có ưu điểm

Nhiều người cho rằng cà chua tươi luôn bổ dưỡng hơn. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng Jamie Mok, trả lời trên Ngôi sao, quá trình gia nhiệt khi sản xuất cà chua đóng hộp cũng giúp phá vỡ cấu trúc tế bào, khiến lycopene trở nên dễ hấp thu hơn.

Nếu sử dụng cà chua đóng hộp, nên ưu tiên các sản phẩm ít natri hoặc không bổ sung muối để hạn chế lượng muối đưa vào cơ thể.

Những mẹo nhỏ giúp cơ thể nhận nhiều lycopene hơn

Ngoài cách chế biến, một số thói quen khi ăn cũng góp phần cải thiện khả năng hấp thu lycopene: Nhai kỹ để phá vỡ cấu trúc mô của cà chua. Xay hoặc nghiền cà chua trước khi nấu. Kết hợp cùng một lượng nhỏ chất béo lành mạnh. Ưu tiên các món cà chua nấu chín như súp, sốt hoặc cà chua hầm. 

Không chỉ lycopene, cà chua còn giàu nhiều dưỡng chất khác

Bên cạnh lycopene, cà chua còn cung cấp vitamin C, kali, folate cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa khác. Vì vậy, dù ăn sống hay nấu chín, đây vẫn là loại thực phẩm nên xuất hiện thường xuyên trong chế độ ăn cân đối.

Các chuyên gia khuyến nghị nên đa dạng cách chế biến để vừa giữ được hương vị, vừa tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của loại quả quen thuộc này.

Cách ăn cà chua hiệu quả để hấp thụ tối đa dưỡng chất cho sức khỏe - Ảnh 3.Ăn dưa chuột có vị đắng bất thường, người đàn ông bị suy gan cấp: Bác sĩ cảnh báo không nên chủ quan

GĐXH - Một người đàn ông tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) phải nhập viện cấp cứu vì suy gan cấp sau khi ăn khoảng nửa quả dưa chuột tự trồng có vị đắng bất thường. Các chuyên gia cảnh báo, vị đắng ở một số loại quả thuộc họ bầu bí có thể là dấu hiệu của độc tố tự nhiên nguy hiểm, không nên cố ăn vì tiếc.

Cách ăn cà chua hiệu quả để hấp thụ tối đa dưỡng chất cho sức khỏe - Ảnh 4.Vợ chồng Jennifer Phạm đưa ba con đi nghỉ hè ở châu Âu, con gái đầu trổ mã nhờ chế độ dinh dưỡng đầy đủ

GĐXH - Jennifer Phạm cho biết cô cố gắng tự chuẩn bị các bữa ăn cho con mỗi khi có thể.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Có nên mua thịt xay sẵn? Chuyên gia chỉ ra 4 điều người nội trợ cần biết trước khi quyết định

Có nên mua thịt xay sẵn? Chuyên gia chỉ ra 4 điều người nội trợ cần biết trước khi quyết định

Ăn -

GĐXH - Thịt xay là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn của gia đình Việt như canh mọc, thịt viên, chả lá lốt, sốt cà chua hay cháo cho trẻ nhỏ. Chỉ cần ghé chợ hoặc siêu thị, mua một khay thịt xay sẵn hoặc nhờ người bán xay giúp là có thể mang về chế biến ngay, rất tiện lợi.

Không cần khéo tay, bữa cơm gia đình vẫn thêm mới lạ với thịt gà Mỹ

Không cần khéo tay, bữa cơm gia đình vẫn thêm mới lạ với thịt gà Mỹ

Ăn -

Một bữa cơm ngon không nhất thiết phải được chế biến từ những nguyên liệu cầu kỳ. Chỉ với thịt gà Mỹ cùng một vài biến tấu trong cách chế biến, người nội trợ có thể làm mới thực đơn hằng ngày. Tại workshop “Muôn Mùa Muôn Vị Cùng Thịt Gà Mỹ” diễn ra sáng 15/7 tại Hà Nội, nhiều gợi ý thú vị đã được giới thiệu, mang đến cảm hứng cho những bữa cơm gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.