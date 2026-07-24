LPBank đóng góp 15 tỷ đồng chăm lo người có công, nối dài hành trình 'Đền ơn đáp nghĩa'

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Hưởng ứng phong trào "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng", Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đã đóng góp 15 tỷ đồng thông qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm triển khai các chương trình đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Hoạt động được diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026, diễn ra ngày 23/7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì, đồng thời phát động phong trào "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Thống đốc NHNN Việt Nam Phạm Đức Ấn cùng đại diện các ngân hàng thương mại, trong đó có ông Bùi Thái Hà - Phó Chủ tịch HĐQT LPBank (thứ năm từ phải sang), trao biểu trưng hưởng ứng phong trào với tổng kinh phí 300 tỷ đồng.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội. Tại hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn cùng đại diện các ngân hàng thương mại đã trao biểu trưng số tiền 300 tỷ đồng để triển khai các hoạt động tri ân trên phạm vi cả nước. Trong đó, LPBank đóng góp 15 tỷ đồng, thể hiện trách nhiệm đồng hành cùng ngành ngân hàng triển khai các chương trình an sinh xã hội, chăm lo đời sống người có công với cách mạng, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" và những giá trị nhân văn tốt đẹp của dân tộc.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh cả nước triển khai Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Trong bối cảnh đó, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có LPBank góp phần bổ sung thêm điều kiện để các chính sách đối với người có công được triển khai hiệu quả.

Việc tham gia chương trình lần này tiếp tục nối dài hành trình trách nhiệm xã hội mà LPBank theo đuổi trong nhiều năm qua. Trước đó, nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2026, ngân hàng đã hỗ trợ 300 triệu đồng xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Cần Thơ. LPBank cũng đồng hành trong nhiều công trình mang ý nghĩa lịch sử, tiêu biểu như hỗ trợ xây dựng Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước, bồi đắp tinh thần tri ân các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng đại diện các ngân hàng trong đó có LPBank trao nguồn kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Kiên định với định hướng phát triển bền vững, LPBank xác định trách nhiệm xã hội là một trong những trụ cột song hành cùng hoạt động kinh doanh. Trong suốt 18 năm phát triển, Ngân hàng đã dành nguồn lực cho nhiều chương trình trong lĩnh vực giáo dục, y tế, khuyến học, xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ các địa phương khó khăn và tích cực hưởng ứng nhiều chương trình an sinh quy mô quốc gia. Thông qua những hành động thiết thực, LPBank tiếp tục khẳng định vai trò của một định chế tài chính phát triển vì cộng đồng, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước.

LPBank

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