Đây là nguyên nhân khiến Hà Nội và miền Bắc mưa lớn trong những ngày tới

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L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
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GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do rãnh áp thấp nhiệt đới vắt ngang qua khu vực Bắc Bộ nối với cơn áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão khiến miền Bắc bước vào đợt mưa lớn kéo dài đến 25/7.

Miền Bắc lại đón mưa lớn trên diện rộng

Theo bản tin dự báo thời tiết, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão đi vào Biển Đông gây thời tiết xấu trên biển. Còn Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn kéo dài đến 25/7.

Nguyên nhân bởi rãnh áp thấp vắt ngang khu vực Bắc Bộ có trục nối với cơn áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão. Nguyên nhân này khiến cho rãnh áp thấp hội tụ mạnh hơn tạo điều kiện cho mây dông phát triển.

Dự báo trọng tâm mưa là các tỉnh Tuyên Quang, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La. Tổng lượng mưa phổ biến từ nay đến ngày 25/7 là từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Đối với các nơi khác của khu vực Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội có nơi mưa trên 100mm.

Do có mưa lớn cảnh báo lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi.

Thời tiết hôm nay tại nhiều tỉnh thành Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa dông trong chiều nay. Cảnh báo có những nơi mưa vừa, mưa to kèm theo lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Trên biển, do áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, khoảng đêm nay sẽ đi vào biển Đông trở thành cơn bão số 2 trong năm nay. Sau đó bão đi theo hướng Tây Bắc và chủ yếu gây thời tiết xấu trên vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông.

Đây là nguyên nhân khiến Hà Nội và miền Bắc mưa lớn trong những ngày tới - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết, do có mưa lớn nhiều khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất nguy hiểm. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 24/7 đến ngày 25/7:

- Bắc Bộ: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 25/7 có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm 24/7 có mưa rào và dông rải rác; riêng Thanh Hóa từ chiều tối 24/7 đến ngày 25/7 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 25/7 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 25/7 đến ngày 2/8:

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm).

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng;

- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ khoảng ngày 30/7 mưa giảm dần.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đây là nguyên nhân khiến Hà Nội và miền Bắc mưa lớn trong những ngày tới - Ảnh 2.Thông tin mới về đợt mưa lớn lại xảy ra ở miền Bắc

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn kéo dài đến 25/7. Nhiều nơi có mưa vừa mưa to với tổng lượng mưa từ 70-150mm, có nơi mưa to trên 300mm.

Đây là nguyên nhân khiến Hà Nội và miền Bắc mưa lớn trong những ngày tới - Ảnh 3.Miền Bắc lại sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước, trọng tâm mưa lớn ở 6 tỉnh

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng 23 - 25/7, miền Bắc lại đón đợt mưa lớn trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to trên 250mm. Trọng tâm mưa lớn sẽ tập trung ở 6 tỉnh.

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