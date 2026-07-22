Tin sáng 22/7: Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 Bắc Ninh bị tố được giám thị giải đề thi tốt nghiệp THPT 2026; Trấn Thành được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới 2026

Trấn Thành được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026

Trấn Thành được TC Candler đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026. Ảnh: TC Candler

Mới đây, Trấn Thành vừa được TC Candler - chuyên trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật và sắc đẹp nổi tiếng của Mỹ đưa vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026.

Đây là lần đầu tiên Trấn Thành xuất hiện trong danh sách đề cử của bảng xếp hạng này. Việc xuất hiện trong danh sách đề cử giúp Trấn Thành ghi dấu ấn bên cạnh nhiều ngôi sao quốc tế, đồng thời trở thành một trong số ít nghệ sĩ Việt Nam góp mặt ở hạng mục này.

Từ lâu bảng xếp hạng thường niên này đã nhận được sự quan tâm của công chúng khi quy tụ nhiều tên tuổi nổi bật trong lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc, người mẫu và giải trí.

Xác minh thông tin thủ khoa D01 của Bắc Ninh bị tố được giám thị giải đề giúp

Trường THPT Lương Tài. Ảnh: T.D

TPO dẫn nguồn tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Công an đang xác minh thông tin trên mạng xã hội liên quan điểm thi tốt nghiệp tại Trường THPT Lương Tài.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh cho rằng thủ khoa tổ hợp D01 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh Bắc Ninh, là H.P.N (học sinh Trường THPT Lương Tài) đã được giám thị trực tiếp hỗ trợ giải đề thi môn toán và tiếng Anh. Kết quả môn toán đạt 10 điểm tốt nghiệp, tiếng Anh 9,75. Ngoài ra, một thí sinh khác ngồi cạnh thí sinh N chép bài của N cũng được 9,5 điểm môn Toán.

Theo phản ánh, thí sinh này có học lực ở mức trung bình, nhưng vì có bố là hiệu phó, mẹ là giáo viên của trường nên đã được giám thị trực tiếp làm bài trong phòng thi.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Phòng Quản lý chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh) cho biết, sau khi nắm thông tin vụ việc lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu Phòng Quản lý chất lượng giáo dục làm việc với các bên có liên quan.

Theo vị đại diện Sở GD&ĐT Bắc Ninh, để có kết luận cuối cùng, Sở và Trường THPT Lương Tài đã đề nghị cơ quan công an địa phương phối hợp để xác minh, làm rõ.

Biển Đông khả năng đón bão số 2

Biển Đông khả năng sắp đón bão số 2.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ở khu vực phía Đông của Philippines đang có một vùng áp thấp. Vị trí của vùng áp thấp ở vào khoảng 13N-135E, cách Philippines khoảng 1.200km về phía Đông.

Dự báo khoảng 23/7, vùng áp thấp này khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Khoảng 24-25/7, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, xác suất khoảng 70% và nguy cơ di chuyển vào khu vực Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông vào ngày 25-26/7. Nếu bão hình thành, đây sẽ là cơn bão thứ 2 hoạt động trên khu vực Đông trong năm 2026.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia đang theo dõi sát diễn biến của vùng áp thấp này.

Công an Đồng Nai thông tin vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CATP Đồng Nai

Liên quan vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong, Công an TP Đồng Nai cho biết, bước đầu xác định tài xế buồn ngủ, không làm chủ tay lái khiến xe khách va vào hộ lan rồi bốc cháy khiến nhiều người thương vong.

Cơ quan công an đã lấy lời khai của tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) để phục vụ công tác điều tra. Kết quả kiểm tra ban đầu xác định tài xế âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn trong hơi thở.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 20/7, tài xế Hải điều khiển xe khách giường nằm biển số 50E-447.02 chở 37 hành khách và một phụ xe lưu thông từ tỉnh Khánh Hòa về TPHCM.

Đến khoảng 2h ngày 21/7, khi xe lưu thông trên Quốc lộ 1, đến Km1839 thuộc xã Hưng Thịnh, tài xế được xác định có dấu hiệu buồn ngủ. Trong lúc đánh lái để tránh phương tiện phía trước, xe khách va vào hộ lan bên phải đường.

Sau cú va chạm, khu vực gầm xe gần bình nhiên liệu bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, bao trùm toàn bộ chiếc xe.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 5 đã đến hiện trường chữa cháy và cứu người bị nạn. Đến 2 giờ 40 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Bộ GD&ĐT yêu cầu cập nhật điểm thí sinh bị kỷ luật thi tốt nghiệp THPT trước 24/7

Ảnh minh họa: TL

Theo VTC News, Bộ GD&ĐT vừa yêu cầu các Sở GD&ĐT trên cả nước khẩn trương rà soát, cập nhật dữ liệu tuyển sinh đại học và cao đẳng ngành giáo dục mầm non trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung, trong đó có việc cập nhật lại kết quả thi của các thí sinh bị xử lý kỷ luật trong kỳ thi tốt nghiệp THPT dẫn đến thay đổi điểm thi.

Theo công văn gửi các Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT cho biết qua quá trình rà soát dữ liệu trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung phát hiện một số tồn tại liên quan dữ liệu điểm học tập THPT (học bạ), phiếu đăng ký, minh chứng ưu tiên, chứng chỉ ngoại ngữ và thông tin khu vực ưu tiên của thí sinh.

Để bảo đảm tính chính xác của dữ liệu phục vụ công tác xét tuyển cũng như tiến độ tuyển sinh năm 2026, Bộ yêu cầu các địa phương chỉ đạo các điểm tiếp nhận hồ sơ khẩn trương rà soát, cập nhật và hoàn thiện toàn bộ thông tin của thí sinh.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT yêu cầu các điểm tiếp nhận hồ sơ thực hiện đầy đủ quy trình, cập nhật hoàn chỉnh các trường thông tin trên hệ thống và hoàn thành trước 17h ngày 24/7.

Đáng chú ý, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở cập nhật lại kết quả thi của những thí sinh bị xử lý kỷ luật trong kỳ thi tốt nghiệp THPT nếu việc xử lý dẫn đến thay đổi điểm thi, bảo đảm dữ liệu trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung phản ánh đúng kết quả cuối cùng.