Hà Nội chuẩn bị triển khai kiểm định khí thải xe máy, người thu nhập thấp được hỗ trợ đổi phương tiện

| Thời sự
Bảo Loan
Bảo Loan
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GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 13/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng quy định kiểm định khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy. Theo đó, nhiều sở, ngành được giao nhiệm vụ cụ thể nhằm bảo đảm việc kiểm định khí thải được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn.

Hà Nội triển khai kiểm định khí thải xe máy hỗ trợ người thu nhập thấp 2026 - Ảnh 1.Chuyển cơ quan Công an điều tra vụ nam sinh Hà Nội nghi bị xâm hại, nhét bút bi vào hậu môn

GĐXH - Chiều 23/7, nguồn tin của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cho biết, sự việc nam sinh Trường THCS Vĩnh Quỳnh bị nhét bút vào hậu môn, gây tổn hại sức khỏe đã được chuyển sang cơ quan Công an để điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Theo phân công, Sở Xây dựng chủ trì xây dựng phương án phát triển mạng lưới cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy, đáp ứng nhu cầu của người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố. 

Đồng thời, tổ chức triển khai công tác kiểm định, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở kiểm định.

Sở Xây dựng cũng được giao tiếp nhận, quản lý hệ thống thông tin phục vụ công tác kiểm định khí thải, bao gồm dữ liệu về cơ sở kiểm định và kết quả kiểm định do Bộ Xây dựng và Công an TP chia sẻ. Đây sẽ là cơ sở để phục vụ công tác quản lý nhà nước cũng như xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu UBND TP triển khai các nghị quyết của HĐND thành phố về phát triển vận tải công cộng, hỗ trợ chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Hà Nội triển khai kiểm định khí thải xe máy hỗ trợ người thu nhập thấp 2026 - Ảnh 2.

Theo phân công, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ chủ trì xây dựng phương án phát triển mạng lưới cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy, đáp ứng nhu cầu của người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố. Ảnh: Bảo Loan

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu nghiên cứu phương án hỗ trợ người có thu nhập thấp thay thế các phương tiện đã sử dụng nhiều năm, có nguy cơ gây ô nhiễm cao do không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải. Đồng thời, xây dựng phương án bố trí kinh phí để miễn phí kiểm định khí thải lần đầu đối với xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn.

Ngoài ra, Công an TP Hà Nội chịu trách nhiệm tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định về mức khí thải của xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông, đồng thời giám sát việc thực hiện các quy định tại vùng phát thải thấp. Căn cứ dữ liệu kiểm định do Cục Đăng kiểm Việt Nam cung cấp, Công an TP sẽ xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Công an TP cũng được giao phối hợp chia sẻ dữ liệu đăng ký xe mô tô, xe gắn máy với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường để phục vụ công tác quản lý.

Sở Tài chính nghiên cứu, góp ý hoàn thiện các chính sách ưu đãi về thuế, phí cũng như các cơ chế hỗ trợ tài chính nhằm phát triển hệ thống cơ sở kiểm định khí thải và hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện khi cần thiết.

Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, đề xuất điều chỉnh các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu phù hợp với lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới; đồng thời thực hiện kiểm định các thiết bị đo khí thải theo quy định về đo lường để đáp ứng yêu cầu kiểm định phương tiện.

Sở Công Thương được giao làm đầu mối trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng nhiên liệu lưu thông trên thị trường, góp phần bảo đảm việc áp dụng các tiêu chuẩn khí thải đạt hiệu quả.

Hà Nội triển khai kiểm định khí thải xe máy hỗ trợ người thu nhập thấp 2026 - Ảnh 4.Hà Nội: Xây dựng lộ trình hạn chế phương tiện cá nhân vào trung tâm

GĐXH - Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng lộ trình phù hợp để từng bước hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, trên cơ sở bảo đảm hạ tầng giao thông, năng lực vận tải công cộng và sự đồng thuận của người dân.

Hà Nội triển khai kiểm định khí thải xe máy hỗ trợ người thu nhập thấp 2026 - Ảnh 5.Hà Nội: Cháy căn hộ tầng 19 chung cư Gelexia Riverside Tam Trinh

GĐXH - Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 17h chiều ngày 22/7, tại chung cư Gelexia Riverside (ngõ 885 Tam Trinh, phường Hoàng Mai, TP Hà Nội).

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