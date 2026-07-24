Tin sáng 24/7: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, miền Bắc mưa to; Từ 15/9, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp do Công an cấp tỉnh huấn luyện, cấp chứng nhận

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Áp thấp mạnh lên thành bão, miền Bắc mưa to

Thông tin trên VTV, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, 7h ngày 24/7, áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 220 km về phía Đông, với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30 km/h và có khả năng mạnh thêm.

Sau đó, đến 7h ngày 25/7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

(Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm.

Do tác động của bão, từ đêm 24/7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Từ 15/9, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp do Công an cấp tỉnh huấn luyện, cấp chứng nhận

Theo quy định mới tại Điều 5 của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP được sửa đổi, việc huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ sẽ do Công an cấp tỉnh hoặc cấp tương đương tổ chức và cấp giấy chứng nhận cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

Nội dung huấn luyện bao gồm kiến thức pháp luật, nghiệp vụ bảo vệ, kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị được trang bị cũng như kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Việc thống nhất đầu mối tổ chức huấn luyện được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, bảo đảm lực lượng bảo vệ được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ quan, doanh nghiệp.

Từ 15/9, Công an cấp tỉnh sẽ huấn luyện, cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Ảnh minh hoạ: BVPM

Ngoài nhiệm vụ kiểm soát người ra vào cơ quan, doanh nghiệp, khi xảy ra vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, lực lượng bảo vệ phải tổ chức bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản, sơ cứu nạn nhân, bắt người phạm tội quả tang và báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Lực lượng bảo vệ cũng có trách nhiệm thực hiện các quy định về PCCC; giữ gìn trật tự công cộng; làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ quan, doanh nghiệp và xây dựng môi trường làm việc an toàn.

Người phụ nữ nguy kịch vì uống 1,5 - 2 lít nước ép trái cây thay nước mỗi ngày

Theo Báo Thanh niên, ngày 23.7, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM tiếp nhận nữ bệnh nhân N.T (64 tuổi) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, nôn ói liên tục vì "cơn bão" đường huyết do uống nước ép trái cây thay nước lọc.

Bệnh sử ghi nhận, bà N.T có tiền sử đái tháo đường tuýp 2. Suốt hơn 1 tháng qua, bà N.T đã uống từ 1,5 - 2 lít nước ép trái cây (cam, bưởi, dưa hấu, cà rốt…) mỗi ngày thay cho nước lọc với mục đích giúp "thanh lọc cơ thể" và bổ sung vitamin.

Bà N.T nhập viện trong tình trạng đường huyết báo động. Theo đó, đường huyết tĩnh mạch gần 1000 mg/dL (cao gấp 10 lần mức bình thường).

Bác sĩ khuyến cáo không nên uống nước ép trái cây thay nước. Ảnh: Duy Tính

Đường huyết cao dẫn đến bà N.T bị biến chứng cấp tính, như nhiễm toan ceton và tăng áp lực thẩm thấu. Theo thạc sĩ, bác sĩ CKII Mai Trọng Trí, Khoa Nội tiết, Bệnh viện Nhân dân 115, đây là những tình trạng đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không cấp cứu kịp thời.

Bà N.T được bù dịch, truyền insulin tĩnh mạch, điều chỉnh điện giải và theo dõi tích cực tại Khoa Nội tiết. Sau 5 ngày điều trị, tình trạng cải thiện rõ, đường huyết ổn định hơn, ăn uống được và giảm các triệu chứng mệt, khát nước.

Nhiều trường học ở nam Khánh Hòa bị tốc mái do lốc xoáy

Ngày 23-7, tại xã Thuận Bắc và phường Phan Rang (tỉnh Khánh Hòa) xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy, gió giật mạnh, làm tốc mái một số trường học trên địa bàn.

Trao đổi với Báo điện tử Tuổi Trẻ, ông Phạm Trọng Hùng - Chủ tịch UBND xã Thuận Bắc cho biết, mưa lớn kèm lốc xoáy lúc đầu giờ chiều làm Trường tiểu học Gò Sạn (xã Thuận Bắc) bị tốc mái, nhiều cây xanh bật gốc ngã ra đường.

Mưa kèm theo lốc xoáy làm tốc mái Trường trung cấp Phật học Ninh. Ảnh: Thuận Hùng

Theo ông Hùng, hiện chưa ghi nhận thương vong về người, địa phương đã huy động lực lượng để khắc phục, dọn dẹp đảm bảo an toàn giao thông.

Ông Lê Hoài Nam - Chủ tịch UBND phường Phan Rang - cho hay khoảng 13h chiều cùng ngày, mưa kèm lốc xoáy làm tốc khoảng 154m² mái tôn tại Trường trung cấp Phật học Ninh Thuận. Hiện lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, huy động nhân sự để khắc phục.

Có nồng độ cồn, tài xế vẫn chở 47 công nhân vì 'không tìm được người thay'

Sáng 22/7/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường Võ Văn Kiệt (phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh), Tổ Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện xe ô tô khách biển kiểm soát 98B-012.XX có biểu hiện bất thường nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Dù có nồng độ cồn trong hơi thở, tài xế vẫn điều khiển xe chở 47 công nhân vì "không tìm được người lái thay". (Ảnh Phòng CSGT Bắc Ninh)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định lái xe Hà Văn D vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,081 miligam/1 lít khí thở. Đáng chú ý, thời điểm kiểm tra, trên xe có 47 công nhân.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế và tạm giữ phương tiện theo quy định để xử lý.

Trục xuất 15 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa tổ chức trục xuất 15 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo đó, ngày 23/7, tại Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng), lực lượng chức năng tiến hành trục xuất 15 người có quốc tịch Trung Quốc. Đây là các đối tượng trong các vụ án, vụ việc do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Trị thụ lý trong thời gian qua.

Lực lượng chức năng hoàn tất các thủ tục để trục xuất 15 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ảnh: PXNCQT

Căn cứ mức độ, tính chất của các vụ việc, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiến hành xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là trục xuất theo quy định của pháp luật.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh ra quyết định chưa cho nhập cảnh đối với 15 người Trung Quốc này theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

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