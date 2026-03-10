Lương Thùy Linh xuất hiện với vóc dáng tròn trịa, fan nghi vấn nàng hậu tăng cân

Sau khi hết nhiệm kỳ Miss World Vietnam, Lương Thùy Linh đang dần khẳng định bản thân như một gương mặt dẫn chương trình triển vọng, có khả năng đồng hành cùng các sự kiện đẳng cấp, từ văn hóa – giáo dục đến kinh tế – tài chính. Với sự nghiêm túc trong nghề nghiệp, tinh thần cầu tiến và tri thức sâu rộng, cô được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn trên hành trình trở thành một MC chuyên nghiệp.