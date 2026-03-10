Lương Thùy Linh xuất hiện với vóc dáng tròn trịa, fan nghi vấn nàng hậu tăng cân
GĐXH - Xuất hiện tại sự kiện mới đây, Hoa hậu Lương Thùy Linh gây bất ngờ với ngoại hình có phần đầy đặn, tròn trịa hơn trước. Hình ảnh này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cư dân mạng.
Hình ảnh của Lương Thùy Linh trong sự kiện mới đây
Nhiều ý kiến cho rằng thời gian gần đây, người đẹp gốc Cao Bằng có phần tròn trịa hơn so với trước đây: “Dạo này cô ấy có vẻ tăng cân rõ rệt”, “Nhìn Lương Thùy Linh đẫy đà hơn trước”, “Nàng hậu trông mặn mà và trưởng thành hơn”....
