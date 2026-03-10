Mới nhất
Lương Thùy Linh xuất hiện với vóc dáng tròn trịa, fan nghi vấn nàng hậu tăng cân

Thứ ba, 16:35 10/03/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Xuất hiện tại sự kiện mới đây, Hoa hậu Lương Thùy Linh gây bất ngờ với ngoại hình có phần đầy đặn, tròn trịa hơn trước. Hình ảnh này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cư dân mạng.

Dấu hiệu tăng cân của Hoa hậu Lương Thùy Linh khiến fan bàn tán - Ảnh 1.

Lương Thùy Linh mới xuất hiện với chiếc váy hai dây màu đỏ nổi bật, thiết kế ôm sát cơ thể. Tuy nhiên, trong một số video do khán giả có mặt tại sự kiện đăng tải trên mạng xã hội, ngoại hình của Lương Thùy Linh bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán.

Hình ảnh của Lương Thùy Linh trong sự kiện mới đây

Dấu hiệu tăng cân của Hoa hậu Lương Thùy Linh khiến fan bàn tán - Ảnh 2.
Dấu hiệu tăng cân của Hoa hậu Lương Thùy Linh khiến fan bàn tán - Ảnh 3.

Nhiều ý kiến cho rằng thời gian gần đây, người đẹp gốc Cao Bằng có phần tròn trịa hơn so với trước đây: “Dạo này cô ấy có vẻ tăng cân rõ rệt”, “Nhìn Lương Thùy Linh đẫy đà hơn trước”, “Nàng hậu trông mặn mà và trưởng thành hơn”....

Dấu hiệu tăng cân của Hoa hậu Lương Thùy Linh khiến fan bàn tán - Ảnh 4.

Trong một số hình ảnh chung khung hình với Hoa hậu Tiểu Vy và Thanh Thủy, Lương Thùy Linh cũng lộ rõ sắc vóc đầy đặn hơn.

Dấu hiệu tăng cân của Hoa hậu Lương Thùy Linh khiến fan bàn tán - Ảnh 5.

Cũng không ít ý kiến cho rằng, do hiệu ứng thị giác và chiều cao 1m78 của Lương Thùy Linh nên người đẹp mới trội hơn Thanh Thủy và Trần Tiểu Vy.

Dấu hiệu tăng cân của Hoa hậu Lương Thùy Linh khiến fan bàn tán - Ảnh 6.

Thực tế, đây không phải lần đầu Lương Thùy Linh vướng nghi vấn tăng cân. Hồi tháng 12/2025, Lương Thùy Linh ngồi ghế giám khảo Miss World Vietnam 2025 cũng khiến fan chú ý chính là diện mạo có phần mũm mĩm. Nhưng đến hiện tại, nàng hậu chưa từng lên tiếng về cân nặng của mình.

Dấu hiệu tăng cân của Hoa hậu Lương Thùy Linh khiến fan bàn tán - Ảnh 7.

Sau khi hết nhiệm kỳ Miss World Vietnam, Lương Thùy Linh đang dần khẳng định bản thân như một gương mặt dẫn chương trình triển vọng, có khả năng đồng hành cùng các sự kiện đẳng cấp, từ văn hóa – giáo dục đến kinh tế – tài chính. Với sự nghiêm túc trong nghề nghiệp, tinh thần cầu tiến và tri thức sâu rộng, cô được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn trên hành trình trở thành một MC chuyên nghiệp.


