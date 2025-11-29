Mới nhất
Xoài Non gây sốt với body 'khét lẹt', phong cách gợi cảm sau thời gian tăng cân mất kiểm soát

Thứ bảy, 13:23 29/11/2025 | Đẹp
GĐXH - Xoài Non gây sốt với loạt ảnh gợi cảm tại Hàn Quốc, khoe body quyến rũ sau bị thời gian tăng cân. Cô nàng nhận được nhiều lời khen ngợi về phong cách thời trang và sự tự tin.

Xoài Non khoe body quyến rũ, phong cách Hàn Quốc sau thời gian tăng cân mất kiểm soát - Ảnh 1.
Xoài Non khoe body quyến rũ, phong cách Hàn Quốc sau thời gian tăng cân mất kiểm soát - Ảnh 2.

Hồi tháng 7, khi xuất hiện tại các sự kiện Xoài Non (tên thật là Phạm Thùy Trang, là KOL, mẫu ảnh) liên tục "bị soi" vẻ ngoài khác lạ. Cô nàng tăng cân nhanh. Chính chủ cũng thừa nhận đang vất vả giảm cân, áp dụng nhiều chế độ ăn kiêng.

Xoài Non khoe body quyến rũ, phong cách Hàn Quốc sau thời gian tăng cân mất kiểm soát - Ảnh 3.

Tuy nhiên, mới đây, trong chuyến du lịch Hàn Quốc, Xoài Non tiếp tục gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh gợi cảm trên trang cá nhân.

Xoài Non khoe body quyến rũ, phong cách Hàn Quốc sau thời gian tăng cân mất kiểm soát - Ảnh 4.

Trong bộ ảnh, cô diện áo hai dây họa tiết da báo, khoác áo choàng lông sang chảnh, kết hợp quần lửng ôm sát khoe vóc dáng thon gọn. Giữa khung cảnh đường phố Seoul, người đẹp tự tin tạo dáng, thần thái quyến rũ khiến khán giả không thể rời mắt.

Xoài Non khoe body quyến rũ, phong cách Hàn Quốc sau thời gian tăng cân mất kiểm soát - Ảnh 5.

Sau thời gian tăng cân, loạt ảnh hiện tại của nữ streamer nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác và nhiều bình luận khen ngợi từ cư dân mạng về sắc vóc cô nàng: “Nóng bỏng quá"; "Xoài Non lấy lại vóc dáng rồi"; "Cô nàng lại xinh chấn động";...

Xoài Non khoe body quyến rũ, phong cách Hàn Quốc sau thời gian tăng cân mất kiểm soát - Ảnh 6.

Những bức ảnh tinh tế, nhẹ nhàng của Xoài Non nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả.

Xoài Non khoe body quyến rũ, phong cách Hàn Quốc sau thời gian tăng cân mất kiểm soát - Ảnh 7.

Trước đây, cô từng vướng tranh cãi vì phong cách gợi cảm quá đà hoặc cách tạo dáng táo bạo; nhưng lần này, sự cân bằng giữa quyến rũ và tinh tế giúp hình ảnh của cô nhận được phản hồi tích cực.

Xoài Non khoe body quyến rũ, phong cách Hàn Quốc sau thời gian tăng cân mất kiểm soát - Ảnh 8.

Điểm khiến hình ảnh mới của Xoài Non được đánh giá cao chính là sự tinh tế trong cách thể hiện cá tính. Thay vì chạy theo những khung hình gây sốc hay phong cách thiếu kiểm soát, cô biết tiết chế hơn để giữ lại sự hấp dẫn nhưng không gây phản cảm.

Xoài Non khoe body quyến rũ, phong cách Hàn Quốc sau thời gian tăng cân mất kiểm soát - Ảnh 9.

Trong loạt ảnh tại Hàn Quốc, Xoài Non chú trọng vào ánh sáng, bố cục và cách phối đồ để làm nổi bật thế mạnh hình thể nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng, thời thượng.

Xoài Non khoe body quyến rũ, phong cách Hàn Quốc sau thời gian tăng cân mất kiểm soát - Ảnh 10.

Bên cạnh đó, cách cô đăng tải hình ảnh với tần suất vừa phải, không khoe khoang quá đà cũng tạo cảm giác gần cận hơn.

Xoài Non khoe body quyến rũ, phong cách Hàn Quốc sau thời gian tăng cân mất kiểm soát - Ảnh 11.

Những khoảnh khắc khắc đời thường, giản dị xen kẽ với các shot ảnh thời trang trang trí hình ảnh Xoài Non hài hòa, đời sống hơn và dễ dàng nhận được thiện cảm từ công chúng.

 

An Khánh
