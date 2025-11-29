Xoài Non gây sốt với body 'khét lẹt', phong cách gợi cảm sau thời gian tăng cân mất kiểm soát

Điểm khiến hình ảnh mới của Xoài Non được đánh giá cao chính là sự tinh tế trong cách thể hiện cá tính. Thay vì chạy theo những khung hình gây sốc hay phong cách thiếu kiểm soát, cô biết tiết chế hơn để giữ lại sự hấp dẫn nhưng không gây phản cảm.