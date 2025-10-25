Mới nhất
Lưu Diệc Phi đẹp hoàn hảo trên thảm đỏ

Thứ bảy, 06:12 25/10/2025 | Đẹp
Lưu Diệc Phi là người được chú ý bậc nhất tại sự kiện kỷ niệm 20 năm của tạp chí Vogue China. Tuy nhiên, ngôi sao sinh năm 2000 Âu Dương Na Na lại đem đến cảm giác tươi mới rất thơ.

Lưu Diệc Phi đẹp hoàn hảo trên thảm đỏ - Ảnh 1.

Lưu Diệc Phi đẹp hoàn hảo trên thảm đỏ - Ảnh 2.

Tối 23/10, sự kiện Fashion Power Gala kỷ niệm 20 năm của tạp chí Vogue China diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc, hàng chục nghệ sĩ đã có mặt và khoác lên những bộ cánh thời thượng nhất, phù hợp với chủ đề "Trăm hoa đua nở". Trong đó, ngoài những cái tên quen thuộc như Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Cổ Lực Na Trát, khán giả dành sự yêu thích đặc biệt tới "công chúa cello" Âu Dương Na Na.

Lưu Diệc Phi đẹp hoàn hảo trên thảm đỏ - Ảnh 3.

Lưu Diệc Phi đẹp hoàn hảo trên thảm đỏ - Ảnh 4.

Theo Sina, ngay từ khi văn phòng đại diện của Âu Dương Na Na chia sẻ bộ ảnh chuẩn bị cho sự kiện của Vogue China, khán giả đã trầm trồ trước những khung hình đầy chất thơ, tự do và phóng khoáng của ngôi sao sinh năm 2000. Đây được đánh giá là bộ ảnh ấn tượng nhất trong hơn 30 ngôi sao. Đặc biệt, khi bước trên sân khấu catwalk, Âu Dương Na Na đi chân trần chạy về phía ánh đèn được ví như "tinh linh của rừng xanh", "nàng thơ nghệ thuật Phục Hưng". Các chuyên gia thời trang đánh giá Âu Dương Na Na là người thể hiện tốt nhất chủ đề năm nay.

Lưu Diệc Phi đẹp hoàn hảo trên thảm đỏ - Ảnh 5.

Lưu Diệc Phi đẹp hoàn hảo trên thảm đỏ - Ảnh 6.

Bên cạnh Âu Dương Na Na, Lưu Diệc Phi cũng gây chú ý khi xuất hiện với trang phục Haute Couture Thu/Đông 2025 của Elie Saab kết hợp trang sức cao cấp Bvlgari Color Treasures 2025. Đặc biệt là kiểu tóc búi cao cài hoa càng nổi bật vẻ đẹp cổ điển của nữ diễn viên. Lưu Diệc Phi vẫn hoàn hảo như những lần xuất hiện trước, tuy nhiên hình ảnh của cô có phần an toàn, thiếu đột phá và ít sự tươi mới so với đàn em.

Lưu Diệc Phi đẹp hoàn hảo trên thảm đỏ - Ảnh 7.

Lưu Diệc Phi đẹp hoàn hảo trên thảm đỏ - Ảnh 8.

Dẫu vậy, Lưu Diệc Phi vẫn được ưu ái trở thành người kết thúc thảm đỏ, vị trí dành cho nhân vật khách mời có địa vị cao nhất. Năm 2024, tạp chí Vogue cũng dành sự trân trọng này cho thần tiên tỷ tỷ.

Lưu Diệc Phi đẹp hoàn hảo trên thảm đỏ - Ảnh 9.

Tuy nhiên, nhiều ngôi sao trong sự kiện kỷ niệm 20 năm của Vogue bị chê vì cách chọn trang phục, trong đó Dương Mịch xuất hiện lần nào cũng gây tranh cãi. Bộ trang phục thảm đỏ của cô là thiết kế hoa mẫu đơn đen huyền bí trong BST haute couture Thu Đông 2025 của Stéphane Rolland. Chiếc váy ngắn khoe đôi chân dài trứ danh, tuy nhiên cách trang điểm và thiết kế bị đánh giá nhấn chìm nhan sắc nữ diễn viên. Trong khi đó, bộ váy vàng là trang phục cao cấp Xuân Hè 2025 của Schiaparelli, kết hợp trang sức cao cấp Boucheron, lại bị ví như chiếc chổi.

Lưu Diệc Phi đẹp hoàn hảo trên thảm đỏ - Ảnh 10.

Cách chọn cọ trang điểm phù hợp, hạn chế lên mụn

Cách chọn cọ trang điểm phù hợp, hạn chế lên mụn

Đẹp - 8 giờ trước

GĐXH - Một chiếc cọ chất lượng không chỉ giúp bạn thao tác dễ dàng mà còn giảm thiểu vi khuẩn gây mụn. Dưới đây là những cách chọn cọ trang điểm phù hợp, đảm bảo an toàn cho da và tối ưu hiệu quả trang điểm.

Đây mới là cách chọn đồ trang điểm cho từng loại da

Đây mới là cách chọn đồ trang điểm cho từng loại da

Chăm sóc da - 14 giờ trước

GĐXH - Việc xác định đúng loại da là bước nền tảng giúp lựa chọn đồ trang điểm một cách an toàn và hiệu quả, từ đó giảm thiểu nguy cơ kích ứng và tối ưu hóa hiệu quả làm đẹp.

Toasty Makeup: Tông trang điểm ấm áp khuấy đảo mùa Thu 2025

Toasty Makeup: Tông trang điểm ấm áp khuấy đảo mùa Thu 2025

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Khi gió Thu khẽ chạm, cũng là lúc phái đẹp nói lời tạm biệt với những gam màu rực rỡ của mùa Hè để tìm về tông ấm áp, dịu dàng hơn. Giữa muôn vàn xu hướng làm đẹp, Toasty Makeup với phong cách trang điểm mang sắc nâu caramel và ánh đồng nhẹ, đang dần “chiếm sóng” mạng xã hội, trở thành lựa chọn được yêu thích nhất mùa Thu 2025.

'Cô dâu nghìn tỷ' Đỗ Thị Hà khoe sắc trong 4 bộ váy cưới đẳng cấp, sang chảnh

'Cô dâu nghìn tỷ' Đỗ Thị Hà khoe sắc trong 4 bộ váy cưới đẳng cấp, sang chảnh

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Đỗ Thị Hà có đám cưới hào môn bên chồng doanh nhân. Trong hôn lễ, cô gây ấn tượng với 4 bộ váy cưới tuyệt đẹp.

Làm đẹp bằng nước đá: Lợi ích và rủi ro cần lưu ý cho làn da

Làm đẹp bằng nước đá: Lợi ích và rủi ro cần lưu ý cho làn da

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Rửa mặt hoặc chườm đá lạnh là mẹo làm đẹp phổ biến, giúp da trắng hồng, mịn màng. Dù mang lại lợi ích rõ rệt như giảm sưng, cải thiện độ đàn hồi, chuyên gia cảnh báo bạn cần tuyệt đối tránh những sai lầm như chườm quá lâu hoặc dùng đá bẩn, nếu không muốn da bị tổn thương nặng nề.

Hướng dẫn sử dụng tắm sữa tươi an toàn trước khi ra nắng

Hướng dẫn sử dụng tắm sữa tươi an toàn trước khi ra nắng

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu bạn áp dụng liệu pháp tắm bằng sữa tươi nhưng không biết cách, có thể vô tình làm tổn thương màng lọc tự nhiên của da, khiến da dễ bắt nắng hơn hoặc viêm da.

Làm thế nào để chăm sóc làn da nhạy cảm hiệu quả?

Làm thế nào để chăm sóc làn da nhạy cảm hiệu quả?

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Chăm sóc da nhạy cảm chính là phải làm sạch da đúng cách và bổ sung những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Sau đây là một số cách chăm sóc da nhạy cảm bạn nên biết.

Đây mới là cách cải thiện làn da không bị lão hóa vào buổi sáng

Đây mới là cách cải thiện làn da không bị lão hóa vào buổi sáng

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Chăm sóc da không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn góp phần vào việc duy trì sức khỏe toàn diện. Áp dụng đúng các bước cơ bản vào buổi sáng có thể góp phần làm giảm lão hóa da theo thời gian.

Sức hút khó cưỡng của áo khoác cổ ống trong mùa Thu- Đông 2025

Sức hút khó cưỡng của áo khoác cổ ống trong mùa Thu- Đông 2025

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Khi những cơn gió đầu mùa khẽ lùa qua góc phố, cũng là lúc phái đẹp bắt đầu “lên đồ” cho mùa lạnh. Giữa vô vàn lựa chọn, áo khoác cổ ống (funnel-neck jacket) đang trở thành biểu tượng mới của phong cách Thu – Đông 2025. Với thiết kế tinh giản, hiện đại và khả năng giữ ấm tuyệt vời, item này không chỉ giúp bạn chống lạnh mà còn thể hiện gu thời trang thanh lịch, cuốn hút.

Chân dung phù dâu xách vali cho Hoa hậu Đỗ Thị Hà về nhà chồng

Chân dung phù dâu xách vali cho Hoa hậu Đỗ Thị Hà về nhà chồng

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Hoàng Tú Quỳnh - phù dâu được giao trọng trách xách vali cho Đỗ Thị Hà về nhà chồng gây chú ý nhờ vẻ ngoài tươi tắn, gu thời trang đời thường đa phong cách.

Bài tập giảm mỡ bụng 15 phút mỗi ngày cho người hay ngồi nhiều

Bài tập giảm mỡ bụng 15 phút mỗi ngày cho người hay ngồi nhiều

Giảm cân

Khi bạn phải làm việc nhiều giờ trước máy tính, máu lưu thông kém và cơ bụng bị chùng xuống, mỡ dễ tích tụ ở vùng eo, hông và lưng dưới. Tuy nhiên, chỉ cần 15 - 20 phút mỗi ngày với các bài tập phù hợp, bạn có thể đánh tan mỡ bụng và lấy lại vóc dáng săn chắc.

Chân dung phù dâu xách vali cho Hoa hậu Đỗ Thị Hà về nhà chồng

Chân dung phù dâu xách vali cho Hoa hậu Đỗ Thị Hà về nhà chồng

Đẹp
Cách trị hôi nách bằng baking soda cấp tốc tại nhà, giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp

Cách trị hôi nách bằng baking soda cấp tốc tại nhà, giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp

Đẹp
Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mặc đồng điệu, thu hút ánh nhìn tại sự kiện

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mặc đồng điệu, thu hút ánh nhìn tại sự kiện

Thời trang
Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với gu thời trang độc đáo tại Victoria's Secret Fashion Show 2025

Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với gu thời trang độc đáo tại Victoria's Secret Fashion Show 2025

Thời trang

Tòa soạn Quảng cáo
Top