Lưu Diệc Phi đẹp hoàn hảo trên thảm đỏ

Theo Sina, ngay từ khi văn phòng đại diện của Âu Dương Na Na chia sẻ bộ ảnh chuẩn bị cho sự kiện của Vogue China, khán giả đã trầm trồ trước những khung hình đầy chất thơ, tự do và phóng khoáng của ngôi sao sinh năm 2000. Đây được đánh giá là bộ ảnh ấn tượng nhất trong hơn 30 ngôi sao. Đặc biệt, khi bước trên sân khấu catwalk, Âu Dương Na Na đi chân trần chạy về phía ánh đèn được ví như "tinh linh của rừng xanh", "nàng thơ nghệ thuật Phục Hưng". Các chuyên gia thời trang đánh giá Âu Dương Na Na là người thể hiện tốt nhất chủ đề năm nay.