Á hậu quê Hải Phòng cuốn hút hơn sau 3 tháng đăng quang

Thứ hai, 16:12 20/10/2025 | Đẹp
GĐXH - Vân Nhi- Á hậu quê Hải Phòng thu hút sự chú ý với vẻ đẹp trong veo và những hoạt động cộng đồng tích cực ở tuổi 20.

Á hậu quê Hải Phòng cuốn hút hơn sau 3 tháng đăng quang - Ảnh 1.Á hậu quê Hải Phòng lấy chồng doanh nhân giàu có khi vừa đăng quang, hiện cuộc sống ra sao?

GĐXH – Á hậu Ngô Trà My nổi tiếng trong làng giải trí bởi sắc vóc lẫn tài năng vượt trội. Tuy nhiên, ngay sau khi giành ngôi vị Á hậu, cô đã quyết định lấy chồng doanh nhân.

Á hậu quê Hải Phòng cuốn hút hơn sau 3 tháng đăng quang - Ảnh 2.

Mới đây, Á hậu Vân Nhi chia sẻ khoảnh khắc "nàng thơ" trên trang cá nhân kèm lời chúc: "Một bông hoa cho ngày 20/10. Em xin gửi lời chúc tới tất cả chị em phụ nữ, chúc cho mỗi “bông hoa” luôn được yêu thương, nâng niu và hạnh phúc với chính mình".

Á hậu quê Hải Phòng cuốn hút hơn sau 3 tháng đăng quang - Ảnh 3.

Vài ngày trước, Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 vừa chính thức bước vào tuổi 20. Nàng hậu khoe bộ ảnh với nhan sắc xinh đẹp trong veo khiến người hâm mộ xuýt xoa.

Á hậu quê Hải Phòng cuốn hút hơn sau 3 tháng đăng quang - Ảnh 4.

"Không phải lúc nào cũng tỏa sáng, nhưng Nhi tin, rực rỡ không chỉ đến từ ánh đèn sân khấu, mà từ chính cách mình sống thật, nỗ lực và tử tế với mọi người xung quanh", Á hậu quê Hải Phòng chia sẻ.

Á hậu quê Hải Phòng cuốn hút hơn sau 3 tháng đăng quang - Ảnh 5.

Trong bộ ảnh, người đẹp gen Z sexy quyến rũ với bộ đầm màu nude và layout tóc gợn sóng.

Á hậu quê Hải Phòng cuốn hút hơn sau 3 tháng đăng quang - Ảnh 6.
Á hậu quê Hải Phòng cuốn hút hơn sau 3 tháng đăng quang - Ảnh 7.

Vẻ đẹp trong veo của Á hậu Vân Nhi.

Á hậu quê Hải Phòng cuốn hút hơn sau 3 tháng đăng quang - Ảnh 8.
Á hậu quê Hải Phòng cuốn hút hơn sau 3 tháng đăng quang - Ảnh 9.
Á hậu quê Hải Phòng cuốn hút hơn sau 3 tháng đăng quang - Ảnh 10.

Sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, Nguyễn Thị Vân Nhi bận rộn với lịch trình media tour và các hoạt động cộng đồng. 

Á hậu quê Hải Phòng cuốn hút hơn sau 3 tháng đăng quang - Ảnh 11.

Người đẹp được lãnh đạo phường Đồ Sơn, Hải Phòng tặng bằng khen. Vân Nhi cho biết cô đã và đang dùng sức ảnh hưởng của mình để đóng góp vào sự phát triển của du lịch Đồ Sơn, đặc biệt thông qua việc quảng bá hình ảnh và những giá trị của quê hương.

Á hậu quê Hải Phòng cuốn hút hơn sau 3 tháng đăng quang - Ảnh 12.

Á hậu Vân Nhi cùng Hoa hậu Hà Trúc Linh và Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh mới đây đã cùng nhau thực hiện dự án thiện nguyện: Khởi công, tu bổ Trường THCS Hồ Tùng Mậu tại tỉnh Hà Tĩnh. Các người đẹp hy vọng sau khi dự án hoàn thành, thầy cô và học sinh của trường sẽ có cơ sở vật chất mới tốt hơn để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập.


An Khánh
