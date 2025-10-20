Á hậu quê Hải Phòng cuốn hút hơn sau 3 tháng đăng quang

Á hậu Vân Nhi cùng Hoa hậu Hà Trúc Linh và Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh mới đây đã cùng nhau thực hiện dự án thiện nguyện: Khởi công, tu bổ Trường THCS Hồ Tùng Mậu tại tỉnh Hà Tĩnh. Các người đẹp hy vọng sau khi dự án hoàn thành, thầy cô và học sinh của trường sẽ có cơ sở vật chất mới tốt hơn để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập.