Làm đẹp bằng nước đá: Lợi ích và rủi ro cần lưu ý cho làn da
GĐXH - Rửa mặt hoặc chườm đá lạnh là mẹo làm đẹp phổ biến, giúp da trắng hồng, mịn màng. Dù mang lại lợi ích rõ rệt như giảm sưng, cải thiện độ đàn hồi, chuyên gia cảnh báo bạn cần tuyệt đối tránh những sai lầm như chườm quá lâu hoặc dùng đá bẩn, nếu không muốn da bị tổn thương nặng nề.
Phương pháp chăm sóc da tự nhiên được nhiều người yêu thích
1. Cơ chế tác động của nước lạnh lên da
Khi da được tiếp xúc với nhiệt độ lạnh, các mạch máu dưới da tạm thời co lại, dẫn đến hiện tượng thiếu máu cục bộ nhẹ trên bề mặt da. Ngay sau đó, cơ thể sẽ tự điều chỉnh bằng cách tăng lưu lượng tuần hoàn, đưa máu trở lại vùng da này để bù đắp lượng oxy và dưỡng chất bị thiếu hụt.
Cơ chế này giúp kích thích tuần hoàn, cải thiện độ đàn hồi da, đồng thời hỗ trợ sản sinh collagen và elastin, hai thành phần quan trọng giúp da săn chắc, giảm nếp nhăn và hạn chế chảy xệ.
2. Những lợi ích dễ thấy khi rửa mặt bằng nước lạnh
- Se khít lỗ chân lông và giảm tiết dầu: Nhiệt độ lạnh từ đá làm lỗ chân lông trên da co lại tạm thời, giảm tình trạng dầu tiết ra nhiều và làn da được mịn màng hơn.
- Cải thiện lưu thông máu và độ đàn hồi: Nhờ kích thích tuần hoàn, da có thể trở nên trắng hồng, tươi tắn hơn, đặc biệt khi chườm lạnh vào buổi sáng.
- Mẹo nhỏ khi trang điểm: Lớp phấn hoặc kem nền dễ bám và tệp vào da, tạo hiệu ứng tự nhiên khi trang điểm. Vì khi dùng nước đá lạnh, da sẽ trở nên căng mịn và tươi sáng hơn
- Giảm sưng bọng mắt: Chườm đá nhẹ quanh vùng mắt sẽ giúp giảm sưng, tăng lưu lượng máu cục bộ và cải thiện quầng thâm
3. Những sai lầm phổ biến có thể gây hại cho da
Nhận thấy được lợi ích khi dùng đá lạnh, nhiều người đã lầm tưởng rằng càng lạnh càng tốt cho da, căng mịn và trẻ hoá hơn. Từ đó, thói quen dùng đá trực tiếp lên da hoặc chà xát trong thời gian dài có thể gây ra bỏng lạnh - một dạng da tổn thương da do nhiệt độ thấp, khiến vùng da bị đỏ, rát, thậm chí nổi mụn nước.
Bên cạnh đó, da không được làm sạch hay sử dụng đá không đảm bảo vệ sinh, bụi bẩn có thể bị bám sâu trong lỗ chân lông đang co, dễ dẫn đến tình trạng nổi da nổi mụn đầu đen, mụn viêm và bị tắc lỗ chân lông.
4. Cách sử dụng nước lạnh và đá viên an toàn
- Luôn làm sạch da trước khi chườm lạnh: Rửa mặt hoặc tẩy trang kỹ để loại khỏi bụi bẩn, cặn tẩy trang.
- Không áp trực tiếp đá lên da: Nên bọc viên đá trong khăn mỏng khi chườm hoặc rửa mặt với nước đá.
- Thời gian chườm tối đa 1–2 phút cho mỗi vùng da cần chườm, tránh để lâu để da không bị bỏng lạnh.
- Kết hợp dưỡng da sau khi chườm: Dùng kem dưỡng ẩm để khoá ẩm và làn da mịn màng hơn.
- Điều chỉnh theo mùa:
- Mùa hè: có thể rửa mặt bằng nước lạnh 1–2 lần/ngày để làm dịu da, giảm dầu.
- Mùa đông: chỉ nên thực hiện 1 lần/ngày hoặc cách ngày để tránh khô da, mất ẩm.
Toasty Makeup: Tông trang điểm ấm áp khuấy đảo mùa Thu 2025Đẹp - 9 giờ trước
GĐXH - Khi gió Thu khẽ chạm, cũng là lúc phái đẹp nói lời tạm biệt với những gam màu rực rỡ của mùa Hè để tìm về tông ấm áp, dịu dàng hơn. Giữa muôn vàn xu hướng làm đẹp, Toasty Makeup với phong cách trang điểm mang sắc nâu caramel và ánh đồng nhẹ, đang dần “chiếm sóng” mạng xã hội, trở thành lựa chọn được yêu thích nhất mùa Thu 2025.
'Cô dâu nghìn tỷ' Đỗ Thị Hà khoe sắc trong 4 bộ váy cưới đẳng cấp, sang chảnhThời trang - 15 giờ trước
GĐXH - Đỗ Thị Hà có đám cưới hào môn bên chồng doanh nhân. Trong hôn lễ, cô gây ấn tượng với 4 bộ váy cưới tuyệt đẹp.
Hướng dẫn sử dụng tắm sữa tươi an toàn trước khi ra nắngĐẹp - 16 giờ trước
GĐXH - Nếu bạn áp dụng liệu pháp tắm bằng sữa tươi nhưng không biết cách, có thể vô tình làm tổn thương màng lọc tự nhiên của da, khiến da dễ bắt nắng hơn hoặc viêm da.
Làm thế nào để chăm sóc làn da nhạy cảm hiệu quả?Đẹp - 20 giờ trước
GĐXH - Chăm sóc da nhạy cảm chính là phải làm sạch da đúng cách và bổ sung những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Sau đây là một số cách chăm sóc da nhạy cảm bạn nên biết.
Đây mới là cách cải thiện làn da không bị lão hóa vào buổi sángĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Chăm sóc da không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn góp phần vào việc duy trì sức khỏe toàn diện. Áp dụng đúng các bước cơ bản vào buổi sáng có thể góp phần làm giảm lão hóa da theo thời gian.
Sức hút khó cưỡng của áo khoác cổ ống trong mùa Thu- Đông 2025Đẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Khi những cơn gió đầu mùa khẽ lùa qua góc phố, cũng là lúc phái đẹp bắt đầu “lên đồ” cho mùa lạnh. Giữa vô vàn lựa chọn, áo khoác cổ ống (funnel-neck jacket) đang trở thành biểu tượng mới của phong cách Thu – Đông 2025. Với thiết kế tinh giản, hiện đại và khả năng giữ ấm tuyệt vời, item này không chỉ giúp bạn chống lạnh mà còn thể hiện gu thời trang thanh lịch, cuốn hút.
Chân dung phù dâu xách vali cho Hoa hậu Đỗ Thị Hà về nhà chồngĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Hoàng Tú Quỳnh - phù dâu được giao trọng trách xách vali cho Đỗ Thị Hà về nhà chồng gây chú ý nhờ vẻ ngoài tươi tắn, gu thời trang đời thường đa phong cách.
Tẩy tế bào chết da đầu đem lại lợi ích gì?Đẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Tẩy tế bào chết cho da đầu không chỉ giúp làm sạch mà còn hỗ trợ tóc khỏe mạnh và ngăn ngừa các vấn đề thường gặp trên da đầu. Dưới đây là những lợi ích khi tẩy tế bào chết da đầu.
Bài tập giảm mỡ bụng 15 phút mỗi ngày cho người hay ngồi nhiềuGiảm cân - 1 ngày trước
Khi bạn phải làm việc nhiều giờ trước máy tính, máu lưu thông kém và cơ bụng bị chùng xuống, mỡ dễ tích tụ ở vùng eo, hông và lưng dưới. Tuy nhiên, chỉ cần 15 - 20 phút mỗi ngày với các bài tập phù hợp, bạn có thể đánh tan mỡ bụng và lấy lại vóc dáng săn chắc.
Mạc Văn Úy 55 tuổi nhưng vóc dáng như 20Thời trang - 2 ngày trước
Mạc Văn Úy được ca ngợi là "minh tinh có đôi chân đẹp nhất giới giải trí Hoa ngữ". Ở tuổi 55, mỗi ngày cô tập thể hình 5 tiếng để giữ gìn vóc dáng.
Á hậu quê Hải Phòng cuốn hút hơn sau 3 tháng đăng quangĐẹp
GĐXH - Vân Nhi- Á hậu quê Hải Phòng thu hút sự chú ý với vẻ đẹp trong veo và những hoạt động cộng đồng tích cực ở tuổi 20.