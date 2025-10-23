Sức hút khó cưỡng của áo khoác cổ ống trong mùa Thu- Đông 2025
GĐXH - Khi những cơn gió đầu mùa khẽ lùa qua góc phố, cũng là lúc phái đẹp bắt đầu “lên đồ” cho mùa lạnh. Giữa vô vàn lựa chọn, áo khoác cổ ống (funnel-neck jacket) đang trở thành biểu tượng mới của phong cách Thu – Đông 2025. Với thiết kế tinh giản, hiện đại và khả năng giữ ấm tuyệt vời, item này không chỉ giúp bạn chống lạnh mà còn thể hiện gu thời trang thanh lịch, cuốn hút.
Áo khoác cổ ống gây ấn tượng với phần cổ dựng cao, ôm sát đến cằm, chi tiết tưởng chừng nhỏ nhưng lại làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của người mặc. Cổ áo cao không chỉ giúp giữ ấm mà còn tạo vẻ sang trọng, hiện đại và một chút kiêu kỳ đầy cuốn hút. Trên các sàn diễn thời trang Thu – Đông 2025, nhiều thương hiệu thời trang lớn như Chloé, Khaite hay Altuzarra đều mang kiểu áo này lên sàn diễn với những biến tấu đa dạng. Dáng áo được thiết kế tối giản, tập trung vào đường cắt tinh tế và sử dụng chất liệu cao cấp như len, dạ, da hoặc lụa dày, giúp chiếc áo vừa có tính ứng dụng cao vừa tôn lên phong thái thanh lịch, tự tin của người mặc.
Funnel-neck jacket đang trở thành "cơn sốt" toàn cầu. Hình ảnh chiếc áo cổ dựng cao xuất hiện dày đặc trên các đường phố từ New York, Paris đến Seoul hay Tokyo. Theo tạp chí Vogue, từ cuối năm 2024, lượng tìm kiếm các cụm từ "funnel neck coat" và "funnel neck jacket" trên các nền tảng thời trang đã tăng mạnh, cho thấy sức hút của xu hướng này. Nhiều fashion influencer đình đám như Victoria Beckham, Camille Charrière hay Hailey Bieber đều lựa chọn kiểu áo này làm điểm nhấn cho outfit mùa lạnh. Với sự kết hợp giữa tính tiện dụng và thẩm mỹ hiện đại, chiếc áo nhanh chóng trở thành "must-have item" trong tủ đồ của những tín đồ thời trang toàn cầu.
Ngoài công dụng giữ ấm, áo khoác cổ ống còn phản ánh tinh thần của thời trang bền vững, hướng đến sự tối giản, tinh tế và trường tồn với thời gian. Với thiết kế không cầu kỳ, dễ phối và có thể sử dụng qua nhiều năm mà không lo lỗi mốt, item này thể hiện rõ triết lý "ít mà chất" đang được ưa chuộng trong giới thời trang đương đại.
Để diện đẹp kiểu áo này, yếu tố quan trọng là giữ được sự cân đối trong tổng thể trang phục. Với phần cổ dựng cao tạo điểm nhấn ở phần trên, bạn nên chọn các trang phục gọn gàng ở phần dưới như quần ống suông, váy chữ A hoặc chân váy mini. Phong cách tối giản với áo khoác cổ ống dáng dài màu kem hoặc nâu nhạt, kết hợp cùng áo len cổ lọ và boots cao cổ sẽ giúp tạo vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng. Nếu muốn phá cách, bạn có thể chọn phiên bản dáng ngắn chất liệu da hoặc nỉ, phối cùng quần jeans hay chân váy ngắn để mang lại sự năng động, trẻ trung.
Phụ kiện cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện outfit. Một chiếc túi da cứng, khuyên tai nhỏ hay mũ beret sẽ là điểm nhấn tinh tế, giúp tổng thể thêm phần thanh lịch mà không bị "già dặn". Khi cần tạo điểm nhấn, bạn có thể khéo léo kéo hờ khóa áo để lộ lớp áo trong.
Sức hút của áo khoác cổ ống đến từ sự kết hợp hài hòa giữa công năng và thẩm mỹ. Cổ áo dựng cao giúp bảo vệ vùng cổ khỏi gió lạnh, trong khi phom dáng tinh gọn giúp người mặc dễ dàng di chuyển, phù hợp với nhịp sống năng động của đô thị hiện đại. Các tông màu trung tính dễ phối, cùng chất liệu thân thiện với môi trường, khiến funnel-neck jacket không chỉ là một item thời trang, mà còn là tuyên ngôn phong cách, đại diện cho lối sống tinh tế, bền vững và đầy ý thức.
