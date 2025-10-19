Cách trị hôi nách bằng baking soda cấp tốc tại nhà, giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp
GĐXH - Baking soda, hay còn gọi là muối nở, là bột khô rất quen thuộc trong căn bếp. Bài viết sau sẽ mách bạn cách khử mùi hôi nách bằng baking soda cấp tốc, giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp và sinh hoạt, học tập và làm việc.
Trị hôi nách bằng baking soda nguyên chất
Bạn có thể dễ dàng thực hiện khử mùi cơ thể bằng baking soda nguyên chất trong vài bước đơn giản sau: Vệ sinh vùng nách thật sạch sẽ, có thể xông hơi bằng nước ấm để nang lông giãn nở. Pha 2 thìa canh bột baking soda với nước tạo thành dung dịch sệt rồi thoa đều vào vùng nách.
Giữ nguyên lớp "mặt nạ" khoảng 15 phút rồi xả sạch với nước. Kiên trì thực hiện đều đặn 3 lần/tuần, bạn sẽ nhanh chóng nhận được hiệu quả giảm tiết mồ hôi và khử mùi hiệu quả.
Trị hôi nách bằng kết hợp baking soda và chanh
Ngoài việc dùng bột baking soda nguyên chất, bạn cũng có thể kết hợp dùng với các nguyên liệu khác cũng cho hiệu quả khử mùi, tiêu biểu nhất là chanh tươi. Chanh tươi không chỉ giúp khử mùi, mang lại mùi hương thiên nhiên dễ chịu mà còn giúp chống thâm, làm trắng vùng nách.
Cách chữa hôi nách cùng baking soda và chanh rất đơn giản như sau: Pha hỗn hợp 1 thìa canh bột mì, 1 thìa canh bột baking soda, 1 chén nhỏ nước cốt chanh. Trộn thật đều hỗn hợp.
Bôi trực tiếp hỗn hợp chanh - baking soda vào vùng nách đã được vệ sinh sạch. Dùng thêm băng gạc cố định và giữ trong 20 phút thì gỡ bỏ, rửa sạch.
Trị hôi nách với baking soda và dầu oliu
Dầu oliu không chỉ là một phương thức dưỡng nhan tốt mà còn có khả năng ức chế vi khuẩn khi tiết mồ hôi - nguyên nhân gây mùi viêm cánh.
Cách chữa hôi nách bằng baking soda và dầu oliu được tiến hành như sau: Trộn hỗn hợp 1 chén dầu oliu với 3 thìa canh baking soda sao cho tan đều, sánh mịn.
Dùng hỗn hợp thoa vào vùng nách đã được làm sạch, massage nhẹ nhàng 10 phút rồi xả lại với nước. Kiên trì áp dụng liệu pháp hàng ngày, bạn sẽ nhận thấy chứng hôi nách giảm đi rõ rệt.
Trị hôi nách bằng baking soda và kem đánh răng
Trong kem đánh răng có chứa muối khoáng, flo, canxi và các chất diệt khuẩn khác, chính vì thế kem đánh răng kết hợp cùng baking soda có thể giúp đánh bay mùi hôi cơ thể rất hiệu quả cũng như ngăn ngừa thâm, làm trắng vùng da dưới cánh tay.
Cách thực hiện như sau: Dùng muối nở trộn với kem đánh răng vừa đủ để tạo hỗn hợp sệt. Thoa hỗn hợp vào vùng nách, miết nhẹ ngón tay theo hình tròn trong 10 phút rồi vệ sinh lại.
Trị hôi nách bằng cách tắm với baking soda
Ngoài phương pháp dùng khô baking soda để trị hôi nách, bạn có thể dùng chúng trong khi tắm cũng cho hiệu quả khử mùi cơ thể cao. Bột baking soda khi hòa với nước ấm giúp các tinh chất được bão hòa, ngấm nhanh hơn vào da.
Bạn chỉ cần chuẩn bị 1 chậu nước tắm ấm hòa với 2 thìa canh baking soda cho tan đều. Sau đó dùng nước này để tắm. Kiên trì thực hiện 3 lần/tuần. Phương pháp này ngoài ra còn hỗ trợ điều trị viêm da, mụn nhọt.
Trị hôi nách bằng baking soda và giấm táo
Giấm táo chứa axit acetic chính là "khắc tinh" tiêu diệt vi khuẩn, lấy sạch cặn nhờn trong nang lông, làm sạch sâu, ngăn gây mùi khó chịu kể cả khi cơ thể tăng tiết mồ hôi. Kết hợp giấm táo với baking soda tăng hiệu quả gấp đôi chữa hôi nách. Đồng thời, giúp làm mềm mịn làn da dưới cánh tay, tăng tính thẩm mỹ.
Cách thực hiện rất đơn giản: Đổ 2 thìa canh baking soda vào chén sạch, hòa cùng 1 thìa canh giấm táo, trộn đều hỗn hợp. Thoa hỗn hợp lên vùng nách đã vệ sinh sạch sẽ, để khoảng 10 phút rồi rửa lại với nước. Phương pháp này nên được thực hiện 2 lần/tuần để có hiệu quả cao nhất.
