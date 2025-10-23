Đây mới là cách cải thiện làn da không bị lão hóa vào buổi sáng
GĐXH - Chăm sóc da không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn góp phần vào việc duy trì sức khỏe toàn diện. Áp dụng đúng các bước cơ bản vào buổi sáng có thể góp phần làm giảm lão hóa da theo thời gian.
Uống nước ấm khi vừa thức dậy
Sau một đêm dài, cơ thể mất nước thông qua hô hấp và bài tiết. Uống một cốc nước ấm ngay khi thức dậy giúp cung cấp độ ẩm cần thiết, hỗ trợ tuần hoàn, đào thải độc tố ra ngoài và từ đó gián tiếp giúp da sáng hơn, mềm mịn hơn. Ngoài ra, duy trì thói quen này hằng ngày còn góp phần ngăn ngừa khô da và các dấu hiệu lão hóa sớm.
Bạn nên kiểm tra nhiệt độ nước trước khi uống. Nước quá nóng có thể gây bỏng niêm mạc và không có lợi cho làn da.
Làm sạch và dưỡng ẩm da
Buổi sáng là thời điểm thích hợp để làm sạch da sau một đêm tích tụ dầu và tế bào chết. Việc rửa mặt giúp lỗ chân lông thông thoáng, hạn chế nguy cơ hình thành mụn và tăng hiệu quả hấp thụ của các sản phẩm dưỡng tiếp theo.
Sau khi rửa mặt, nên sử dụng sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp để duy trì độ ẩm tự nhiên, tăng độ đàn hồi và giảm thiểu tình trạng da nhăn nheo.
Ngoài ra, bạn nên chọn sữa rửa mặt dịu nhẹ, không chứa cồn hoặc chất tẩy mạnh để tránh làm mất lớp dầu tự nhiên và khiến da khô căng. Kem dưỡng ẩm cũng nên phù hợp với loại da và điều kiện thời tiết để phát huy hiệu quả tối ưu.
Sử dụng kem chống nắng
Tia UV từ ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nên tình trạng lão hóa sớm, nám, tàn nhang và da không đều màu. Vì vậy, sử dụng kem chống nắng vào buổi sáng không chỉ là một bước chăm sóc da cơ bản mà còn là một thói quen cần thiết để bảo vệ da lâu dài.
Hiện nay có hai loại kem chống nắng phổ biến là chống nắng vật lý (chứa thành phần như zinc oxide, titanium dioxide) tạo lớp màng phản xạ tia UV, phù hợp cho da nhạy cảm, và chống nắng hóa học (chứa các hợp chất hấp thụ tia UV) thường mỏng nhẹ, dễ thẩm thấu, phù hợp cho da dầu hoặc da thường xuyên trang điểm. Bạn có thể chọn loại hoặc kết hợp tùy theo nhu cầu và tình trạng da.
Bạn nên chọn sản phẩm có chỉ số SPF và PA phù hợp với loại da và điều kiện môi trường. Thói quen này không chỉ giúp giảm sạm da, tàn nhang mà còn hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da.
Bổ sung thực phẩm giàu vitamin và chất chống oxy hóa
Chăm sóc da không chỉ đến từ các sản phẩm bôi ngoài da mà còn bắt nguồn từ dinh dưỡng bên trong. Một làn da khỏe mạnh, tươi trẻ cần được nuôi dưỡng song song từ cả hai phía, bảo vệ bề mặt và bổ sung dưỡng chất cho cơ thể.
Vì vậy, việc xây dựng chế độ ăn uống cân bằng, giàu vitamin và chất chống oxy hóa là yếu tố then chốt giúp duy trì làn da sáng mịn và làm chậm quá trình lão hóa.
Bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng chứa các vitamin như C, E, A và các chất chống oxy hóa như polyphenol, flavonoid có thể giúp trung hòa gốc tự do và bảo vệ tế bào da. Một số lựa chọn phù hợp bao gồm trái cây tươi, rau xanh đậm lá, các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt.
Việc duy trì thói quen bổ sung các thực phẩm giàu dinh dưỡng này vào bữa sáng không chỉ giúp da sáng, khỏe, mịn màng mà còn hỗ trợ nâng cao sức khỏe tổng thể, cải thiện hệ miễn dịch, cân bằng hormone và tăng cường khả năng chống viêm.
Xu hướng Bow-to-tie: Cà vạt tái xuất đầy phong cách trong thời trang nữĐẹp - 9 giờ trước
GĐXH - Khi những chiếc nơ điệu đà dần nhường chỗ cho phong cách cá tính, một biểu tượng thanh lịch là chiếc cà vạt, vốn gắn liền với phái mạnh đang có màn “comeback” ngoạn mục trong thế giới thời trang nữ. “Bow-to-tie” chính là lời khẳng định của phái đẹp hiện đại: dám khác biệt, tự tin và đầy phong thái.
Gam mầu trầm ấm 'lên ngôi' xu hướng thời trang Thu Đông 2025Thời trang - 13 giờ trước
GĐXH - Mùa lạnh năm nay là thời điểm lý tưởng để phô diễn phong cách thời trang Thu Đông qua trang phục tinh tế, nhấn mạnh vào gam trầm và chất liệu dày dặn.
Siêu mẫu Lan Khuê tỏa sáng với trang sức tiền tỷ tại sự kiện nghệ thuậtThời trang - 13 giờ trước
GĐXH - Mới đây, khi tham gia tham dự triển lãm nghệ thuật Nghệ Thuật Khởi Trao Hưng Vượng, siêu mẫu Lan Khuê thu hút mọi ánh nhìn với diện mạo lộng lẫy và thần thái cuốn hút.
Cách chọn cọ trang điểm phù hợp, hạn chế lên mụnĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Một chiếc cọ chất lượng không chỉ giúp bạn thao tác dễ dàng mà còn giảm thiểu vi khuẩn gây mụn. Dưới đây là những cách chọn cọ trang điểm phù hợp, đảm bảo an toàn cho da và tối ưu hiệu quả trang điểm.
Đây mới là cách chọn đồ trang điểm cho từng loại daChăm sóc da - 1 ngày trước
GĐXH - Việc xác định đúng loại da là bước nền tảng giúp lựa chọn đồ trang điểm một cách an toàn và hiệu quả, từ đó giảm thiểu nguy cơ kích ứng và tối ưu hóa hiệu quả làm đẹp.
Lưu Diệc Phi đẹp hoàn hảo trên thảm đỏĐẹp - 1 ngày trước
Lưu Diệc Phi là người được chú ý bậc nhất tại sự kiện kỷ niệm 20 năm của tạp chí Vogue China. Tuy nhiên, ngôi sao sinh năm 2000 Âu Dương Na Na lại đem đến cảm giác tươi mới rất thơ.
Toasty Makeup: Tông trang điểm ấm áp khuấy đảo mùa Thu 2025Đẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Khi gió Thu khẽ chạm, cũng là lúc phái đẹp nói lời tạm biệt với những gam màu rực rỡ của mùa Hè để tìm về tông ấm áp, dịu dàng hơn. Giữa muôn vàn xu hướng làm đẹp, Toasty Makeup với phong cách trang điểm mang sắc nâu caramel và ánh đồng nhẹ, đang dần “chiếm sóng” mạng xã hội, trở thành lựa chọn được yêu thích nhất mùa Thu 2025.
'Cô dâu nghìn tỷ' Đỗ Thị Hà khoe sắc trong 4 bộ váy cưới đẳng cấp, sang chảnhThời trang - 2 ngày trước
GĐXH - Đỗ Thị Hà có đám cưới hào môn bên chồng doanh nhân. Trong hôn lễ, cô gây ấn tượng với 4 bộ váy cưới tuyệt đẹp.
Làm đẹp bằng nước đá: Lợi ích và rủi ro cần lưu ý cho làn daĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Rửa mặt hoặc chườm đá lạnh là mẹo làm đẹp phổ biến, giúp da trắng hồng, mịn màng. Dù mang lại lợi ích rõ rệt như giảm sưng, cải thiện độ đàn hồi, chuyên gia cảnh báo bạn cần tuyệt đối tránh những sai lầm như chườm quá lâu hoặc dùng đá bẩn, nếu không muốn da bị tổn thương nặng nề.
Hướng dẫn sử dụng tắm sữa tươi an toàn trước khi ra nắngĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Nếu bạn áp dụng liệu pháp tắm bằng sữa tươi nhưng không biết cách, có thể vô tình làm tổn thương màng lọc tự nhiên của da, khiến da dễ bắt nắng hơn hoặc viêm da.
Bài tập giảm mỡ bụng 15 phút mỗi ngày cho người hay ngồi nhiềuGiảm cân
Khi bạn phải làm việc nhiều giờ trước máy tính, máu lưu thông kém và cơ bụng bị chùng xuống, mỡ dễ tích tụ ở vùng eo, hông và lưng dưới. Tuy nhiên, chỉ cần 15 - 20 phút mỗi ngày với các bài tập phù hợp, bạn có thể đánh tan mỡ bụng và lấy lại vóc dáng săn chắc.