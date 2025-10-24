Toasty Makeup: Tông trang điểm ấm áp khuấy đảo mùa Thu 2025

Sức hút khó cưỡng của áo khoác cổ ống trong mùa Thu- Đông 2025 GĐXH - Khi những cơn gió đầu mùa khẽ lùa qua góc phố, cũng là lúc phái đẹp bắt đầu “lên đồ” cho mùa lạnh. Giữa vô vàn lựa chọn, áo khoác cổ ống (funnel-neck jacket) đang trở thành biểu tượng mới của phong cách Thu – Đông 2025. Với thiết kế tinh giản, hiện đại và khả năng giữ ấm tuyệt vời, item này không chỉ giúp bạn chống lạnh mà còn thể hiện gu thời trang thanh lịch, cuốn hút.

Sắc ấm lên ngôi: Khi "Toasty Makeup" trở thành ngôn ngữ của mùa Thu

Không còn là thời của những gam cam sáng hay hồng rực, mùa Thu năm nay gọi tên những sắc nâu ấm và caramel ngọt ngào. Toasty Makeup được ví như phiên bản "bánh mì nướng mật ong" mềm mại, thơm ngậy và dễ khiến người đối diện say mê.

Điểm đặc trưng của phong cách này nằm ở bảng màu xoay quanh nâu, cam và ánh đồng. Làn da được đánh nền mỏng nhẹ, tỏa sáng tự nhiên như đón nắng Thu; gò má ửng màu terracotta (nâu đất nung) hay caramel; đôi môi phủ sắc mật ong hoặc cam đào căng mọng. Tất cả hòa quyện tạo nên vẻ đẹp vừa ấm áp, vừa quyến rũ, đủ tinh tế cho buổi sáng công sở mà vẫn nổi bật trong những buổi tối hẹn hò.

Không khó hiểu khi Toasty Makeup nhanh chóng "gây bão" trên TikTok và Instagram, được hàng triệu beauty blogger lăng xê như xu hướng không thể bỏ lỡ của mùa Thu 2025.

Đây là phong cách trang điểm "rám nắng caramel" chinh phục mùa Thu 2025.

Bí quyết tạo nên vẻ đẹp "rám nắng nhẹ" đầy cuốn hút

Để có được diện mạo đúng tinh thần Toasty, lớp nền là yếu tố then chốt. Nên chọn loại kem nền mỏng nhẹ, có độ ẩm và độ bóng vừa phải để da trông như được chiếu sáng nhẹ dưới nắng sớm. Sau đó dùng bronzer dạng kem tán nhẹ ở viền trán, gò má và quai hàm để tạo hiệu ứng rám nắng tự nhiên.

Lớp nền căng bóng tạo nên kiểu makeup Toasty hoàn hảo.

"Linh hồn" của phong cách này nằm ở má hồng. Những tông màu hồng đào, nâu đất hoặc caramel sẽ giúp khuôn mặt trở nên tươi tắn, tự nhiên như vừa dạo gió Thu. Có thể dùng ngón tay để tán má hồng thay vì cọ, giúp lớp màu tiệp hơn vào da. Một chút highlighter ánh champagne ở xương gò má cũng là bí quyết để gương mặt thêm rạng rỡ và có chiều sâu.

Màu má hồng là một phần không thể thiếu trong kiểu makeup này.

Đôi mắt trong phong cách Toasty thường được trang điểm nhẹ với sắc nâu đồng hoặc caramel nhạt. Kiểu tán phấn "halo" mờ ảo giúp đôi mắt trông mềm mại, mơ màng như phủ sương sớm. Cuối cùng, thỏi son màu mật ong, terracotta (nâu đất nung) hoặc hồng nude sẽ là "mảnh ghép" hoàn hảo để hoàn thiện vẻ đẹp ấm áp của mùa Thu.

Sao quốc tế mê mẩn phong cách Toasty Makeup

Làn sóng Toasty Makeup đang được các ngôi sao hàng đầu nhiệt tình lăng xê, khiến phong cách này phủ sóng khắp từ thảm đỏ đến đời thường. Hailey Bieber gây ấn tượng với lớp nền căng bóng chuẩn "glowy skin", Mikey Madison nổi bật cùng đôi mắt ánh đồng quyến rũ, trong khi Emma Stone lại chinh phục người hâm mộ bằng gò má ửng nhẹ tự nhiên. Tất cả tạo nên bức tranh đa sắc của xu hướng trang điểm ấm áp, ngọt ngào đang làm say mê giới làm đẹp mùa Thu năm nay.

Hailey Bieber lộng lẫy với kiểu trang điểm Toasty.

Hailey Bieber, biểu tượng làm đẹp của thế hệ Gen Z, là một trong những người đầu tiên "lăng xê" xu hướng này. Làn da bóng mịn, đôi môi nude căng mọng và gò má caramel giúp cô vừa ngọt ngào vừa sang trọng, đúng chuẩn "Toasty Glam" khiến giới làm đẹp mê mẩn.

Mikey Madison đầy ngọt ngào và tự nhiên

Nữ diễn viên Mikey Madison, chủ nhân tượng vàng Oscar 2025, lại mang đến phiên bản Toasty nhẹ nhàng hơn. Với gò má hồng đào pha terracotta và đôi mắt nâu đồng, cô gợi lên cảm giác ấm áp, tự nhiên và đầy sức sống như một buổi chiều Thu trong trẻo.

Khi xu hướng toàn cầu chạm đến Việt Nam

Phong cách Toasty Makeup cũng đang được các nghệ sĩ yêu thích và nhanh chóng trở thành xu hướng trong các buổi chụp hình, sự kiện hay quảng bá thương hiệu. Hồ Ngọc Hà, Chi Pu, Lan Ngọc đều chuộng những gam nâu ấm, son caramel hay hồng đất, mang lại hình ảnh vừa hiện đại vừa gần gũi.

Toasty makeup tôn lên vẻ sang chảnh của Hồ Ngọc Hà.

Ninh Dương Lan Ngọc đầy quyến rũ với phong cách trang điểm Toasty.

Toasty Makeup không chỉ là một trào lưu làm đẹp thoáng qua, mà là lời mời gọi phái đẹp sống chậm lại, tận hưởng những gam màu ấm áp và dịu nhẹ của mùa Thu. Bởi đôi khi, chỉ cần một chút nâu caramel trên gò má, một ánh mật ong trên môi, bạn đã đủ khiến cả thế giới xung quanh trở nên dịu dàng hơn.