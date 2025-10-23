Mới nhất
Chân dung phù dâu xách vali cho Hoa hậu Đỗ Thị Hà về nhà chồng

Thứ năm, 14:19 23/10/2025 | Đẹp
GĐXH - Hoàng Tú Quỳnh - phù dâu được giao trọng trách xách vali cho Đỗ Thị Hà về nhà chồng gây chú ý nhờ vẻ ngoài tươi tắn, gu thời trang đời thường đa phong cách.

Chân dung phù dâu Hoàng Tú Quỳnh xách vali cho Đỗ Thị Hà trong Lễ vu quy - Ảnh 1.
Chân dung phù dâu Hoàng Tú Quỳnh xách vali cho Đỗ Thị Hà trong Lễ vu quy - Ảnh 2.

Lễ vu quy của Đỗ Thị Hà sáng 22/10 tại Thanh Hóa diễn ra theo nghi thức truyền thống. Ngoài tục lệ mẹ chồng trao nón cho nàng dâu mới, nhà gái cũng gửi gắm nhiệm vụ xách vali chứa đồ đạc quan trọng cho một cô dâu phụ thân thiết. Nàng dâu phụ được Đỗ Thị Hà tin tưởng nhờ cầm vali là người đẹp Hoàng Tú Quỳnh, sinh năm 2002, quê Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ).

Chân dung phù dâu Hoàng Tú Quỳnh xách vali cho Đỗ Thị Hà trong Lễ vu quy - Ảnh 3.
Chân dung phù dâu Hoàng Tú Quỳnh xách vali cho Đỗ Thị Hà trong Lễ vu quy - Ảnh 4.
Chân dung phù dâu Hoàng Tú Quỳnh xách vali cho Đỗ Thị Hà trong Lễ vu quy - Ảnh 5.

Trước đó, tại lễ nạp tài của Hoa hậu Đỗ Thị Hà hôm 16/10, Tú Quỳnh cũng là một trong các phù dâu.

Chân dung phù dâu Hoàng Tú Quỳnh xách vali cho Đỗ Thị Hà trong Lễ vu quy - Ảnh 6.
Chân dung phù dâu Hoàng Tú Quỳnh xách vali cho Đỗ Thị Hà trong Lễ vu quy - Ảnh 7.

Hoàng Tú Quỳnh quen Đỗ Thị Hà từ khi cùng tham dự Hoa hậu Việt Nam 2020. Hơn kém nhau một tuổi, cả hai thân thiết và gắn bó đến nay. 

Chân dung phù dâu Hoàng Tú Quỳnh xách vali cho Đỗ Thị Hà trong Lễ vu quy - Ảnh 8.

Trên trang cá nhân, họ nhiều lần chia sẻ hình ảnh đồng hành trong các hoạt động đời tư, showbiz.

Chân dung phù dâu Hoàng Tú Quỳnh xách vali cho Đỗ Thị Hà trong Lễ vu quy - Ảnh 9.

Hoàng Tú Quỳnh và Đỗ Thị Hà cũng là bạn chơi chung trong nhóm pickleball một năm nay, từng cùng nhau tham dự một số giải đấu.

Chân dung phù dâu Hoàng Tú Quỳnh xách vali cho Đỗ Thị Hà trong Lễ vu quy - Ảnh 10.

Tú Quỳnh cao 1m67, từng giành giải Hoa khôi Áo dài Việt Nam - Miss Photogenic Vietnam 2019, Top 5 Người đẹp Thể thao Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô được đánh giá có vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo.

Chân dung phù dâu Hoàng Tú Quỳnh xách vali cho Đỗ Thị Hà trong Lễ vu quy - Ảnh 11.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Thương mại, cô không theo đuổi showbiz mà chỉ làm người mẫu ảnh cho các thương hiệu thời trang.

Chân dung phù dâu Hoàng Tú Quỳnh xách vali cho Đỗ Thị Hà trong Lễ vu quy - Ảnh 12.

Với chiều cao 1m67, dáng chuẩn, làn da trắng cùng nụ cười tỏa nắng, Tú Quỳnh phù hợp với nhiều tạo hình khác nhau, từ năng động đến sang trọng.

Chân dung phù dâu Hoàng Tú Quỳnh xách vali cho Đỗ Thị Hà trong Lễ vu quy - Ảnh 13.

Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 2002 chia sẻ nhiều hình ảnh du lịch, chơi thể thao và tận hưởng cuộc sống sang chảnh.

Chân dung phù dâu Hoàng Tú Quỳnh xách vali cho Đỗ Thị Hà trong Lễ vu quy - Ảnh 14.

Cô được nhận xét có phong thái sang trọng, thanh lịch.

An Khánh
