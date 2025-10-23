Chân dung phù dâu xách vali cho Hoa hậu Đỗ Thị Hà về nhà chồng

8 giờ trước

GĐXH - Khi gió Thu khẽ chạm, cũng là lúc phái đẹp nói lời tạm biệt với những gam màu rực rỡ của mùa Hè để tìm về tông ấm áp, dịu dàng hơn. Giữa muôn vàn xu hướng làm đẹp, Toasty Makeup với phong cách trang điểm mang sắc nâu caramel và ánh đồng nhẹ, đang dần “chiếm sóng” mạng xã hội, trở thành lựa chọn được yêu thích nhất mùa Thu 2025.