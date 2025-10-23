Chân dung phù dâu xách vali cho Hoa hậu Đỗ Thị Hà về nhà chồng
GĐXH - Hoàng Tú Quỳnh - phù dâu được giao trọng trách xách vali cho Đỗ Thị Hà về nhà chồng gây chú ý nhờ vẻ ngoài tươi tắn, gu thời trang đời thường đa phong cách.
Lễ vu quy của Đỗ Thị Hà sáng 22/10 tại Thanh Hóa diễn ra theo nghi thức truyền thống. Ngoài tục lệ mẹ chồng trao nón cho nàng dâu mới, nhà gái cũng gửi gắm nhiệm vụ xách vali chứa đồ đạc quan trọng cho một cô dâu phụ thân thiết. Nàng dâu phụ được Đỗ Thị Hà tin tưởng nhờ cầm vali là người đẹp Hoàng Tú Quỳnh, sinh năm 2002, quê Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ).
Trước đó, tại lễ nạp tài của Hoa hậu Đỗ Thị Hà hôm 16/10, Tú Quỳnh cũng là một trong các phù dâu.
Hoàng Tú Quỳnh quen Đỗ Thị Hà từ khi cùng tham dự Hoa hậu Việt Nam 2020. Hơn kém nhau một tuổi, cả hai thân thiết và gắn bó đến nay.
