Lưu ý của Công an TPHCM khi đốt pháo hoa dịp Tết
Pháo hoa dù mang lại không khí nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy, nổ.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM vừa đưa ra lưu ý để đảm bảo an toàn khi sử dụng pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Theo đó Tết đến, pháo hoa đã trở thành một phần không thể thiếu mang lại không khí tưng bừng, vui tươi. Dù vậy, pháo hoa cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy, nổ, đe dọa đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
Do đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khuyến cáo để đảm bảo an toàn khi sử dụng và vận chuyển pháo hoa dịp Tết.
4 lưu ý
Cơ quan, tổ chức và cá nhân muốn sử dụng pháo hoa phải có năng lực hành vi dân sự theo quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP; QCVN 04:2021/BCA quy định về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ.
Chỉ được sử dụng pháo hoa mua tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa. Loại pháo hoa mà cá nhân, tổ chức được phép đốt phải là pháo hoa không gây ra tiếng nổ do Bộ Quốc phòng sản xuất.
Khi sử dụng pháo hoa, người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.
Tuyệt đối không được mua bán, sử dụng pháo "lậu". Bảo quản pháo hoa ở vị trí an toàn, cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt, che chắn, chống va đập và tránh xa tầm tay trẻ em.
6 khuyến cáo khi đốt pháo
Pháo hoa chỉ nên được sử dụng tại các khu vực rộng rãi, không có vật liệu dễ cháy, xa các khu dân cư, cây cối và công trình dễ cháy, nổ.
Trước khi đốt, người dùng cần kiểm tra kỹ các sản phẩm pháo hoa, bảo đảm không có dấu hiệu hư hỏng, ẩm ướt hoặc các yếu tố nguy hiểm khác.
Cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tuân thủ đúng quy trình khi đốt pháo. Đảm bảo rằng khi đốt pháo, không có người đứng quá gần, tránh để pháo rơi vào các vật dụng dễ cháy.
Chuẩn bị phương tiện chữa cháy: như bình chữa cháy, vòi nước, xô cát… để xử lý kịp thời nếu xảy ra cháy, nổ.
Không tự ý sửa chữa hoặc sử dụng những pháo hoa đã bị hư hỏng.
Khi xảy ra cháy phải nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh biết; sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu để dập tắt đám cháy, đồng thời gọi ngay cho cảnh sát và tiến hành tổ chức cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan.
Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ phổ biến năm 2026Đời sống - 1 phút trước
GĐXH - Dưới đây là hành vi vi phạm giao thông phổ biến và các mức xử phạt theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Người tham gia giao thông nên biết để tránh bị xử phạt.
Cho bạn mượn xe mô tô tự gây tai nạn tử vong, bị khởi tốPháp luật - 1 giờ trước
Giao xe cho người đã uống rượu bia, không đủ điều kiện điều khiển, sau đó người này tự gây tai nạn tử vong, chủ xe bị khởi tố.
Bắt 17 đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớnPháp luật - 1 giờ trước
Liên quan tới đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn, VKSND tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam 17 đối tượng
Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường có nhân duyên tốt đẹp, biết gây dựng mối quan hệ bền chặt, nhờ đó mà con đường làm ăn hanh thông, tài lộc ngày càng dồi dào.
Thuê xe tự lái dịp Tết: Hết loại giá rẻXã hội - 2 giờ trước
Thị trường cho thuê xe tự lái dịp Tết đang thiếu dòng phổ thông giá rẻ do quá nhiều khách chọn
Thời tiết ngày 15/2: Miền Bắc nắng ấm trước khi đón đợt không khí lạnh mớiXã hội - 3 giờ trước
GĐXH - Trước khi khối không khí lạnh tăng cường mạnh, khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 24 – 27 độ C, thời tiết chưa rét.
Sau Tết là một cuộc đời khác: Ai thuộc 4 con giáp này coi chừng tiền về không kịp đếmĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo tử vi năm Bính Ngọ 2026, có 4 con giáp được cát tinh soi chiếu mạnh mẽ, tài lộc bất ngờ đảo chiều, mở ra một năm mới rủng rỉnh tiền bạc.
Giữ 'hồn' bạc giữa màn sương Đèo Gió ở Thái NguyênĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Giữa Đèo Gió quanh năm mù sương, ông Triệu Tiến Liềm ở xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên vẫn lặng lẽ giữ nghề chạm bạc của người Dao Tiền dù mỗi sản phẩm mất cả tháng mới hoàn thiện và thu nhập chẳng đủ mưu sinh.
Hà Nội: Công bố danh sách 2.162 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua Camera AI từ 1/1 - 10/1Pháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Chỉ trong 10 ngày đầu năm 2026 (từ ngày 1/1 - 10/1), hệ thống Camera AI tại Hà Nội đã phát hiện hơn 2.100 trường hợp vi phạm, trong đó có 1442 xe máy và 740 ô tô.
Cận Tết về xem 'thủ phủ' buôn bán loài vật gắn liền với người nông dânĐời sống - 18 giờ trước
GĐXH - Cuối tháng Chạp, chợ trâu, bò Nghiên Loan (Thái Nguyên) nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi hàng nghìn con gia súc được đưa về giao dịch, tạo nên bức tranh kinh tế – văn hóa đặc sắc giữa vùng cao.
Cận Tết về xem 'thủ phủ' buôn bán loài vật gắn liền với người nông dânĐời sống
GĐXH - Cuối tháng Chạp, chợ trâu, bò Nghiên Loan (Thái Nguyên) nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi hàng nghìn con gia súc được đưa về giao dịch, tạo nên bức tranh kinh tế – văn hóa đặc sắc giữa vùng cao.