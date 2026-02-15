Mới nhất
Lưu ý của Công an TPHCM khi đốt pháo hoa dịp Tết

Chủ nhật, 10:28 15/02/2026 | Xã hội

Pháo hoa dù mang lại không khí nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy, nổ.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM vừa đưa ra lưu ý để đảm bảo an toàn khi sử dụng pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lưu ý của Công an TPHCM về an toàn khi đốt pháo hoa dịp Tết 2026 - Ảnh 1.

Người dân TPHCM xem pháo hoa.

Theo đó Tết đến, pháo hoa đã trở thành một phần không thể thiếu mang lại không khí tưng bừng, vui tươi. Dù vậy, pháo hoa cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy, nổ, đe dọa đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân. 

Do đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khuyến cáo để đảm bảo an toàn khi sử dụng và vận chuyển pháo hoa dịp Tết.

4 lưu ý

Cơ quan, tổ chức và cá nhân muốn sử dụng pháo hoa phải có năng lực hành vi dân sự theo quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP; QCVN 04:2021/BCA quy định về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ.

Chỉ được sử dụng pháo hoa mua tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa. Loại pháo hoa mà cá nhân, tổ chức được phép đốt phải là pháo hoa không gây ra tiếng nổ do Bộ Quốc phòng sản xuất.

Khi sử dụng pháo hoa, người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Tuyệt đối không được mua bán, sử dụng pháo "lậu". Bảo quản pháo hoa ở vị trí an toàn, cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt, che chắn, chống va đập và tránh xa tầm tay trẻ em.

6 khuyến cáo khi đốt pháo

Pháo hoa chỉ nên được sử dụng tại các khu vực rộng rãi, không có vật liệu dễ cháy, xa các khu dân cư, cây cối và công trình dễ cháy, nổ.

Trước khi đốt, người dùng cần kiểm tra kỹ các sản phẩm pháo hoa, bảo đảm không có dấu hiệu hư hỏng, ẩm ướt hoặc các yếu tố nguy hiểm khác.

Cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tuân thủ đúng quy trình khi đốt pháo. Đảm bảo rằng khi đốt pháo, không có người đứng quá gần, tránh để pháo rơi vào các vật dụng dễ cháy.

Chuẩn bị phương tiện chữa cháy: như bình chữa cháy, vòi nước, xô cát… để xử lý kịp thời nếu xảy ra cháy, nổ.

Không tự ý sửa chữa hoặc sử dụng những pháo hoa đã bị hư hỏng.

Khi xảy ra cháy phải nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh biết; sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu để dập tắt đám cháy, đồng thời gọi ngay cho cảnh sát và tiến hành tổ chức cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan.

Anh Vũ
