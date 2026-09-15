Lý do giá lăn bánh Mazda 3 tiếp tục giảm kỷ lục, sedan hạng C rẻ hơn Toyota Vios, Hyundai Accent

Giá lăn bánh Mazda 3

Mazda Việt Nam thông báo Mazda 3 ưu đãi lên đến 51triệu đồng

Trong tháng 9/2026, Mazda Việt Nam thông báo Mazda 3 ưu đãi lên đến 51triệu đồng, mức giảm sâu nhất của sedan hạng C này kể từ khi ra mắt Việt Nam vào cuối năm 2019.

Giá sau ưu đãi thực tế mà người dùng phải trả để sở hữu Mazda 3 chỉ 559 triệu đồng, rẻ hơn cả sedan hạng B như Toyota Vios. Dĩ nhiên, khi lựa chọn Mazda 3, người dùng sẽ được trải nghiệm chiếc xe rộng rãi, thiết kế ấn tượng hơn nên sẽ có sự cân nhắc khi 2 xe cùng tầm giá.

Với mức ưu đãi sâu, hãng xe Nhật Bản hy vọng sẽ kéo doanh số của Mazda 3 để cải thiện tình hình kinh doanh chung trong những tháng cuối năm 2026.

Mazda 3 đang là chiếc xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng C ở thị trường Việt Nam. Theo Báo Thế giới và Việt Nam, riêng trong tháng 7, Mazda 3 bán được 194 chiếc. Sau 7 tháng đầu năm, Mazda 3 đạt doanh số 1.760 xe, thống trị hoàn toàn phân khúc. Điểm mạnh của xe vẫn đến từ 2 kiểu dáng sedan và hatchback mang đến nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng.

Mặc dù vậy, khi xe sedan đang dần thoái trào thì Mazda 3 cũng không tránh khỏi việc gặp nhiều khó khăn khi cạnh tranh với những SUV cùng tầm giá 600 triệu đồng.

Hiện nay, các đối thủ trong phân khúc sedan hạng C không còn nhiều Toyota Corolla Altis đã dừng bán, KIA K3 thu hẹp chỉ còn 1 phiên bản, Hyundai Elantra doanh số vài chục xe mỗi tháng…

Mặc dù vậy, khó khăn nhất với Mazda 3 chính là việc cạnh tranh với các mẫu SUV cùng tầm giá. Trong khoảng 600 - 700 triệu đồng, người dùng sẽ có những mẫu SUV ở phân khúc hạng B, nhưng không gian đủ dùng, gầm cao đa dụng di chuyển nhiều địa hình và kiểu dáng thiết kế bắt mắt hơn.

Đặc biệt, xu hướng xe điện phát triển mạnh mẽ như hiện nay ở Việt Nam đang "nhấn chìm" doanh số của mọi mẫu xe thuộc các phân khúc khác nhau.

Việc cạnh tranh doanh số thời điểm này là không khả thi với sedan như Mazda 3, có chăng hãng sẽ sản xuất cầm chừng hết vòng đời trước khi nghĩ đến việc có nên tiếp tục bán sedan hạng C hay không.

Để Mazda 3 có thể lăn bánh, ngoài khoản giá mua xe, khách hàng sẽ phải bỏ ra nhiều khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành). Riêng tại Hà Nội có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh cũng là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển.

Bảng giá lăn bánh Mazda 3

Biến thể Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác Mazda3 Sedan 1.5L Deluxe 569 653 642 628 - 1.5L Deluxe (tùy chọn) 599 687 675 661 1.5L Luxury 644 737 724 710 1.5L Premium 719 821 807 793 Mazda3 Hatchback (Sport) 1.5L Luxury 659 754 741 727 1.5L Premium 719 821 807 793





Giá xe Mazda 3 và các đối thủ

Mazda 3 giá bán từ 569 triệu đồng

Hyundai Elantra giá bán từ 580 triệu đồng

Honda Civic giá bán từ 730 triệu đồng

Toyota Altis giá từ 719.000.000 VNĐ

Đánh giá xe Mazda 3

Mazda 3 nổi tiếng với phong cách thiết kế cận sang nhờ ngôn ngữ KODO.





Theo Tạp chí điện tử Người đưa tin, Mazda 3 nổi tiếng với phong cách thiết kế cận sang nhờ ngôn ngữ KODO. Xe sở hữu không giản đủ dùng với khả năng hoàn thiện tốt và nhiều tiện nghi cùng như công nghệ an toàn được trang bị.

Về vận hành, Mazda 3 sử dụng động cơ phun xăng trực tiếp Skyactiv-G với 2 mô hình gồm động cơ 1.5L có công suất 110 mã lực, mô-men xoắn 146 Nm. Truyền sức mạnh đến bánh xe là hộp số tự động 6 cấp cùng hệ thống dẫn động cầu trước FWD.

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm ưu đãi tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá hấp dẫn nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.