Giá vàng hôm nay 14/9: Vàng SJC giảm sâu còn bao nhiêu tiền 1 lượng?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm 300 nghìn đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Vào lúc 9h32', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 142,7-145,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.
Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 142,2-145,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng hạ 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt tuần qua.
Tương tự, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được điều chỉnh hạ 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết tuần qua, niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 142,7-146,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Ở chiều ngược lại, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết tuần qua, giao dịch đầu phiên ở mức 143-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Ngày 12/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.
Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 142,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với phiên liền trước.
Giá vàng nhẫn 9999 của Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 143-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 142,9-146,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.
Giá vàng hôm nay thế giới
Khoảng 7h sáng 14/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco ở quanh mức 4.340 USD/ounce, giảm khoảng 8 USD, tương đương 0,2% so với mức tham chiếu trước đó.
Giá vàng thế giới trải qua một tuần biến động mạnh. Giá vàng giao ngay đầu tuần ở mức 4.422 USD/ounce và có thời điểm tăng lên 4.442 USD/ounce vào thứ Ba. Đà tăng nhanh chóng đảo chiều khi đồng USD mạnh lên, giá dầu tăng và kỳ vọng Fed tăng lãi suất gia tăng.