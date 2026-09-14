Giá vàng hôm nay 14/9: Vàng SJC giảm sâu còn bao nhiêu tiền 1 lượng?

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Giá vàng hôm nay 13/9: Vàng vẫn được hỗ trợ khi uy tín của Fed bắt đầu chịu sức ép GĐXH - Giá vàng đi ngang trong bối cảnh những trở ngại từ việc giá năng lượng tăng cao và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất ngày càng gia tăng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào

Vào lúc 9h32', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 142,7-145,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 142,2-145,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng hạ 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt tuần qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được điều chỉnh hạ 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết tuần qua, niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 142,7-146,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Ở chiều ngược lại, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết tuần qua, giao dịch đầu phiên ở mức 143-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ngày 12/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 142,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 của Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 143-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 142,9-146,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Khoảng 7h sáng 14/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco ở quanh mức 4.340 USD/ounce, giảm khoảng 8 USD, tương đương 0,2% so với mức tham chiếu trước đó.

Giá vàng thế giới trải qua một tuần biến động mạnh. Giá vàng giao ngay đầu tuần ở mức 4.422 USD/ounce và có thời điểm tăng lên 4.442 USD/ounce vào thứ Ba. Đà tăng nhanh chóng đảo chiều khi đồng USD mạnh lên, giá dầu tăng và kỳ vọng Fed tăng lãi suất gia tăng.