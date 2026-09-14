Rẻ hơn Kia Morning, ô tô điện giá 200 triệu đồng, pin CATL đi 210 km, sạc nhanh 30 phút

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ô tô điện pin CATL đi 210 km, sạc nhanh 30 phút

Ô tô điện Geely Panda Mini

Mẫu ô tô điện Geely Panda Mini vừa được bổ sung phiên bản Karting Edition tại Trung Quốc, hướng tới nhóm khách hàng trẻ bằng ngoại hình thể thao hơn đáng kể so với mẫu xe tiêu chuẩn.

Theo Tạp chí Kinh doanh chứng khoán, dù vẫn là một mẫu ô tô điện mini với tốc độ tối đa 100 km/h, Panda Mini Karting Edition được trang bị cánh gió lớn phía sau, cản trước tạo hình thể thao và nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ xe đua. Đáng chú ý hơn nằm ở bộ pin LFP 17,2 kWh do CATL cung cấp, cho phạm vi hoạt động công bố 210 km.

Panda Mini không phải cái tên mới trong danh mục xe điện của Geely.

Mẫu xe lần đầu xuất hiện tại thị trường Trung Quốc vào tháng 2/2023, gia nhập phân khúc ô tô điện mini vốn có sự cạnh tranh mạnh của Wuling Hongguang Mini EV và nhiều sản phẩm nội địa khác.

Sau hơn ba năm hiện diện, Geely đang tìm cách làm mới sản phẩm bằng phiên bản Panda Mini Karting Edition.

Panda Mini không phải cái tên mới trong danh mục xe điện của Geely.

Thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở ngoại hình. Nếu Panda Mini thông thường theo phong cách nhỏ nhắn và có phần đáng yêu, Karting Edition lại được bổ sung hàng loạt chi tiết nhằm tạo cảm giác thể thao.

Phía trước xuất hiện cánh chia gió nhô ra khỏi cản xe. Phần đuôi gây chú ý hơn với cánh gió kích thước lớn đặt trên mui, khiến một chiếc ô tô điện mini mang dáng vẻ gần với những mẫu xe được độ theo phong cách đường đua.

Tuy nhiên, những trang bị này chủ yếu phục vụ yếu tố thiết kế hơn là cải thiện hiệu suất vận hành.

Panda Mini Karting Edition vẫn có tốc độ tối đa 100 km/h, do đó cánh gió lớn khó tạo ra khác biệt đáng kể về khí động học trong điều kiện sử dụng thông thường. Bù lại, cách thiết kế mới giúp chiếc xe dễ nhận diện hơn, đặc biệt khi nhóm khách hàng của ô tô điện mini tại Trung Quốc ngày càng trẻ.

Panda Mini vẫn được trang bị một số tiện nghi đáng chú ý.

Dù thuộc nhóm ô tô điện giá thấp, Panda Mini vẫn được trang bị một số tiện nghi đáng chú ý.

Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 9,2 inch, cung cấp các thông tin liên quan tới tốc độ, dung lượng pin và trạng thái vận hành.

Trung tâm bảng táp-lô có thêm màn hình giải trí 8 inch. Với chiều dài chỉ 3.150 mm và trục cơ sở 2.015 mm, Panda Mini vẫn giữ đúng đặc trưng của một mẫu xe được phát triển chủ yếu cho đô thị.

Kích thước nhỏ giúp xe thuận tiện hơn khi di chuyển trên những tuyến phố đông đúc hoặc tìm chỗ đỗ. Đổi lại, không gian chứa hành lý tương đối hạn chế. Dung tích khoang hành lý được công bố ở mức 69 lít, phù hợp hơn với một vài vật dụng nhỏ.

Trang bị an toàn cơ bản gồm hai túi khí phía trước, camera lùi và cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau. Nhìn chung, cấu hình của Panda Mini không hướng tới việc cạnh tranh với ô tô điện cỡ lớn mà tập trung vào nhu cầu đi lại cá nhân trong thành phố.

Thay đổi đáng quan tâm hơn trên Geely Panda Mini Karting Edition nằm ở hệ thống pin. Mẫu xe sử dụng bộ pin LFP dung lượng 17,2 kWh do CATL cung cấp.

Theo thông tin được công bố, bộ pin đã trải qua 76 hạng mục thử nghiệm trong các điều kiện khác nhau. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm của nhà sản xuất không đồng nghĩa pin hoàn toàn loại bỏ mọi rủi ro trong quá trình sử dụng thực tế.

Năng lượng được cung cấp cho mô-tơ điện đặt ở cầu sau, có công suất khoảng 40 mã lực.

Cấu hình dẫn động cầu sau cũng là một đặc điểm đáng chú ý của Panda Mini trong nhóm ô tô điện đô thị giá thấp. Phạm vi hoạt động được công bố đạt 210 km sau mỗi lần sạc đầy.

Con số này được xác định theo chu trình thử nghiệm tại Trung Quốc. Phạm vi thực tế có thể thấp hơn tùy điều kiện giao thông, nhiệt độ, tốc độ, tải trọng và việc sử dụng điều hòa.

Đặc biệt, không nên quy đổi trực tiếp 210 km theo tiêu chuẩn thử nghiệm tại Trung Quốc sang một con số WLTP cố định, bởi kết quả của hai chu trình phụ thuộc vào từng mẫu xe và điều kiện thử nghiệm cụ thể.

Điểm đáng chú ý khác là khả năng sạc nhanh DC công suất 22 kW. Theo công bố, pin có thể tăng từ 30% lên 80% trong khoảng 30 phút khi sử dụng nguồn sạc phù hợp.

Với dung lượng pin chỉ 17,2 kWh, khả năng hỗ trợ sạc nhanh giúp Panda Mini thuận tiện hơn nếu người dùng cần bổ sung năng lượng trong ngày thay vì chờ nhiều giờ với bộ sạc AC.

Điểm đáng chú ý khác là khả năng sạc nhanh DC công suất 22 kW.

Tuy nhiên, xét phạm vi 210 km, Panda Mini vẫn phù hợp nhất với nhu cầu di chuyển đô thị.

Nếu mỗi ngày đi khoảng 30-40 km, phạm vi lý thuyết của xe có thể đáp ứng nhiều ngày sử dụng trước khi cần sạc. Trong thực tế, tần suất sạc sẽ phụ thuộc đáng kể vào điều kiện vận hành.

Sự xuất hiện của Karting Edition cho thấy Geely đang tìm cách tạo thêm cá tính cho một sản phẩm vốn được xây dựng quanh ba yếu tố: nhỏ, rẻ và dễ sử dụng trong thành phố.

Cánh gió lớn hay các chi tiết mang phong cách xe đua khó biến Panda Mini thành một mẫu xe hiệu suất cao khi tốc độ vẫn giới hạn ở 100 km/h. Nhưng chúng tạo ra diện mạo khác biệt cho chiếc xe trong một phân khúc ngày càng đông đối thủ.

Quan trọng hơn, mức giá ưu đãi khoảng 170 triệu đồng, bộ pin CATL 17,2 kWh, phạm vi 210 km và khả năng sạc nhanh 30 phút tạo thành bộ thông số đáng chú ý đối với một chiếc ô tô điện mini.

Giá ô tô điện Panda Mini Karting Edition

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, Panda Mini Karting Edition có giá niêm yết 49.900 nhân dân tệ. Trong giai đoạn ưu đãi, giá xe giảm còn 43.900 nhân dân tệ (tương đương khoảng 170 triệu đồng) theo tỷ giá quy đổi tham khảo. Đây là giá tại thị trường Trung Quốc, chưa phải giá bán tại Việt Nam.

Hiện mức giá trên chỉ áp dụng tại Trung Quốc. Chưa có thông tin cho thấy Geely Panda Mini Karting Edition sẽ được phân phối chính thức tại Việt Nam.

Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?

Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.

Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.

Xe ô tô điện VinFast Minio Green đèn 'ăn điểm', dễ lại tạo trào lưu độ

VinFast Minio Green (Ảnh: Đại lý VinFast)

VinFast Minio Green được đánh giá là một mẫu xe thực dụng, tập trung các trang bị cần thiết cho di chuyển nội đô với tầm giá dễ tiếp cận. Cụm đèn chiếu sáng LED cho ánh sáng rõ và đều, hỗ trợ quan sát trong nhiều điều kiện. Đồng hồ kỹ thuật số đặt sau vô lăng giúp theo dõi thông số nhanh và giảm xao nhãng khi lái. Khoang lái ghi điểm ở tính thân thiện và tầm nhìn thoáng. Nắp ca-pô ngắn giúp người lái căn đầu xe chính xác hơn trong không gian chật.

VinFast Minio Green có giá bán 269 triệu đồng, thấp hơn 30 triệu đồng so với VF 3. Mẫu xe điện mini này được kỳ vọng sẽ nối tiếp thành công của các dòng xe Green đã ra mắt, qua đó góp phần giúp VinFast đạt những mục tiêu doanh số trong tương lai.

Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V





Baojun Yep 2023.

Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.

Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.

Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.

TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .

Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep Plus

Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.

Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.

Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.

Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.

Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.

Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.