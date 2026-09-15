Tỷ giá USD hôm nay 15/9: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng bật tăng

Giá vàng hôm nay 13/9: Vàng vẫn được hỗ trợ khi uy tín của Fed bắt đầu chịu sức ép GĐXH - Giá vàng đi ngang trong bối cảnh những trở ngại từ việc giá năng lượng tăng cao và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất ngày càng gia tăng.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tăng 0,35%, hiện ở mức 99,47 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR giảm xuống còn 1,153 USD. Đồng bảng Anh giảm 0,2%, xuống 1,3512 USD. Trong khi đó, đồng USD tăng 0,5% so với yên, lên 154,355 yên/USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY giảm xống vùng 99,47 điểm. USD ngân hàng bật tăng. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR giảm.

Trong tuần này, đồng USD được dự báo tiếp tục nhận hỗ trợ từ kỳ vọng Fed duy trì lập trường thận trọng khi lạm phát Mỹ vẫn cao hơn mục tiêu 2% và giá năng lượng tăng làm gia tăng nguy cơ áp lực giá kéo dài. Điều này giúp nâng triển vọng lãi suất của Mỹ và tăng sức hấp dẫn của các tài sản định giá bằng USD.

Tâm điểm của thị trường là cuộc họp chính sách của Fed. Nếu Fed tiếp tục phát tín hiệu cứng rắn và duy trì lãi suất ở mức cao để kiểm soát lạm phát, đồng USD có thể tiếp tục tăng giá. Ngược lại, nếu Fed đưa ra thông điệp mềm mỏng hơn, đồng bạc xanh có thể chịu áp lực điều chỉnh.

Bên cạnh đó, giá dầu và căng thẳng địa chính trị cũng là những yếu tố quan trọng tác động đến USD. Trong bối cảnh bất ổn gia tăng, nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn như USD thường tăng lên, đồng thời giá năng lượng cao có thể khiến Fed thận trọng hơn với việc nới lỏng chính sách.

Tuy nhiên, đà tăng của USD có thể bị hạn chế nếu các yếu tố hỗ trợ đã được thị trường phản ánh vào giá. Diễn biến chính sách của BOJ và ECB cũng sẽ được theo dõi sát sao, bởi việc các ngân hàng trung ương này tiếp tục thắt chặt chính sách có thể thu hẹp chênh lệch lãi suất với Mỹ và gây sức ép lên đồng USD.

Nhìn chung, đồng USD nhiều khả năng duy trì xu hướng tích cực, tăng nhẹ hoặc đi ngang ở vùng cao trong tuần này. Tuy nhiên, biến động lớn có thể xuất hiện sau cuộc họp Fed, với hướng đi của đồng bạc xanh phụ thuộc chủ yếu vào thông điệp chính sách mà Fed đưa ra.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 15/9, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.607 đồng/USD, đã tăng 11 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng, ở vùng 24.377 đồng mua vào và 26.837 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 15/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 15/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 15/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 15/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 15/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 15/9/2026.

Tỷ giá USD tăng tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank giá USD đã tăng 70 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với 2 phiên trước đó, ở vùng 25,770-26,180 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã tăng 70 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó, ở mức 25.740-26.185 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,800-26,180 đồng/USD, đã tăng 70 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 15/9/2026, khảo sát lúc 08h58 phút ghi nhận không thay đổi so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 25.884 đồng/USD mua vào và bán ra là 25.984 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 15/9, giảm giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 29,232.24-30,773.93 đồng/EUR, đã giảm 27 đồng chiều mua vào và giảm 29 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.435-30.745 đồng/EUR, đã giảm 46 đồng chiều mua vào và giảm 46 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,406-30,827 đồng/EUR, đã giảm 35 đồng chiều mua vào và giảm 37 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 15/9/2026 khảo sát lúc 09h02 phút hiện đang được mua vào là 29.910 đồng và bán ra là 30.020 đồng, không thay đổi so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 162.20-173.40 đồng/yen, giảm nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật giảm nhẹ chiều mua vào và giảm nhiệt chiều bán ra, ở vùng 162,96-172,96 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 163.41-173.6 đồng, giảm nhẹ so với phiên hôm qua.

Diễn biến trên thị trường ngoại tệ ngày 15/9 cho thấy tỷ giá USD trong nước tăng trưởng trở lại tại nhiều ngân hàng thương mại, cho thấy tác động từ nhịp phục hồi của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế. Dù vậy diễn biến giá USD vẫn chịu nhiều tác động của tình hình địa chính trị thế giới cũng như tình hình lạm phát.

Những người nắm giữ USD cần theo dõi sát thị trường để đưa ra quyết định đầu tư. Với người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch hoặc công tác nước ngoài, việc tỷ giá không có những biến động quá mạnh vẫn đang tạo lợi thế, giảm chi phí quy đổi sang đồng USD. Tuy nhiên, người dân vẫn nên theo dõi sát diễn biến thị trường, cân nhắc chia nhỏ nhu cầu mua ngoại tệ theo từng giai đoạn thay vì mua dồn vào một thời điểm để hạn chế rủi ro biến động tỷ giá.

Tỷ giá USD hôm nay 14/9: Đồng Đô la Mỹ biến động ra sao? GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 14/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.