Rẻ hơn cả Hyundai Grand i10, SUV 5 chỗ trang bị cao cấp, 3 tùy chọn động cơ giá 275 triệu đồng

Xuất hiện SUV điện cỡ D ngập tràn công nghệ, công suất 217 mã lực giá chỉ 580 triệu đồng GĐXH - SUV điện cỡ D có giá quy đổi từ khoảng 580 triệu đồng, động cơ mạnh nhất 217 mã lực và hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái.

SUV 5 chỗ trang bị cao cấp, 3 tuỳ chọn động cơ

Tata Motors vừa chính thức giới thiệu Curvv Series X với giá bán quy đổi từ 270 triệu đồng tại Ấn Độ. Ảnh: Tổng hợp

Tata Motors vừa chính thức giới thiệu Curvv Series X tại thị trường Ấn Độ, đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng trong chiến lược sản phẩm của hãng ở phân khúc SUV-Coupe tầm trung.

Theo các chuyên trang ô tô như Autocar India và CarWale, mẫu SUV 5 chỗ Curvv Series X được phát triển nhằm thay thế dải Curvv tiêu chuẩn trước đây, đồng thời cơ cấu lại các phiên bản theo hướng gia tăng trang bị và tối ưu giá trị cho người dùng.

Về thiết kế, Tata Curvv Series X vẫn giữ kiểu dáng SUV-Coupe thể thao với phần mui vuốt dốc về phía sau. Thay đổi dễ nhận thấy ở phần đầu xe là lưới tản nhiệt được chuyển sang màu đen bóng, thay cho chi tiết mạ chrome trên phiên bản trước.

Mẫu SUV 5 chỗ được trang bị hệ thống đèn LED hiện đại, gồm đèn pha LED, dải đèn định vị ban ngày (DRL) nối liền ở phía trước và cụm đèn hậu LED phía sau. Tay nắm cửa dạng ẩn tiếp tục góp phần tạo diện mạo liền mạch, hiện đại cho thân xe.

Tùy từng phiên bản, khách hàng có thể lựa chọn bộ mâm hợp kim cắt kim cương 17 hoặc 18 inch. Đáng chú ý, Tata cũng mở rộng tùy chọn DARK Edition xuống các phiên bản tầm trung, mang đến diện mạo đen đồng bộ cho cả ngoại thất lẫn nội thất, thay vì chỉ xuất hiện trên các cấu hình cao cấp.

Một trong những điểm đáng chú ý trên Curvv Series X là việc Tata Motors đưa nhiều trang bị vốn thường chỉ xuất hiện ở các phiên bản cao cấp xuống những cấu hình thấp hơn.

Ngay trên phiên bản Pure X+, xe đã được trang bị màn hình giải trí cảm ứng Harman 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Danh sách tiện nghi còn có ghế bọc da và điều hòa tự động.

Khoang nội thất hiện đại. Ảnh: Tổng hợp

Ở những phiên bản cao hơn, mẫu SUV-Coupe sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch dành cho người lái, kết hợp màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch. Hệ thống âm thanh 9 loa JBL, cửa sổ trời toàn cảnh panorama và camera 3D 360 độ tích hợp giám sát điểm mù cũng góp mặt trên các cấu hình cao cấp.

Không gian cabin cũng được Tata tinh chỉnh nhằm cải thiện sự thoải mái cho hành khách phía sau. Phần tựa lưng ghế trước được thiết kế mỏng hơn 10 mm nhờ sử dụng vật liệu bọt Shell Foam, đồng thời hàng ghế sau được đẩy lùi để tăng khoảng để chân.

Hàng ghế thứ 2 của mẫu SUV đến từ thương hiệu lớn Tata này khá rộng rãi. Ảnh: Tổng hợp

Về an toàn, Curvv Series X được xây dựng trên kiến trúc Safety Dome, với 6 túi khí tiêu chuẩn, hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS cấp độ 2, cân bằng điện tử ESP, hệ thống giám sát áp suất lốp và phanh đĩa trên cả bốn bánh.

Tata Curvv Series X cung cấp 3 tùy chọn động cơ, đáp ứng nhiều nhu cầu vận hành khác nhau.

Đầu tiên là động cơ xăng tăng áp Revotron 1.2L, cho công suất tối đa 120 mã lực và mô-men xoắn 170 Nm trên mẫu SUV 5 chỗ này. Tiếp đến là động cơ xăng tăng áp phun xăng trực tiếp Hyperion 1.2L, mạnh 125 mã lực và đạt mô-men xoắn 225 Nm.

Lựa chọn còn lại là động cơ diesel Kryojet 1.5L, sản sinh công suất 118 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 260 Nm.

Về hộp số, động cơ xăng Revotron 1.2L và diesel 1.5L có thể kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp (DCA). Trong khi đó, động cơ xăng Hyperion 1.2L phun xăng trực tiếp được ghép độc quyền với hộp số DCA 7 cấp.

Giá SUV 5 chỗ Tata Curvv Series X

Theo Tạp chí Người quan sát, tại Ấn Độ, Tata Curvv Series X có giá khởi điểm từ 9,99 Lakh Rs, tương đương khoảng 270 triệu đồng. Đây là mức giá đáng chú ý nếu đặt cạnh các mẫu xe đô thị phổ biến như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

Phiên bản Pure X+ có giá 11,79 Lakh Rs, tương đương khoảng 325,5 triệu đồng. Trong khi đó, hai phiên bản cao hơn gồm Creative X+ và Accomplished Plus X lần lượt được niêm yết ở mức 12,91 Lakh Rs (khoảng 356,4 triệu đồng) và 19 Lakh Rs (khoảng 524,6 triệu đồng).

Với thiết kế SUV-Coupe khác biệt, danh sách trang bị được mở rộng cùng nhiều lựa chọn động cơ và hộp số, Tata Curvv Series X được kỳ vọng tiếp tục tạo sức ép lên các đối thủ trong phân khúc SUV tại thị trường Ấn Độ.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Thông báo từ Misubishi, hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

Theo Mazda, New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.



