Rẻ hơn SH, xe ga 150cc của Honda trang bị camera hành trình và ra-đa ô tô giá 58 triệu đồng sẽ ra sao nếu về Việt Nam?

Xe ga 150cc của Honda trang bị camera hành trình và ra-đa ô tô

NWT150 phiên bản 2026

Liên doanh Wuyang-Honda vừa chính thức mở bán mẫu xe tay ga đô thị đa dụng NWT150 phiên bản 2026 mới dành cho thị trường Trung Quốc.

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, mẫu xe Wuyang-Honda NWT150 2026 mới nổi bật với phong cách trẻ trung cùng 5 tùy chọn màu sắc thời trang gồm Xám Qingyan (bản đặc biệt với nước sơn mờ điểm xuyết các đường kẻ tương phản thể thao), Bạc Starlight, Đen Charming, Trắng Starry và Bạc Mechanical. Điểm cộng lớn nhất trong thiết kế của NWT150 là phần sàn để chân dạng phẳng rộng tới 290mm, mang lại sự linh hoạt tối đa khi không chỉ là chỗ để chân, mà còn cho phép người lái dễ dàng vận chuyển các vật dụng cồng kềnh như thùng carton hay vali size 24 inch.





Mẫu xe Wuyang-Honda NWT150 2026 mới nổi bật với phong cách trẻ trung

Về mặt công nghệ và tiện nghi, NWT150 được nhà sản xuất trang bị đèn pha LED 4 thấu kính cùng không gian cốp chứa đồ rộng rãi 28L có thể để vừa mũ bảo hiểm full-face. Xe sở hữu bình xăng 8,3L đặt phía trước, cho phạm vi di chuyển vượt trội hơn 350km.





Các bản Cao cấp và PRO còn được nâng cấp thêm màn hình TFT màu 7 inch

Các bản Cao cấp và PRO còn được nâng cấp thêm màn hình TFT màu 7 inch, hỗ trợ hiển thị điều hướng theo thời gian thực (bao gồm đếm ngược đèn giao thông), giảm xóc khí nén phía sau giúp tối ưu độ êm ái, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, camera hành trình 1080P tích hợp sẵn cùng các nút bấm kết nối trực tiếp với camera hành động DJI.





Hệ thống Wi-LINK thông minh hỗ trợ 4 phương thức mở khóa linh hoạt qua Bluetooth

Hệ thống Wi-LINK thông minh hỗ trợ 4 phương thức mở khóa linh hoạt qua Bluetooth, thẻ NFC, ứng dụng di động và chìa khóa cơ, cho phép chia sẻ chìa khóa từ xa. Đặc biệt, bản PRO còn được trang bị hệ thống radar sóng milimet phía sau, giúp cảnh báo điểm mù trên gương chiếu hậu, tích hợp sẵn thùng đồ sau thông minh 40L mở khóa bằng một nút bấm.

Sức mạnh của NWT150 đến từ khối động cơ eW15 dung tích 150cc, 4 van, làm mát bằng chất lỏng. Khối động cơ này đạt công suất tối đa 15,29 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm, cho khả năng tăng tốc mượt mà, vận hành ổn định và mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 2,2L/100km.





Wuyang-Honda NWT150 đều được trang bị tiêu chuẩn phanh đĩa

Về mặt an toàn, toàn bộ các phiên bản Wuyang-Honda NWT150 đều được trang bị tiêu chuẩn phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau, tích hợp ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS tương tự như Honda SH, giúp tăng cường khả năng bám đường và kiểm soát lái trong mọi điều kiện giao thông đô thị. Với những trang bị này, Wuyang-Honda NWT150 hoàn toàn vượt trội hơn Honda Air Blade về mặt an toàn, dù mức giá tương đương.

Giá xe ga 150cc Wuyang-Honda NWT150

Xe có 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Cao cấp và PRO, được hãng niêm yết giá bán đề xuất lần lượt tương ứng là 14.980 Nhân dân tệ, 16.780 Nhân dân tệ và 17.980 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 58 triệu đồng, 65 triệu đồng và 69 triệu đồng tiền Việt).

Thông tin trên Đời sống và Pháp luật, nếu mẫu xe này được các doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân đưa về Việt Nam, giá bán sau khi gánh các chi phí thuế phí dự kiến sẽ rơi vào khoảng 75 đến 85 triệu đồng. Đây là mức giá cực kỳ cạnh tranh khi đặt cạnh các dòng xe tay ga 150 - 160cc đang tung hoành trên thị trường như Honda SH Mode, Honda Air Blade 160, Honda Vario 160 hay Yamaha NVX 155.

Tại Việt Nam, tâm lý người tiêu dùng vốn rất chuộng thương hiệu Honda và sẵn sàng chi tiền cho những mẫu xe ngập tràn công nghệ. NWT150 sở hữu lợi thế tuyệt đối về sàn để chân phẳng - chi tiết mà Air Blade hay NVX đều không có, cùng dàn công nghệ ra-đa sóng milimét và camera hành trình mà ngay cả Honda SH350i cũng chưa được trang bị.

Đối với những khách hàng gia đình hoặc giới văn phòng cần một chiếc xe vừa tiện đi làm hằng ngày, vừa có sức chứa lớn lại an toàn tối đa, NWT150 sẽ là một sự lựa chọn vô cùng cuốn hút.

Tuy nhiên, thách thức dành cho NWT150 tại Việt Nam cũng không nhỏ. Việc là sản phẩm của liên doanh Wuyang-Honda sản xuất tại Trung Quốc có thể tạo ra tâm lý đắn đo ở một bộ phận khách hàng Việt vốn vẫn ưu tiên xe lắp ráp trong nước hoặc nhập khẩu từ Thái Lan, Indonesia.

Ngoài ra, việc nhập khẩu tư nhân sẽ khiến chính sách bảo hành, dịch vụ hậu mãi và linh kiện thay thế gặp đôi chút khó khăn hơn so với các dòng xe phân phối chính hãng. Mặc dù vậy, với mức giá hợp lý cùng danh sách trang bị "tận răng", Honda NWT150 2026 chắc chắn vẫn là một cái tên đủ sức gây sốt nếu xuất hiện tại Việt Nam.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, hãng SYM cho biết, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Theo công bố của hãng Suzuki, Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.