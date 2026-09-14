Xe máy điện Nhật Bản giảm giá mạnh ở Việt Nam, chỉ từ 18,5 triệu đồng, rẻ hiếm có

Xe máy điện Nhật Bản giảm giá mạnh ở Việt Nam

Yamaha NEO’s được ưu đãi 12 triệu đồng, đưa giá bán xuống 36,9 triệu đồng, bao gồm một pin và bộ sạc.





Theo Tạp chí Kinh tế chứng khoán Việt Nam, giá Yamaha NEO's mới nhất tại một số đại lý đang thấp hơn mức niêm yết của hãng. Thay vì 36,9 triệu đồng, mẫu xe máy điện này được chào bán khoảng 35 triệu đồng, tương đương mức giảm 1,9 triệu đồng.

Cụ thể, Yamaha Neo's 2026 có giá niêm yết ở mức 36,9 triệu đồng. Con số này thấp hơn gần 13 triệu đồng so với bản cũ ra mắt lần đầu năm 2022, được niêm yết ở mức giá 50 triệu đồng.

Với mức giảm trên, Neo's trở thành mẫu xe hạ giá sâu nhất của Yamaha trong phân khúc xe 2 bánh phổ thông. Đây cũng là mẫu xe điện duy nhất của thương hiệu Nhật tại thị trường Việt Nam tính đến nay.

So với bản cũ, Neo's 2026 chỉ bổ sung tùy chọn màu sắc. Dẫu vậy, mức giá dễ tiếp cận hơn sẽ là yếu tố quan trọng để tăng sức cạnh tranh cho mẫu xe Nhật ở phân khúc xe máy điện phổ thông ngày càng đông đúc.

Trước đó, Neo's bản cũ từng được áp dụng giảm giá 15 triệu đồng trong nhiều tháng. Chương trình này giúp đưa giá xe xuống còn khoảng 34 triệu đồng, thấp hơn so với giá bản mới 2026.

ICON e: hiện là mẫu xe máy điện có giá dễ tiếp cận nhất của Honda Việt Nam.

Về phía Honda, hãng này mới đây vừa mở bán mẫu xe máy điện UC3 mới với giá đề xuất 80-81,4 triệu đồng. Tuy nhiên, trong thời gian đầu mở bán, UC3 được áp dụng giá ưu đãi là 58-59,4 triệu đồng.

Honda cho biết chương trình này giúp người dùng có thêm cơ hội tiếp cận và sở hữu các sản phẩm xe máy điện của hãng. Mức giá kích cầu được áp dụng cho tới khi hãng có thông báo mới.

Ở phân khúc phổ thông, Honda ICON e: tiếp tục là mẫu xe điện hướng đến học sinh, sinh viên và người thường xuyên di chuyển quãng ngắn.

Xe có giá niêm yết 20,52 triệu đồng (chưa bao gồm pin). Người dùng có thể lựa chọn mua pin kèm xe hoặc thuê pin theo nhu cầu. Hiện Honda đang có ưu đãi tới 2 triệu đồng khi mua ICON e:, đưa giá xe về mức 18,5 triệu đồng.

ICON e: hiện là mẫu xe máy điện có giá dễ tiếp cận nhất của Honda Việt Nam. Hãng cho biết muốn đẩy mạnh kinh doanh xe máy điện tại nước ta từ 2026.

Từ đầu 2027, Honda có kế hoạch ra hai mẫu xe máy điện mới dành riêng cho thị trường Việt Nam. Những sản phẩm này thuộc phân khúc phổ thông, hứa hẹn có giá dễ tiếp cận hơn cả ICON e:.

Xe máy điện Nhật Bản giá rẻ, cơ hội hiếm có cho người mua

Theo nhiều chuyên gia trong ngành, làn sóng giảm giá hiện nay phản ánh sự thay đổi rõ rệt của thị trường xe điện Việt Nam.

Nếu như trước đây người dùng quan tâm nhiều tới công nghệ pin, tốc độ hay quãng đường di chuyển thì hiện nay giá bán, chi phí sử dụng và khả năng tiếp cận hạ tầng sạc mới là những yếu tố được cân nhắc hàng đầu.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều thương hiệu tham gia thị trường, cuộc đua về giá được dự báo sẽ còn tiếp tục kéo dài trong thời gian tới. Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với người tiêu dùng khi có thêm nhiều cơ hội tiếp cận xe máy điện với mức giá dễ chịu hơn trước.

Thông tin từ Tiền phong, những động thái kể trên thể hiện sự tập trung tăng tốc của các hãng Nhật với mảng xe máy điện tại Việt Nam. Sản phẩm mới cùng chiến lược giá hợp lý được xem là yếu tố then chốt Honda và Yamaha gia tăng ảnh hưởng ở phân khúc xe máy điện phổ thông - nơi đang chứng kiến sự đi lên của các thương hiệu như VinFast, Dat Bike hay Yadea.