Ô tô điện giá 146 triệu đồng chạy tới 222 km/lần sạc, pin LFP CATL 16,97 kWh sẽ về Việt Nam?

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Ô tô điện chạy tới 222 km/lần sạc, pin LFP CATL 16,97 kWh

Bestune Xiaoma 2027 vừa ra mắt tại Trung Quốc

Bestune Xiaoma 2027 vừa được giới thiệu tại Trung Quốc, tiếp tục tham gia cuộc cạnh tranh ở phân khúc ô tô điện mini.

Ở phiên bản mới, Xiaoma không thay đổi mạnh về ngoại hình nhưng được nâng cấp một số trang bị đáng chú ý. Xe sử dụng pin LFP của CATL, phạm vi hoạt động công bố 222 km và bổ sung hệ thống đèn pha LED.

Với chiều dài chỉ 3 mét, mẫu xe hướng tới nhu cầu di chuyển hàng ngày trong những đô thị đông đúc hơn là những chuyến đi dài.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.000 x 1.510 x 1.630 mm, chiều dài cơ sở đạt 1.953 mm.

Thân xe dài đúng 3 mét mang lại cho Xiaoma lợi thế về khả năng xoay xở trong không gian hẹp. Đây cũng là đặc điểm thường thấy trên những mẫu ô tô điện mini được phát triển riêng cho môi trường đô thị Trung Quốc.

Khoang cabin của Bestune Xiaoma 2027 tiếp tục đi theo công thức thực dụng.

Ngoại hình của phiên bản 2027 không thay đổi đáng kể. Bestune tiếp tục sử dụng kiểu thân xe vuông vức, đầu và đuôi gần như dựng đứng nhằm tận dụng tối đa không gian bên trong trên một chiều dài hạn chế.

Các đường nét bên ngoài được xử lý tương đối đơn giản, không chạy theo phong cách thể thao hay khí động học phức tạp.

Một trong những thay đổi đáng chú ý trên phiên bản mới là đèn pha LED. Trang bị này giúp Xiaoma 2027 cải thiện hệ thống chiếu sáng nhưng vẫn giữ định hướng của một mẫu xe giá thấp

Khoang cabin của Bestune Xiaoma 2027 tiếp tục đi theo công thức thực dụng. Nội thất sử dụng tông màu nâu nhạt, kết hợp vô-lăng hai chấu và cụm đồng hồ kỹ thuật số phía trước người lái.

Thay vì bố trí cần số ở khu vực giữa hai ghế, Bestune đưa cần số lên cột lái. Cách làm này giải phóng một phần không gian ở khu vực trung tâm, điều khá hữu ích đối với một chiếc xe có kích thước nhỏ.

Bestune không cố gắng đưa toàn bộ chức năng lên một màn hình cảm ứng lớn. Những thao tác thường xuyên có thể được thực hiện trực tiếp thông qua hệ thống điều khiển cơ học.

Đây cũng là cách giúp nhà sản xuất kiểm soát chi phí trên một mẫu ô tô điện có giá chưa tới 150 triệu đồng theo quy đổi. Khu vực phía trước ghế hành khách được tận dụng để tạo thêm vị trí chứa vật dụng nhỏ.

Với một chiếc xe dài chỉ 3 mét, việc tối ưu từng khoảng không gian trong cabin quan trọng hơn trang bị những tiện ích chiếm nhiều diện tích.

Nhìn tổng thể, Xiaoma 2027 không hướng tới trải nghiệm công nghệ cao như những dòng ô tô điện đắt tiền. Công thức của xe khá rõ ràng: kích thước nhỏ, cách sử dụng đơn giản và tập trung vào những trang bị thiết yếu.

Thay đổi đáng chú ý hơn trên Bestune Xiaoma 2027 nằm dưới sàn xe. Mẫu ô tô điện mini sử dụng bộ pin lithium sắt phosphate (LFP) dung lượng 16,97 kWh do CATL cung cấp.

Theo thông số được công bố, bộ pin này cho phép Xiaoma 2027 di chuyển tối đa 222 km sau một lần sạc theo chu trình CLTC. Con số 222 km đủ để tạo lợi thế nhất định cho một mẫu xe chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày trong thành phố.

Chẳng hạn, với nhu cầu di chuyển vài chục km mỗi ngày, người sử dụng về lý thuyết không nhất thiết phải sạc xe hàng ngày.

Tuy nhiên, 222 km là kết quả theo tiêu chuẩn thử nghiệm CLTC, không đồng nghĩa xe sẽ luôn đạt quãng đường này trong sử dụng thực tế.

Phạm vi thực tế còn phụ thuộc vào tốc độ, điều hòa, tải trọng, nhiệt độ, địa hình, tình trạng pin và thói quen lái xe. Cung cấp sức mạnh cho Xiaoma là một mô-tơ điện đặt phía sau, tạo công suất tối đa 41 mã lực và mô-men xoắn cực đại 90 Nm.

Thông số này không quá lớn nếu so với ô tô điện thông thường nhưng phù hợp với kích thước và mục tiêu sử dụng của Xiaoma.

Bestune không phát triển chiếc xe theo hướng hiệu suất cao. Thay vào đó, hệ truyền động ưu tiên việc đáp ứng các tình huống tăng giảm tốc thường xuyên trong đô thị và giữ chi phí ở mức thấp.

Xe đi xa tối thiểu 222km/lần sạc

Sự kết hợp giữa động cơ đặt phía sau và pin LFP 16,97 kWh tạo nên cấu hình khá đơn giản cho Xiaoma 2027.

Đáng chú ý, CATL hiện là một trong những nhà sản xuất pin xe điện lớn trên thế giới. Việc Bestune sử dụng pin của hãng này cũng là một chi tiết đáng quan tâm trên mẫu xe thuộc phân khúc giá thấp.

Giá ô tô điện Bestune Xiaoma 2027

Giá bán tiếp tục là một trong những điểm đáng chú ý nhất của Bestune Xiaoma 2027. Tại Trung Quốc, xe được niêm yết ở mức 37.900 nhân dân tệ (tương đương khoảng 146 triệu đồng theo mức quy đổi) được cung cấp.

Đây là giá tại thị trường Trung Quốc, chưa bao gồm những yếu tố có thể phát sinh nếu xe được phân phối tại một quốc gia khác như thuế, phí vận chuyển và chính sách của nhà phân phối.

Với mức giá này, Xiaoma được định vị ở nhóm ô tô điện mini dành cho khách hàng cần một phương tiện cơ bản để đi làm, đi học hoặc di chuyển quãng ngắn trong thành phố.

Với giá khoảng 146 triệu đồng, chiều dài 3 mét và phạm vi hoạt động 222 km CLTC, Bestune Xiaoma 2027 tiếp tục theo đuổi công thức ô tô điện mini giá rẻ vốn đang phát triển mạnh tại Trung Quốc.

Thay vì cố gắng trở thành chiếc xe phục vụ mọi nhu cầu, Xiaoma tập trung vào bài toán khá cụ thể: một phương tiện nhỏ, dễ điều khiển và có phạm vi pin đủ dùng cho những hành trình hàng ngày.

Mức giá khoảng 146 triệu đồng hiện chỉ là giá tại Trung Quốc quy đổi sang tiền Việt. Vì vậy, con số này không đại diện cho giá bán của Bestune Xiaoma nếu mẫu xe được đưa tới Việt Nam.

Hiện thị trường Việt Nam đang phân phối ô tô điện Bestune Xiaoma 222 với 3 phiên bản và giá bán dao động từ 232 đến 258 triệu đồng. Hiện chưa có thông tin Bestune Xiaoma 2027 sẽ có mặt tại Việt Nam.

Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc sắp bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?

Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.

Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.

Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun E100.

Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.

Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.

Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.

E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.

E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.

Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.

Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V





Baojun Yep 2023.

Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.

Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.

Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.

TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .

Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep Plus

Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.

Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.

Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.

Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.

Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.

Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.



