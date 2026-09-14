Trải nghiệm xe máy điện giá 18,9 triệu đồng, đi tới 95 km mỗi lần sạc, động cơ 1.600W, tốc độ 50 km/h

Xe máy điện đi tới 95 km mỗi lần sạc, động cơ 1.600W, tốc độ 50 km/h

Xe điện Espero Enigma

Theo Tạp chí Kinh tế chứng khoán, Espero Enigma là mẫu xe điện hướng tới nhóm khách hàng trẻ cần một phương tiện sử dụng hằng ngày với mức giá dưới 20 triệu đồng. Bên cạnh chi phí dễ tiếp cận, mẫu xe tạo chú ý nhờ ngoại hình hiện đại, động cơ 1.600W và phạm vi hoạt động công bố lên tới 95 km.

Khi tiếp cận thực tế, Enigma không đi theo kiểu dáng quá hầm hố. Thay vào đó, các đường nét trên thân xe được xử lý tương đối mềm mại, kết hợp những mảng ốp tạo cảm giác hiện đại. Cách thiết kế này giúp xe phù hợp với cả người dùng nam và nữ, đặc biệt là học sinh, sinh viên hoặc người trẻ cần phương tiện đi học, đi làm.

Điểm dễ nhận ra nhất ở phía trước là cụm đèn pha tạo hình kim cương. Thiết kế này vừa đóng vai trò nhận diện, vừa khiến phần đầu Enigma trông khác biệt so với nhiều mẫu xe điện phổ thông sử dụng đèn tròn hoặc đèn hình chữ nhật.

Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED. Ngoài yếu tố thẩm mỹ, đèn LED còn hỗ trợ khả năng quan sát khi người dùng phải di chuyển vào buổi tối.

Espero cũng cung cấp nhiều lựa chọn màu sắc cho Enigma, giúp người mua có thêm phương án tùy theo phong cách cá nhân. Với nhóm khách hàng trẻ, đây là chi tiết khá quan trọng bởi xe máy điện hiện nay không chỉ đóng vai trò phương tiện mà còn được xem như một món đồ thể hiện phong cách.

Kích thước xe được thiết kế theo hướng vừa phải, không tạo cảm giác quá lớn khi ngồi lên. Khi sử dụng trong thành phố, vóc dáng này có lợi thế ở khả năng xoay trở, dắt xe hoặc tìm chỗ đỗ tại những khu vực chật hẹp.

Phần yên tương đối rộng, trong khi khu vực để chân tạo đủ không gian cho tư thế ngồi tự nhiên. Với những hành trình chủ yếu trong đô thị, Enigma hướng nhiều đến sự dễ sử dụng hơn là tư thế lái thể thao.

Khả năng vận hành của Espero Enigma đến từ động cơ điện có công suất 1.600W. Theo thông số được cung cấp, xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 50 km/h.

Khả năng vận hành của Espero Enigma đến từ động cơ điện có công suất 1.600W.

Mức công suất này cao hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe điện cơ bản dành cho nhu cầu đi học. Khi di chuyển trong phố, động cơ 1.600W đủ đáp ứng các tình huống tăng tốc, vượt những đoạn dốc thông thường hoặc chở thêm người.

Tuy nhiên, Enigma vẫn thiên về nhu cầu di chuyển đô thị hơn là hiệu suất cao. Tốc độ tối đa 50 km/h phù hợp với những hành trình đi học, đi làm và di chuyển giữa các khu vực trong thành phố.

Một điểm đáng chú ý là động cơ được công bố có khả năng chống nước theo chuẩn IPX7. Trang bị này giúp tăng khả năng bảo vệ động cơ khi xe tiếp xúc với nước trong quá trình sử dụng. Dù vậy, người lái vẫn nên hạn chế đi vào khu vực ngập sâu bởi ngoài động cơ, xe còn nhiều linh kiện điện và điện tử khác.

Cung cấp năng lượng cho Enigma là bộ ắc quy dung lượng khoảng 22Ah. Theo thông số được cung cấp, phạm vi di chuyển tối đa có thể đạt khoảng 95 km sau mỗi lần sạc.

Nếu mỗi ngày chỉ sử dụng khoảng 10-15 km để đi học hoặc đi làm, quãng đường công bố này đủ đáp ứng nhiều ngày trước khi phải sạc lại. Tất nhiên, phạm vi thực tế sẽ phụ thuộc vào tải trọng, tốc độ, địa hình, áp suất lốp cũng như thói quen sử dụng.

Thời gian sạc được công bố khoảng 8-12 giờ. Đây là khoảng thời gian tương đối dài so với những hệ thống pin hỗ trợ sạc nhanh, vì vậy cách sử dụng hợp lý nhất là cắm sạc qua đêm hoặc trong khoảng thời gian xe không được sử dụng.

Bên cạnh động cơ và phạm vi hoạt động, Espero Enigma còn có nhóm trang bị hướng nhiều đến nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Phía trước sử dụng phanh đĩa, giúp cải thiện khả năng kiểm soát khi giảm tốc. Với một mẫu xe có thể đạt khoảng 50 km/h, đây là trang bị đáng chú ý, đặc biệt trong điều kiện giao thông đô thị thường xuyên phải phanh và tăng tốc liên tục.

Hệ thống giảm xóc thủy lực được bố trí nhằm hạn chế dao động khi đi qua gờ giảm tốc hoặc những đoạn mặt đường không bằng phẳng. Trong quá trình sử dụng hằng ngày, độ êm của hệ thống treo có ảnh hưởng khá lớn đến trải nghiệm, nhất là khi thường xuyên phải đi qua những tuyến đường chất lượng không đồng đều.

Enigma sử dụng vành đúc kết hợp lốp không săm. Loại lốp này có ưu điểm thực dụng khi không bị xì hơi quá nhanh trong một số trường hợp cán phải vật nhọn, đồng thời giúp việc sửa chữa thuận tiện hơn.

Ngay trước người lái là cụm đồng hồ điện tử với màn hình kích thước lớn. Các thông tin cơ bản như tốc độ, quãng đường và lượng điện còn lại được hiển thị trực quan, giúp người dùng chủ động tính toán hành trình.

Một lợi thế khác của Enigma là không gian chứa đồ dưới yên. Theo thông tin được cung cấp, cốp xe có thể chứa khoảng hai mũ bảo hiểm nửa đầu. Người dùng vẫn có thể tận dụng không gian còn lại cho một số vật dụng nhỏ phục vụ việc đi học hoặc đi làm.

Giá xe máy điện Espero Enigma

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, với mức giá khoảng 18.900.000 đồng, Espero Enigma nằm trong nhóm xe máy điện dưới 20 triệu đồng nhưng sở hữu thông số tương đối đáng chú ý. Động cơ 1.600W, tốc độ tối đa 50 km/h và quãng đường công bố tới 95 km mỗi lần sạc tạo ra cấu hình phù hợp với nhu cầu đi lại thường xuyên trong thành phố.

Điểm mạnh của mẫu xe không chỉ nằm ở khả năng vận hành mà còn ở sự kết hợp giữa ngoại hình trẻ trung, đèn LED, phanh đĩa trước, lốp không săm, đồng hồ điện tử và cốp rộng.

Nếu đang tìm kiếm một chiếc xe điện trong ngân sách quanh 19 triệu đồng, ưu tiên thiết kế trẻ, phạm vi di chuyển tương đối dài và các trang bị thực dụng cho nhu cầu hằng ngày, Espero Enigma là một lựa chọn có thể cân nhắc.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.